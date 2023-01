Spa-Time – Atlantic Citys entspannten Seite

Während in den Kasinos, Theatern und auf dem berühmten Boardwalk von Atlantic City die Zeiger rund um die Uhr auf Entertainment stehen, präsentiert sich die Glitzermetropole hinter den Fassaden ihrer namenhaften Resorts gern auch mal gediegen und überaus entspannt.

Die Auswahl an erstklassigen Wohlfühloasen ist, typisch AC, gigantisch und bietet jedem Gast die passende Anwendung. Von der einfachen Maniküre über wohltuende Bäder bis hin zur romantischen Pärchen-Massage bleibt kein Wunsch unerfüllt. Einige der besten Spas sind in den großen Kasino Hotels der Stadt beheimatet und passen ihre Treatments gern auch mal dem Motto des Hauses an.

Mit römischen Bädern und entspannenden CBD-Ölen verwöhnt etwa das Qua Baths + Spa im Caesars Atlantic City von der Anreise müde Knochen und verspannte Muskeln. Das Sea Spa und das Breathe… Salt Spa The Quarter gehören beide zum Angebot des Tropicana und setzen in erster Linie auf die heilenden Wirkungen von Meer und Salz. Nach einer Salt Stone Massage mit handgeschnitzten Salzsteinen aus dem Himalaya-Gebirge steht der nächsten langen Nacht nichts mehr im Wege.

Body Sound lautet das klare Motto des Rock Spa and Salon im Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City. Ausgehend von der Idee, dass Wellness einen Rhythmus, eine Melodie und einen Beat hat, stellt man hier die Musik in den Mittelpunkt des ganzheitlichen Ansatzes für ein gesundes Leben.

New Jerseys Nummer 1

Laut Spa of Americas, ein auf Spa und Wellnessreisen spezialisiertes Onlineportal, verwöhnt kein anderes Casino Spa in ganz New Jersey seine Gäste mehr, als das Exhale Spa + Bathhouse im Ocean. Herzstück der überaus großzügigen Einrichtung ist das 280 Quadratmeter große Badehaus, das zum gesellschaftlichen Entspannen und Entgiften einlädt. Insider schwören in Sachen Anti-Aging auf die hier angebotene Hot Stone and Crystal Wand Facial-Gesichtsbehandlung. Bereits ab 290 US-Dollar sagt sie den Alltagsfältchen den Kampf an.

Eine vollständige Liste der besten Spas in Atlantic City findet sich online unter https://www.atlanticcitynj.com/explore/spas/

Aus Tour AC wird Visit Atlantic City

Neben dem neuen Markennamen tritt Visit Atlantic City ab sofort mit frischem Logo und neuer Website auf. Das Rebranding soll in erster Linie die wichtigsten Charaktereigenschaften der Stadt, darunter „verspielt“, „kühn“, „eklektisch“, „feierlich“ und „ikonisch“ unterstreichen, und die ganz eigene Stimmung widerspiegeln, die Besucher am Reiseziel erwartet. http://www.visitatlanticcity.com/

Nicht nur die Nähe zu New York oder Philadelphia machen Atlantic City zu einem attraktiven Reiseziel an der Ostküste der USA. Die Stadt am Atlantik hat eine Menge zu bieten, allen voran die herrlichen Strände und der legendäre Boardwalk. Egal, ob man sich für historische und kulturelle Attraktionen interessiert, fantastische Einkaufsmöglichkeiten oder den Nervenkitzel im Casino sucht, große Stars live erleben oder doch lieber das Outdoorangebot zu Wasser und zu Lande nutzen möchte – Atlantic City hat für jeden Geschmack das Passende zu bieten.

