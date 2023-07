SPA Star Award und Connoisseur Circle zeichnen das BollAnts Spa im Park mit renommierten Awards aus

Die besten Wellness- und Spa-Hotels 2023 sind gekürt. Bei der Verleihung der SPA Star Awards sowie dem Rating der BESTEN HOTELS DEUTSCH-LANDS durch den Connoisseur Circle belegt das BollAnts Spa im Park erneut Spitzenpositionen.

München/Bad Sobernheim, 04. Juli 2023 – Das bereits vielfach ausgezeichnete Traditionshotel BollAnts Spa im Park gehört auch 2023 zu den Topadressen unter den europäischen Spa Hotels.

Der CONNOISSEUR CIRCLE, Marktführer unter den hochwertigen Reisemagazinen im deutschsprachigen Raum, TrustYou und ein Publikumsvoting haben in 12 Kategorien und 2 Sonderkategorien die „DIE BESTEN HOTELS DEUTSCHLANDS“ gekürt. Dabei wurde das BollAnts Spa im Park in der Kategorie MEDICAL SPA HOTELS mit dem 3. Platz ausgezeichnet.

CONNOISSEUR CIRCLE zeichnet in seinem Rating jene Hotels aus, die einen außergewöhnlichen Service- und Angebotsstandard bieten. Damit werden Gastgeber und Hotelteams gewürdigt, die mit ihrer Leidenschaft für den Beruf für unvergessliche Urlaubs- und Erlebnismomente sorgen.

Ebenfalls ausgezeichnet wurde das BollAnts Spa im Park mit dem SPA Star Award 2023. Bereits zum 8. Mal fand die Verleihung der vom redspa media Verlag vergebenen SPA Star Awards statt. In der Kategorie „Gesundheits-Konzept“ setzte sich das BollAnts Spa im Park als Sieger gegen das ebenfalls nominierte Ayurveda Resort Mandira in Österreich und das Waldhotel Health & Mecial Excellence Spa in der Schweiz durch.

Die zehnköpfige Jury aus Reisejournalisten, Travel-Influencern, Beauty- und Spa-Experten hatte in den sieben Kategorien Newcomer, City Spa, Green-Konzept, Spa-Konzept, Gesundheits-Konzept, Spa-Team und SPA Star plus die Sieger gewählt.

Bildtext: Sieger des SPA Star Award 2023 – Hoteldirektor Jörg Stricker nimmt die Auszeichnung für das BollAnts Spa im Park entgegen. Verliehen wurden die SPA Star Awards in diesem Jahr am Tegernsee. Ausgezeichnet wurden 23 herausragende Hotels in sieben verschiedenen Kategorien für herausragende Leistungen und Konzepte.

Pressekontakt:

KPRN network – Büro München

Silke Warnke-Rehm, Annette Hill

089 28 70 230-0 – muenchen@kprn.de

Über BollAnts Spa im Park

Das mehrfach ausgezeichnete Traditionshotel nahe des Naturparks Soonwald-Nahe am Rande des Städtchens Bad Sobernheim gilt als eines der führenden Wellnesshotels in Deutschland und bestes in Rheinland-Pfalz. Gegründet 1907 von Andres Dhonau, dem Großvater von Dr. med Axel Bolland, wirkt Familie Bolland-Anton (die „BollAnts“) seit Generationen an diesem einmaligen Ort und führte den 113 Jahre alten und traditionsreichsten Gründungsbetrieb der Felke-Heilkunde in Deutschland zu jetziger Blüte.

Seit 2018 wird das BollAnts von einer Londoner Hotel Betreibergesellschaft in bewährtem Stil weitergeführt. Das Haus mit seinem großen Spa und der idyllischen Gartenanlage ist ein idealer Rückzugsort für Erholungssuchende und Genießer. Drei Restaurants, darunter das mit einem Michelin-Stern und 3 Gault Millau Hauben dotierte Das Jungborn sorgen mit leichten und innovativen Kreationen für kulinarischen Hochgenuss.

Informationen unter: www.bollants.de

Bildquelle: © Ignaz Sterr www.4kfactory.com