Spa-Retreat in Budapest punktet mit kulinarischen Events

Das Thermal Margaret Island mitten auf der Margareteninsel in der ungarischen Hauptstadt Budapest lädt Feinschmecker zu einer besonderen kulinarischen Reise ein. Im hauseigenen Platan Restaurant finden in den kommenden Monaten abwechslungsreiche Themenabende statt, die die Aromen der Welt auf die idyllische Margareteninsel bringen. Den Auftakt macht am 29. August 2025 ein griechischer Abend mit mediterranen Spezialitäten. Am 26. September 2025 folgen die Aromen Asiens, bevor das Restaurant am 31. Oktober 2025 zu Halloween mit herbstlichen Köstlichkeiten sowie einer Prise Nervenkitzel aufwartet.

Neben unbegrenztem Genuss bietet das Thermal Margaret Island mit Blick auf die Donau ein einzigartiges Ambiente mitten in der grünen Oase der Stadt. Das traditionsreiche Hotel verfügt über 285 komfortable Zimmer und einen großzügigen Spa-Bereich mit acht Pools, verschiedenen Saunen sowie individuell abgestimmten Therapieangeboten. Dank des medizinischen Fachwissens und zahlreicher wohltuender Anwendungen gilt das Haus als eine der führenden Wellnessadressen der Stadt.

Budapest selbst, als größte Kurstadt Europas, beeindruckt durch seine prachtvolle Jugendstilarchitektur, die jahrtausendealte Geschichte und mehr als 120 Thermalquellen.

Weitere Informationen gibt es unter www.ensanahotels.com/de sowie auf Facebook.

2019 gegründet, ist Ensana die führende Health-Spa-Marke in Europa. Die Gruppe betreibt derzeit 28 Health-Spa-Hotels in Tschechien, Ungarn, der Slowakei, Bulgarien, Rumänien sowie im Vereinigten Königreich und hat damit die breiteste Kollektion an Spa-Hotels, die in den historischen Kurorten Europas liegen – bekannt für ihre natürlichen Ressourcen mit heilender Wirkung und renommierte Traditionshäuser. Ensana hat ein innovatives ganzheitliches Gesundheitskonzept entwickelt, das heilende Naturschätze mit medizinischem Wissen und modernen Diagnosemethoden kombiniert, um den Gästen zu helfen, ihr persönliches Gesundheitsziel zu erreichen. Die Gruppe hat sich verpflichtet, die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Gäste zu verbessern und offeriert deshalb eine breite Palette unterschiedlicher Komfortklassen.

Firmenkontakt

Ensana

Maria Greiner

Karla Engliše 3219/4

15000 Prag

+49625768781



http://www.ensanahotels.com/de

Pressekontakt

Claasen Communication GmbH

Maria Greiner

Breslauer Straße 10

64342 Seeheim-Jugenheim

+49625768781



http://www.claasen.de

Bildquelle: Ensana