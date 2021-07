Spa-Domains: Herkunft von Spa

Überall habe ich von Spa gelesen – in Zeitungen, in Zeitschriften, im Internet. Ich konnte mit dem Wort nicht viel anfangen.

Bis ich – weil ich beruflich mit der Einführung der Spa-Domains zu tun habe- anfing, mich

mit dem Wort zu beschäftigen.

Im Internet kann man zu Spa folgendes nachlesen:

“Aber was bedeutet Spa eigentlich? Das Wort Spa stammt ursprünglich aus dem Lateinischen und ist die Abkürzung für “sanus per aquam”, was übersetzt heißt: gesund durch Wasser.”

Hoppla, sagen andere, das ist gar nicht wahr.

Die Erklärung als lateinische Abkürzung sei ein historisierendes Backronym: Man hat also in unserer Gegenwart dem Lateinischen eine Abkürzung angedichtet, die der Römer der Antike nicht kannte.

“Im Lateinischen”, schreibt Wikipedia, “gibt es zwar viele Abkürzungen im Schriftlichen, diese werden beim Lesen aber stets aufgelöst und nie als ein Wort ausgesprochen.”

Tatsächlich leitet der Begriff “Spa” sich von dem bekannten belgischen Badeort Spa ab und wurde nach und nach auf Wellness-Oasen und Wellness-Angebote ausgeweitet.

Hans-Peter Oswald

