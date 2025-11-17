Sozialimmobilien: Holger Ballwanz Immobilien: Investoren und Betreiber für Sozialimmobilien

Sozialimmobilien: Holger Ballwanz Immobilien vermittelt Off-Market Investoren und Betreiber für Sozialimmobilien

Holger Ballwanz Immobilien ( www.ballwanz.immobilien) reagiert auf den steigenden Bedarf im sozialorientierten Wohnungssektor und erweitert sein Beratungs- und Vermittlungsangebot für Investoren und Betreiber im Segment des sozialorientierten Wohnens.

Sozialimmobilien umfassen alle Immobilien, die von sozialen Trägern oder öffentlichen Institutionen betrieben werden, beispielsweise Not- und Übergangsunterkünfte, Pflegeeinrichtungen, betreutes Wohnen oder Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe.

ASOG-Unterkünfte zählen zu den Sozialimmobilien, da sie für eine soziale, öffentlich-rechtliche oder gemeinnützige Nutzung vorgesehen sind und Menschen in besonderen Notlagen dienen.

Was bedeutet „ASOG-Wohnen“?

ASOG-Wohnen bezeichnet Unterkünfte, die gemäß dem Berliner Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz (ASOG Bln) bereitgestellt werden. Sie dienen der ordnungsrechtlichen Unterbringung von Menschen in akuten Wohnungsnotlagen, z. B. nach Wohnungsverlust. Die Einrichtungen werden meist durch freie Träger betrieben und sollen eine sichere, kurzfristige und geordnete Unterbringung gewährleisten.

ASOG-Wohnen ordnet sich dabei klar dem Segment der kommunal gesteuerten Sozialimmobilien zu, da diese Objekte speziell für die ordnungsrechtliche Unterbringung von Personen ohne festen Wohnsitz genutzt werden und meist durch professionelle soziale Betreiber geführt werden.

Holger Ballwanz Immobilien vermittelt Off-Market Investoren und Betreiberpartnerschaften für Einrichtungen des ASOG-Wohnens in Berlin. Damit unterstützt das Unternehmen aktiv die Stadt, Immobilieneigentümer und Immobilieninvestoren bei der Bereitstellung dringend benötigter Unterbringungskapazitäten für Menschen in akuten Wohnungsnotlagen.

„Aufgrund des kontinuierlich steigenden Bedarfs sind geeignete Immobilien und professionelle Betreiberstrukturen für Kommunen von zentraler Bedeutung. Wir führen Eigentümer, Immobilieninvestoren, Betreiber und öffentliche Stellen in einem sensiblen Marktsegment diskret und zuverlässig zusammen“, erklärt Holger Ballwanz, Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien in Berlin.

„Durch unsere Off-Market-Vermittlung schaffen wir diskrete, effiziente Lösungen und ermöglichen die schnelle Aktivierung neuer Kapazitäten ohne öffentliche Ausschreibungsprozesse oder langwierige Marktangebote.“

Das Unternehmen nutzt ein weit verzweigtes Netzwerk aus Immobilieninvestoren, institutionellen und privaten Immobilienhaltern sowie spezialisierten sozialen Trägern. Dadurch gelingt es, Liegenschaften, die für ASOG-Zwecke geeignet sind, kurzfristig und passgenau mit kompetenten Betreiberorganisationen zu verbinden.

Mit Blick auf den weiterhin hohen Bedarf baut Holger Ballwanz Immobilien sein Beratungs- und Vermittlungsangebot im Segment des sozialorientierten Wohnens in den kommenden Monaten weiter aus.

Holger Ballwanz Immobilien ist ein inhabergeführtes Beratungs- und Vermittlungsunternehmen mit Fokus auf Off-Market-Transaktionen, Betreiberimmobilien und spezialisierten Nutzungskonzepten. Mit langjähriger Expertise im Betreiber- und Gewerbeimmobilienmarkt entwickelt das Unternehmen diskrete, effiziente und lösungsorientierte Vermittlungsprozesse für Eigentümer, Betreiber, Investoren und institutionelle Partner.

Gründer und Geschäftsinhaber Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz verfügt über umfassende Erfahrung im Management und in der Strukturierung von Betreiberimmobilien. Neben seiner Tätigkeit bei Holger Ballwanz Immobilien ist er Vorstand der renommierten Schweizer Hotel Investments AG sowie der REBA IMMOBILIEN AG. Seine tiefgehende Marktkenntnis, insbesondere in der Hotel- und Betreiberbranche, macht ihn zu einem anerkannten Experten für komplexe Betreiberkonzepte und anspruchsvolle Immobilienstrategien.

www.ballwanz.immobilien

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Autohaus-Immobilien, Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

www.ballwanz.immobilien

www.reba-immobilien.ch

www.hotel-investments.ch

