Souveräne KI für die öffentliche Verwaltung mit cit intelliForm KIM

Künstliche Intelligenz (KI) erleichtert den Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern und steigert die Effizienz der öffentlichen Verwaltung. Neue Produktoption schafft eine solide Basis für Datenschutz, Sicherheit und digitale Souveränität.

Dettingen/Teck, 25.6.2026 – Die cit GmbH, Spezialist für E-Government und formularbasierte Prozesse, erweitert ihre erfolgreiche Produktfamilie cit intelliForm um die neue Komponente cit intelliForm KIM (KI-unterstützte Input- und Managementprozesse). Damit lässt sich KI in der öffentlichen Verwaltung nutzen – bei voller Wahrung digitaler Souveränität sowie höchster Anforderungen an Sicherheit und Datenschutz. Mit der generischen Erweiterung der intelliForm-Plattform profitieren Bürgerinnen und Bürger ebenso wie die Verwaltung von einfacheren Prozessen bei der Antragstellung und der internen Bearbeitung. KIM ergänzt die Plattform um verschiedene KI-Funktionen, die zahlreiche Anwendungsbeispiele und Nutzungsmöglichkeiten unterstützen.

KIM erleichtert die Antragstellung

Zum Launch stehen bereits zwei Module bereit: cit intelliForm KIM.chat zur Begleitung der Antragstellenden sowie cit intelliForm KIM.fill zur KI-basierten Befüllung von Formularen. KIM.chat unterstützt Bürgerinnen und Bürger dialogbasiert in bürgerfreundlicher Sprache und auch mehrsprachig beim Ausfüllen von Anträgen. Das erforderliche Wissen über den fachlichen Kontext, etwa Rechtsgrundlagen oder weitergehende Informationen, sowie die Formularstruktur werden der KI über Expertenbereiche zur Verfügung gestellt. Das macht die Einrichtung und Pflege durch die Verwaltung besonders einfach und ermöglicht zugleich individuelle Regelungen im jeweiligen fachlichen Kontext.

Die automatisierte Formularbefüllung durch KIM.fill extrahiert aus hochgeladenen Dokumenten und Belegen die für das Formular benötigten Daten und füllt die Formularfelder entsprechend aus. Das erspart den Antragstellenden lästige Tipparbeit und reduziert Fehler. Auch auf Verwaltungsseite sinkt der Aufwand, da Anträge häufiger vollständig und korrekt vorliegen und weniger Rückfragen erforderlich sind.

„KI bietet großes Potenzial im E-Government, um Hürden abzubauen, Prozesse zu vereinfachen und die Verwaltung zu entlasten. Dabei müssen die hohen Anforderungen an Datenschutz und Vertraulichkeit im öffentlichen Sektor zwingend erfüllt werden. Mit cit intelliForm KIM schaffen wir eine solide Basis dafür“, erklärt Thilo Schuster, geschäftsführender Gesellschafter bei cit und E-Government-Experte.

Datenschutz gewährleistet

Per Design ermöglicht cit intelliForm KIM der Verwaltung die vollständige Kontrolle über die eigenen Daten und Infrastruktur – einschließlich der eingesetzten KI-Modelle. Die Möglichkeit, in die KIM-Infrastruktur lokal betriebene Sprachmodelle über eine standardisierte Schnittstelle einzubinden, schafft Unabhängigkeit von externen Großanbietern und deren Cloud-Lösungen, erleichtert die Einhaltung strenger Datenschutzstandards im öffentlichen Sektor und sorgt für eine klare und planbare Kostenstruktur. Daten verlassen weder die Plattform noch die jeweilige IT-Umgebung. Durch die technische Umsetzung als Container ist der Betrieb besonders einfach und kosteneffizient. Zudem werden Anwendung und Infrastruktur sauber voneinander getrennt, was zusätzliche Unabhängigkeit und Flexibilität gewährleistet. Die Nutzung eigener souveräner KI-Lösungen stärkt die digitale Eigenständigkeit der Verwaltung.

cit intelliForm als wichtiges Rückgrat der Verwaltungsdigitalisierung

Die Low-Code-Plattform cit intelliForm für formularbasierte Prozesse und Workflows in der Sachbearbeitung bildet seit vielen Jahren eine verlässliche Grundlage für die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Bereits mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland kann digitale Antragsverfahren und andere Vorgänge nutzen, die auf cit intelliForm basieren. Mit der Erweiterung um moderne KI-Funktionen wächst das Anwendungsspektrum weiter und die Nutzung von Online-Anwendungen für Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen wird noch einfacher.

Mehr Informationen zur Low-Code-Plattform cit intelliForm für effizientes E-Government: https://www.cit.de/produkte

Weitere Informationen zu den cit-Lösungen im Bereich Formularmanagement, Fallmanagement und Antragsmanagement für die öffentliche Verwaltung: https://www.cit.de/loesungen

Die cit GmbH ist ein führender Anbieter von flexiblen Low-Code-Plattformen im E-Government und Kundenservice mit Online-Formularen und Formularanwendungen, mit Formularserver und Formularmanagement, Workflows und sichererem Austausch von Dokumenten sowie mit integriertem Antrags- und Fallmanagement. Die innovative Produktfamilie cit intelliForm unterstützt öffentliche Auftraggeber und Unternehmen wie Banken und Versicherungen bei der webbasierten oder mobilen Umsetzung komplexer Antrags- und Verwaltungsabläufe. Die vollständig XBau-konforme Lösung cit intelliForm Virtuelles Bauamt (VBA) setzt Maßstäbe für digitale Bauanträge und öffnet bekannte Lösungen zum Baugenehmigungsverfahren für eine digitale Zukunft.

Zu den Kunden der cit gehören viele Behörden und Institutionen im öffentlichen Bereich wie die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Brandenburg und Sachsen-Anhalt, die Landeshauptstädte München, Dresden und Erfurt sowie die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Die Produkte von cit werden auch von innovativen Partnern wie AKDB, dataport, komuna, msg group, Prosoz oder T-Systems erfolgreich eingesetzt.

Die cit GmbH wurde 1993 gegründet und hat ihren Stammsitz in Dettingen/Teck sowie Niederlassungen in Berlin, Bonn und Wernau (Neckar). Durch eine strategische Beteiligung der zur DSV-Gruppe gehörenden S-Management Services GmbH an der cit GmbH gehört das Unternehmen seit 2023 zur Sparkassen-Finanzgruppe. www.cit.de

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