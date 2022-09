Soul Transformation Retreat – Greifbar, spirituell und besonders: DIE NEUE FORM VON BUSINESS

Noch nie ist die spirituelle Transformation in unserer Umwelt so greifbar gewesen wie jetzt. Viele unterschiedliche Faktoren führen dazu, dass die Menschheit über die Welt in einer Weise nachdenkt, wie es sie noch nie gegeben hat. Das geschieht nicht von ungefähr, schließlich schreiben wir mit 2022 das Jahr des Wassertigers. Das letzte Wassertigerjahr liegt sage und schreibe genau 40 Jahre zurück.

Viele Nachrichten sind voll mit Kriegen und Konflikten. Dennoch liegt es ganz in unserer Hand, 2022 als glückverheißendes, spannendes und ereignisreiches Jahr ausklingen zu lassen. Aber wie kann dergleichen gelingen? Transformationscoach Melanie Thormann rät uns dazu, aus unseren Emotionen auszutreten und in die Liebe zu gehen.

Unser Bewusstsein wächst mit seinen Aufgaben

Das heißt, wir brauchen heute Charaktereigenschaften wie Charisma, Mut, Durchsetzungskraft, Selbstbewusstsein und Abenteuerlust mehr denn je. Es liegt nahe, diese Merkmale mit dem Tiger in Verbindung zu bringen. Wir aber lauern nicht auf unsere Beute, da wir nicht wissen können, was in den nächsten Wochen geschieht, zu groß ist die Unsicherheit, die sich breitmacht.

Passivität ist also vollkommen fehl am Platz. Wer nur abwartet, hilft weder sich selbst noch der Menschheit im Allgemeinen. Mut ist angesagt, und zwar der Mut, aus der grauen Masse herauszutreten.

Die Wesenheit wird neu entdeckt

Am Ende des Weges werden wir mit Glück, Erfolg und Gesundheit belohnt – wir führen eine wahrhaft ausgefüllte Existenz. Wenn das für dich auch so verlockend klingt, dann lass dir von Transformationscoach Melanie Thormann verraten, wie du die Transformation innerhalb von neun Tagen meistern kannst!

Auf der von Melanie initiierten 9-Tage-virtuellen-Reise innerhalb des „9 Days of SOUL Transformation ONLINE Retreat“ findest du den Weg zu deiner eigenen Wahrheit. Du erlebst, wie du dich selbst erschaffst und entdeckst deine Wesenheit neu. Über das Bewusstsein öffnest du dich und lernst deine Multidimensionalität kennen, wovon du nicht nur in deinem privaten Alltag, sondern vor allem auch in deinem Business profitierst.

Im Laufe dieses besonderen Retreats lernen die TeilnehmerInnen, ihre acht Energiezentren zu aktivieren. Dies geschieht durch eine von Melanie Thormann imaginierte Reise zu von ihren speziell dafür ausgewählten magischen Kraftorten dieser Welt. Jede dieser Stationen steht für ein individuelles und besonders tiefgehendes Erlebnis. Über die weitergehende Verbindung mit allem, was ist, werden die TeilnehmerInnen am Tag 9 die Vollendung ihres Seins erleben und das Bewusstsein der Multidimension entdecken.

Fazit

Misserfolge im Business haben oft damit zu tun, dass man sich selbst im Weg steht. Andere kennen das Gefühl, dass sie zwar scheinbar Erfolg haben, weil sie viel Geld verdienen, aber doch eine gewisse Unzufriedenheit spüren, wenn sie in sich hineinhorchen. Das hängt damit zusammen, dass diese Menschen nicht an die eigentliche Basis ihrer selbst herankommen und in Wahrheit nur auf der Stelle treten. Der Weg zu ihrem Selbst ist versperrt und daher gelangt das natürliche Energiereservoir irgendwann auch an seine Grenzen. Doch durch das „9 Days of SOUL Transformation ONLINE Retreat“ wirst du lernen, diese von dir selbst um dich herum aufgebaute Mauer wieder einzureißen.

Über die Expertin

Transformationscoach Melanie Thormann versteht es als ihre Lebensaufgabe, Frauen und Männern auf die Sprünge zu helfen, sich viel besser in ihrem Leben zu verwirklichen. Es geht darum, ihrer eigenen Wahrheit Stimme zu geben und diese auch verkünden zu können. Dadurch entsteht eine wahrhaftige Kraft an Verbundenheit und das Umsetzen des eigenen Potenzials.

Mehr Informationen finden sie auf der Internetseite fitura.de

Mit ihrem Unternehmen FITURA begleitet Melanie Thormann Selbstständige und Unternehmer/-innen in maßgeschneiderten 1:1 Mentorings sowie deren Mitarbeiter und Teams in Workshops, Seminaren und Key Note Vorträgen.

Sie ist als Inhaberin Mentorin, Autorin, Beraterin und TOP-KeyNote Speakerin. Ihr Kerngebiet ist „Gesunde Lebens- und Unternehmensführung“.

Mit ihrer Mission schließt sie die Schnittstelle zwischen Unternehmensprozessen und dem klassischem BGM (Betrieblichem Gesundheitsmanagement) und kombiniert dabei Gesundheitsthemen mit Persönlichkeitsentwicklung und Unternehmenscoaching über einen „höheren Kanal der modernen Spiritualität“, sodass wahre Ganzheitlichkeit mit beständigem Wachstum von Innen nach Außen entsteht.

Sie überzeugt seit über 25 Jahren in ihrer Kompetenz und Erfahrung durch unbeirrbare Klarheit einerseits und Leichtigkeit, die sich mit einem tiefgründigen Gespür fürs Detail paart.

