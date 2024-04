Soul-Rock aus Berlin: „Move On“ von Jo Oliver feat. Patrick Quintin

Wenn der „Spirit“ des Soul auf die gewaltige Energie des Rock trifft! Berliner Musiker, Songwriter und Musikproduzent Jo Oliver vermarktet sich selbst.

Soul-Rock – ist das nicht der „Sound“ von anglo-amerikanischen Künstlern wie der verstorbenen britischen Sänger-Legende Joe Cocker oder dem umtriebigen US-Musiker Lenny Kravitz?

Genau, doch auch jenseits des Atlantiks frönen Musiker diesem Stilmix. So vereint auch der in Berlin ansässige Musiker, Sänger & Multi-Instrumentalist „Jo Oliver“ die Stilelemente Soul & Rock. Und gerne fügt er bei einigen Tracks auch noch eine Prise Funk hinzu. Seine Debüt-Single „Shine On (You)“ wurde bereits über eine Million Mal gestreamt. 2017 hat sie der Künstler im Alleingang produziert, alle Instrumente selbst eingespielt, Lead- & Backing-Vocals eingesungen, sowie alles gemixt und gemastert. Jo Oliver ist ein echter „Musikselbstvermarkter“ und auch sonst kein Unbekannter: Der äußerst erfahrene Songwriter, Gitarrist und Musikproduzent produzierte bereits Künstler wie Sarah Carrington, Gliffo oder aktuell das Berliner Gute-Laune-Pop-Projekt „HeYoMa“, das zuletzt immer wieder in div. DJ- und Dance-Charts vertreten war.

Tausende Gitarristen haben bereits mit seinen Lehrbüchern gelernt, die er unter seinem bürgerlichen Namen Jörg Sieghart sowohl beim Voggenreiter Verlag als auch im eigenen Tunesday Records Musikverlag herausbrachte. Seine zweite Jo Oliver Single wurde mit dem 39. Deutschen Rock & Pop Preis ausgezeichnet in der Kategorie „bester Song englischsprachig“. Und das ist längst nicht die einzige Musik-Auszeichnung, auf die der musikalische Freigeist zurückblicken kann, wie auch den Referenzen seiner Artist Homepage zu entnehmen ist. Das US-Portal rankers.com führt Jo Oliver in der Liste der besten Soul Rock Künstler & Bands auf in der Kategorie „The 30 Best Soul Rock Bands & Artists, Ranked“.

Obwohl der vielseitige und gleichermaßen vielbeschäftigte Musiker bereits die Songs für ein komplettes Soloalbum fertig geschrieben hat, kommt er mit dem Produzieren derzeit nicht wirklich hinterher. Und so kam es, dass er zur „Überbrückung“ die bereits 25 Jahre alte Soul-Rock Produktion „Move On“ neu veröffentlicht hat. Sie wurde lediglich im Mastering minimal nachbearbeitet. Und trotz der wenigen Spuren, die dem Rock/Funk/Soul Artist damals zur Verfügung standen, bekommt der Hörer hier einen fetten Rocksound gepaart mit filigranen, souligen Klängen dargeboten.

Als featured Artist ist hier Jo Olivers alter musikalischer Weggefährte Patrick Quintin als Lead-Sänger zu hören. Quintin hat ein unverwechselbares Stimm-Timbre, das er gekonnt und mit schönem souligen Sound zur Interpretation von „Move On“ zum Besten gibt. Die beiden Freunde und Musiker haben den Titel einst vor vielen Jahren gemeinsam geschrieben. Eingespielt wurden die Instrumente im Alleingang von Jo Oliver, der auch für die Produktion verantwortlich zeichnet und zudem die Backing-Vocals zu „Move On“ beigesteuert hat.

Nach einem kurzen, rockenden Intro-Riff geht der Song hinüber in warme Soul-Klänge, die später in einen rockenden Refrain umschlagen. Harmonien, Satzgesang und Musik-Arrangement sind dabei gekonnt umgesetzt. Zwischendurch gibt“s zur musikalischen Auflockerung ein schönes Gitarrensolo mit wenigen , dafür umso lebendigeren Obertönen zu hören, die besonders gut ins Ohr gehen und die musikalische Spannung erhöhen. Interessanter, eigenwilliger Soul-Rock Titel, der beim Hörer gut ins Ohr geht. Unbedingt antesten!

