Sonniger Tag der offenen Tür bei allcop: Voller Erfolg

Lindenberg im Allgäu, 26.09.2024

Am Samstag, den 21.09.2024, öffneten sich die Türen von allcop in Lindenberg und Scheidegg. Zusammen an beiden Standorten frequentierten 1000 Personen diese Veranstaltung. Unter einem wolkenlosen Himmel und bei herrlichem Sonnenschein erlebten die Besucher – darunter viele Familien und Freunde der Mitarbeitenden – einen abwechslungsreichen Tag, der Einblicke hinter die Kulissen eines der führenden Unternehmen der Fotofinishing-Branche und dem zweitgrößten Arbeitgeber Lindenbergs bot.

Besonders allcops neuer Standort im Westpark, der bereits im Juni 2024 im Rahmen der Feierlichkeiten zum 65-jährigen Firmenjubiläum eingeweiht wurde, weckte großes Interesse. Hier wie auch in Lindenberg gab es zahlreiche Gelegenheiten, sich mit den allcop Kollegen aller Altersgruppen auszutauschen und mehr über unsere hochmoderne Technik zu erfahren. Für die kleinen Gäste war das Glücksrad mit charmanten Goodies wie Plüschtieren und Trinkflaschen ein Highlight.

Viele Einheimische aus Lindenberg und dem restlichen Allgäu hatten die Gelegenheit, das allcop Sortiment besser kennenzulernen und zu verstehen, wie viel Qualität und Liebe zum Detail hinter jedem unserer Produkte steckt.

Auch viele ehemalige Mitarbeiter nutzten die Chance, um zu sehen, wie sich allcop in den letzten Jahren weiterentwickelt und mit innovativen Technologien aufgestellt hat. Der Blick auf die modernen Arbeitsabläufe weckte bei vielen Ehemaligen positive Erinnerungen und neues Interesse.

Besucher, die Interesse an einer beruflichen Zukunft bei allcop haben, konnten die Gelegenheit nutzen, sich direkt mit den Experten auszutauschen. Viele Abteilungen öffneten ihre Türen, um einen umfassenden Einblick in den Arbeitsalltag und die vielfältigen Karrieremöglichkeiten bei allcop zu bieten. Ob Ausbildungsberufe oder aktuelle Stellenangebote – die Profis standen den Interessierten mit Rat und Tat zur Seite.

Auch lokale Pressevertreter, darunter die Allgäuer Zeitung, verfolgten das Geschehen mit Neugier und berichteten ausführlich über diesen besonderen Tag.

Ein weiterer Höhepunkt war der hervorragend angenommene Shuttlebus, der im 30-Minuten-Takt zwischen den beiden Standorten pendelte. Dadurch konnten wir viele Gäste bequem, barrierefrei und umweltfreundlich befördern.

Ein herzliches Dankeschön geht an das gesamte Team von allcop: Ohne den Einsatz und das Engagement aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wäre diese Veranstaltung nicht denkbar gewesen.

Wir blicken auf einen gelungenen Tag zurück und freuen uns schon jetzt auf die nächsten gemeinsamen Veranstaltungen!

Die 1959 gegründete allcop GmbH & Co. KG mit Sitz in Lindenberg zählt mit ihren knapp 200 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern im Fotobereich in Europa. Die Geschäftstätigkeit des inhabergeführten Mittelständlers beinhaltet die klassischen Aufgaben eines Fotolabors sowie On-Demand-Produktion, White Label Produktion, Mass Customization, sowie Software-Integration und Dienstleistungen im Bereich Schul- und Kinderfotografie.

