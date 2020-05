Sonneninsel Rügen GmbH hat erfolgreich ausgebildet. Maria Kaufmann hat Ihre Ausbildung als Immobilienkauffrau IHK erfolgreich bestanden.Gratulation

Maria Kaufmann hat ihre Ausbildung zur Immobilienkauffrau IHK erfolgreich bestanden. Herzlichen Glückwunsch !

Maria Kaufmann hat ihre dreijährige Ausbildung bei der Sonneninsel Rügen GmbH in Glowe als Immobilienkauffrau bei der IHK erfolgreich bestanden. Die Sonneninsel Rügen GmbH bietet als Qualitätsmakler seit nunmehr 25 Jahren die perfekte Präsentation für den Verkauf Ihrer Immobilie. Der Schwerpunkt liegt im Verkauf von Baugrundstücken, Ferienhäusern, Reethäusern und Ferienwohnungen in Glowe, Breege, Juliusruh, Wiek, Kap Arkona, Polchow, Sassnitz und auch in Binz. Über 1500 verkaufte Immobilien sprechen für sich. Die Experten der Sonneninsel Rügen GmbH bieten dem Immobilienverkäufer absolute Transparenz und den wichtigen Käufercheck für mehr Sicherheit. Transparenz versprechen viele. Aber wer lässt sich denn tatsächlich in die Karten schauen? Wir: bitte schön. Die Fachleute der Sonneninsel Rügen GmbH verkaufen Ihre Immobilie seriös und zum besten Preis.

Wir garantieren Ihnen, dass Sie als Privatverkäufer mit uns als Immobilienmakler am Ende auch noch sparen: Wir verkaufen nicht nur Ihre Immobilie, sondern zu unserem Repertoire gehört auch ein umfangreicher Service. Da wir direkt vor Ort wohnen, arbeiten und agieren, bieten wir u.a. einen Hausmeisterservice sowie die Reinigung und Pflege ihrer Ferienimmobilie an.

Je nach Wunsch bieten wir unterschiedliche Serviceleistungen an.

So engagieren sich die Mitarbeiter der Sonneninsel Rügen GmbH mit fundierter lokaler Marktkenntnis besonders im Norden der Insel Rügen, denn hier sind wir zu Hause. Wir sind mehr als ein reines Maklerhaus. Wir bieten auch Vermietungsservice, Hausmeisterdienste und Reinigungsservice der Ferienimmobilie an. Wir bieten unterschiedlichsten Kundengruppen individuelle und umfangreiche Leistungen bei der Vermittlung der Immobilien an.

Wir sind seit 1995 ein renommiertes und inhabergeführtes Maklerunternehmen im Norden der Insel Rügen . Zu den besonderen Vorteilen, die sich aus der intensiven Marktpräsenz von der Sonneninsel Rügen GmbH ergeben, gehört die qualifizierte Kommunikation mit Kaufinteressenten. Natürlich verstehen wir, dass ein Immobilienverkauf für Sie als Verkäufer oft viel mehr ist als ein einfacher Handel. Wir schaffen in jeder Lebenslage ganzheitlich Lösungen im Einklang mit Ihren ganz persönlichen Vorstellungen und Zielen. Am besten vereinbaren Sie noch heute einen Termin mit Maria Kaufmann. Sie freut sich auf Ihren Anruf.

Sonneninsel Rügen GmbH

Hauptstr. 24

www.ostseeparadies.de

Tel 01715662049

18551 Glowe

seit 1995

Sonneninsel Rügen

Immobilienvertriebs GmbH

Wir haben die besten Lagen !

www.immoblienfranchise.info

www.duenenresidenz-juliusruh-loft.de

www.leuchtturm-ruegen-strand-loft.de

www.ostseeparadies.de

www.ruegen-events.de

Kontakt

Sonneninsel Rügen GmbH

Horst Stricker

Hauptstr. 24

18551 Glowe

01715662049

info@ostseeparadies.de

http://www.ostseeparadies.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.