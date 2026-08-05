Sonnenfinsternis-Destinationen im Preisvergleich: Bilbao besonders angesagt

• Madrid mit größtem Preisanstieg • Bilbao am angesagtesten, Reykjavík am teuersten

Berlin, 05. August 2026 – Die Sonnenfinsternis am 12. August steht noch bevor – in aktuellen Flugsuchen-Trends ist sie aber schon deutlich zu sehen. Eine aktuelle Auswertung von KAYAK, einer führenden Reisesuchmaschine, zeigt einen deutlichen Zuwachs an Flugsuchen für jene Orte, an denen die totale Sonnenfinsternis besonders gut zu sehen ist.

Für Bilbao liegen die Flugsuchen aus Deutschland um 85 Prozent über dem Vorjahresniveau. Gleichzeitig sind die Durchschnittspreise für Flüge in die nordspanische Stadt um 33 Prozent auf 384 Euro angestiegen. Dabei ist die totale Sonnenfinsternis hier nur eine halbe Minute lang zu sehen.

Auf Platz zwei im Suchanfragen-Vergleich folgt Madrid: Für die spanische Hauptstadt sind die Flugsuchen um 56 Prozent gestiegen. Auch die Durchschnittspreise zogen deutlich an. Mit einem Plus von 35 Prozent auf 273 Euro verzeichnet Madrid den größten Preisanstieg unter den untersuchten Destinationen. Einen kleinen Haken gibt es allerdings: In Madrid ist die Sonnenfinsternis nur partiell zu sehen.

Etwa doppelt so lange wie in Bilbao dauert die totale Sonnenfinsternis in Valencia und auf Island. Für die Stadt in Ostspanien stiegen die Flugsuchen um 27 Prozent fast parallel zu den Durchschnittspreisen, die sich um 22 Prozent auf 310 Euro erhöhten. Ähnlich stark sind auch die Preise für Reykjavík angestiegen, um 21 Prozent auf 538 Euro. Damit ist die isländische Hauptstadt die preisintensivste Destination für Astronomiebegeisterte, verzeichnet aber trotzdem ein Suchplus von 23 Prozent.

Am längsten können Reisende das Spektakel auf Mallorca genießen, wo die totale Sonnenfinsternis bis zu anderthalb Minuten dauern wird. Die Flugsuchen nach Palma de Mallorca, das bei deutschen Reisenden ohnehin zu den besonders gefragten Zielen zählt, stiegen im Vorjahresvergleich um ein Prozent. Auch die Durchschnittspreise erhöhten sich mit fünf Prozent nur moderat auf 216 Euro. Damit wird die Insel für den 12. August zum Preis-Leistungs-Sieger.

Auch für Barcelona bleiben die Durchschnittspreise nahezu unverändert. Sie sind sogar leicht, um ein Prozent, auf 209 Euro gesunken. Porto in Portugal verzeichnet hingegen eine Erhöhung der Durchschnittspreise um neun Prozent auf 333 Euro. An beiden Orten ist die Sonnenfinsternis lediglich partiell zu sehen.

„Für die Sonnenfinsternis möchten viele Reisende offenbar einen Platz in der ersten Reihe, Bilbao steht dabei ganz oben auf der Liste. Wer das seltene Himmelsereignis erleben möchte, der sollte neben dem perfekten Spot zum Beobachten auch die Entwicklung der Durchschnittspreise im Blick behalten. Mit einem KAYAK Preisalarm lassen sich ausgewählte Flugverbindungen beobachten, sodass Reisende bei Preisänderungen schnell reagieren können“, sagt Yvonne Bonanati von KAYAK.

Methodik:

Basierend auf Flugsuchen, die zwischen dem 01.03.2026 und dem 22.06.2026 auf KAYAK.de und den zugehörigen Marken für Reisen vom 08.08.2026 bis zum 16.08.2026 mit Abflug von einem beliebigen Flughafen in Deutschland durchgeführt wurden. Diese wurden mit Suchanfragen verglichen, die zwischen dem 01.03.2025 und dem 22.06.2025 für Reisen vom 08.08.2025 bis zum 16.08.2025 durchgeführt wurden. Alle genannten Flugpreise sind Durchschnittspreise für Hin- und Rückflüge in der Economy Class im angegebenen Reisezeitraum ab deutschen Flughäfen. Preise können variieren und sind möglicherweise nicht mehr verfügbar.

KAYAK, Teil der Booking Holdings (NASDAQ: BKNG), ist eine führende Reisesuchmaschine. Mit Milliarden von Suchanfragen auf unseren Plattformen helfen wir Menschen dabei, ihren perfekten Flug, Unterkunft, Mietwagen und Urlaubspaket zu finden. Millionen Reisende vertrauen der KAYAK-App für eine nahtlose Reiseplanung auf iOS und Android. Wir unterstützen auch Geschäftsreisende mit unserer Lösung für Geschäftsreisen.

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