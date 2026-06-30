Sommerurlaub ohne Stress: Diese Rechte haben Reisende

ARAG Experte Tobias Klingelhöfer mit den wichtigsten Infos zur Reisezeit

Die Koffer sind gepackt, die Vorfreude steigt, die Reise kann losgehen. Doch nicht jeder Sommerurlaub verläuft reibungslos. Flugausfälle, Mängel im Hotel oder Probleme bei der Anreise können schnell für Ärger sorgen. ARAG Experte Tobias Klingelhöfer gibt Tipps, damit Urlauber gut vorbereitet reisen und rechtlich auf der sicheren Seite sind.

Vor einigen Tagen wurde das „Gesetz zur Ermöglichung der digitalen Fluggastabfertigung“ vom Deutschen Bundestag beschlossen. Was haben Urlauber davon?

Tobias Klingelhöfer: Dadurch wird die Abfertigung an vielen Flughäfen stärker digitalisiert. Reisende sollen vermehrt auf automatisierte Check-in- und Boardingprozesse setzen, etwa per Smartphone, Self-Service-Terminals oder biometrischer Identifikation. Klassische Schalter werden dadurch teilweise ersetzt oder reduziert. Für Urlauber bedeutet das aber auch mehr Eigenverantwortung: Bordkarten müssen rechtzeitig digital gespeichert oder ausgedruckt werden und auch die Gepäckaufgabe erfolgt häufig selbstständig. Wer unsicher ist oder besondere Unterstützung benötigt, sollte frühzeitig am Flughafen sein. Wichtig: Trotz Digitalisierung bleiben Fluggesellschaften verpflichtet, einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Welche Rechte haben Urlauber bei Mängeln während einer Pauschalreise?

Tobias Klingelhöfer: Wer eine Pauschalreise bucht, ist rechtlich gut abgesichert. Treten vor Ort Mängel auf, beispielsweise ein stark verschmutztes Zimmer oder fehlende zugesicherte Leistungen, haben Reisende Anspruch auf Abhilfe. Wichtig ist, den Mangel unverzüglich beim Reiseveranstalter oder der örtlichen Reiseleitung zu melden. Nur so bleibt das Recht auf Minderung des Reisepreises bestehen. Wird der Mangel nicht behoben, kann unter Umständen auch eine kostenfreie Kündigung der Reise möglich sein. Entscheidend ist zudem eine gute Dokumentation, etwa durch Fotos oder Zeugen, um Ansprüche später belegen zu können.

Die Europäische Union (EU) hat die Fluggastrechte reformiert und erweitert. Was bedeutet das für Urlauber?

Tobias Klingelhöfer: Zunächst müssen Rat und Parlament der EU die Änderungen formell bestätigen. Dann haben die Fluggesellschaften ein Jahr Zeit, die Reformen umzusetzen. Sie treten also voraussichtlich erst im Sommer 2027 in Kraft. Die gute Nachricht: Die viel diskutierte Höhe der Entschädigungen bei Verspätung bleibt unangetastet. Damit gilt die bisherige Regelung, die vorsieht, dass es ab einer mindestens dreistündigen Verspätung je nach Entfernung des Flugziels 250 bis 600 Euro Entschädigung gibt. Voraussetzung ist, dass die Airline verantwortlich ist und keine außergewöhnlichen Umstände wie Unwetter vorliegen. Zusätzlich müssen Betreuungsleistungen bereitgestellt werden, etwa Verpflegung oder – falls nötig – eine Unterkunft. Ansprüche müssen allerdings aktiv geltend gemacht werden und verjähren nicht sofort.

Welche weiteren Neuerungen könnte es im Rahmen einer Reform geben?

Tobias Klingelhöfer: Passagiere dürfen künftig einen persönlichen Gegenstand wie Handtasche oder Laptop zusätzlich zu einem Handgepäckstück kostenlos mit an Bord nehmen. Wer ohne Handgepäck reist, zahlt weniger für das Flugticket. Zudem sitzen Kinder bis 14 Jahre nach den neuen Regeln garantiert neben ihren Eltern, ohne dass Kosten für eine Platzreservierung anfallen. Auch Gebühren fürs Einchecken oder bei Namenskorrekturen durch Schreibfehler fallen weg.

Auf den Balearen werden Mietwagen jedes Jahr deutlich teurer. Sollten Urlauber schon von daheim aus den Mietwagen buchen?

Tobias Klingelhöfer: Ibiza begrenzt bereits den zweiten Sommer in Folge die Anzahl der Autos. Dieses Jahr dürfen zwischen Juni und September täglich nur noch knapp 14.000 Mietwagen auf der Insel unterwegs sein, also rund 2.500 Fahrzeuge weniger. Diese geringere Verfügbarkeit macht Mietwagen deutlich teurer. Wer vor Ort ist, hat oft weniger Alternativen und muss das nehmen, was noch da ist. Außerdem kostet die Mietwagensuche unter Umständen kostbare Urlaubszeit. Daher rate ich unbedingt, sich frühzeitig von zu Hause aus um ein Auto zu kümmern. Am Küchentisch daheim lassen sich Preise sehr viel besser vergleichen als am Urlaubsort. Dabei können auch Vergleichsportale hilfreich sein.

Was geschieht, wenn die Reise nicht wie geplant angetreten werden kann? Welche Kosten kommen auf Reisende zu?

Tobias Klingelhöfer: In solchen Fällen gelten die Stornobedingungen des Veranstalters. Je näher der Reisetermin rückt, desto höher fallen in der Regel die Stornokosten aus. Eine Reiserücktrittsversicherung kann sinnvoll sein, wenn ein triftiger Grund wie Krankheit vorliegt. Auch eine Reiseabbruchversicherung kann schützen, falls der Urlaub unerwartet beendet werden muss. Wichtig: Bei erheblichen Änderungen durch den Veranstalter, etwa einer deutlichen Verschiebung der Reisezeiten oder einer Änderung des Reiseziels, können Reisende kostenfrei zurücktreten.

Welche Zahlungsmittel halten Sie im Urlaub für sicher?

Tobias Klingelhöfer: Im Urlaub ist die richtige Mischung entscheidend. Bargeld wird in vielen Ländern weiterhin benötigt, etwa für kleinere Ausgaben. Gleichzeitig bieten Kreditkarten und Debitkarten hohe Flexibilität und Sicherheit, insbesondere bei Hotelbuchungen oder Mietwagen. Urlauber sollten darauf achten, Karten mit günstigen Konditionen für Auslandseinsätze zu wählen und sich über mögliche Gebühren zu informieren. Empfehlenswert ist es außerdem, Karten für den Einsatz im Ausland freizuschalten und tägliche Abhebungslimits zu prüfen. Mehrere Zahlungsmittel getrennt aufzubewahren, erhöht die Sicherheit zusätzlich.

Was können Urlauber machen, wenn die Karte verloren geht oder gestohlen wird?

Tobias Klingelhöfer: Gehen Kredit- oder Debitkarten im Urlaub verloren, ist schnelles Handeln entscheidend. Die wichtigste Anlaufstelle ist der zentrale Sperr-Notruf 116 116, der rund um die Uhr erreichbar ist und Karten vieler Banken sofort sperrt. Aus dem Ausland kann die Nummer abweichen, daher empfehle ich, diese vorab zu notieren. Zusätzlich sollten Reisende ihre Bank direkt kontaktieren, um Missbrauch zu verhindern.

Wie sollte Gepäck im Auto richtig gesichert werden?

Tobias Klingelhöfer: Wer mit dem eigenen Auto verreist, sollte nicht nur an Route und Pausen denken, sondern auch an die richtige Beladung. Lose Gepäckstücke können bei einer Vollbremsung zur Gefahr werden. Nach der Straßenverkehrsordnung muss die Ladung so gesichert sein, dass sie selbst bei plötzlichen Ausweichmanövern nicht verrutscht oder umherfliegt. Verstöße können Bußgelder und Punkte in Flensburg nach sich ziehen. Schwere Gegenstände gehören nach unten, leichte nach oben, und idealerweise wird das Gepäck zusätzlich gesichert. Das gelingt mit Spanngurten oder Zurrgurten, die Koffer und Taschen fixieren. Auch Gepäcknetze oder vorhandene Verzurrösen im Kofferraum helfen. In Kombis oder SUVs sorgen Trennnetze oder Trenngitter dafür, dass die Ladung bei einem Unfall nicht in den Fahrgastraum gelangt. Wichtig ist zudem, die zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs nicht zu überschreiten.

Welche Reisedokumente und Versicherungen sollten Sommerurlauber haben?

Tobias Klingelhöfer: Ein gültiger Ausweis ist auf Reisen Pflicht. Je nach Reiseziel kann auch ein Reisepass oder Visum erforderlich sein. Bei Unklarheiten sollten Urlauber einen Blick auf die Seiten des Auswärtigen Amts werfen und sich dort über aktuelle Einreisebestimmungen informieren. Dort erfahren sie auch, wie alt Reisedokumente bei der Einreise sein dürfen. Ebenso wichtig ist eine Auslandskrankenversicherung, da gesetzliche Leistungen im Ausland oft eingeschränkt sind. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, prüft vorab alle Unterlagen und speichert wichtige Dokumente zusätzlich digital. Auch Notfallnummern sollten griffbereit sein.

Was gilt für verspätetes Gepäck? Haben Urlauber Anspruch auf die Anschaffung neuer Kleidung?

Tobias Klingelhöfer: Kommt das aufgegebene Gepäck verspätet am Urlaubsort an, haben Reisende Anspruch auf den Ersatz notwendiger Anschaffungen wie Kleidung oder Hygieneartikel. Wichtig ist, den Verlust sofort am Flughafen zu melden. Dafür wird in der Regel ein sogenannter Property Irregularity Report (PIR) erstellt, der als Nachweis dient. Ersatzkäufe müssen allerdings in einem nachvollziehbaren Rahmen bleiben. Erstattet werden nur angemessene Kosten. Luxusartikel oder exklusive Designerstücke sind tabu. Ich rate, Belege unbedingt aufzubewahren. Bleibt das Gepäck dauerhaft verschwunden, können Reisende zusätzlich Anspruch auf Schadensersatz haben.

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