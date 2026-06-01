Sommerurlaub in Bayern

Das Götzfried Garden & Spa startet mit Genuss, Wellness und Lebensfreude in die warme Jahreszeit

Wenn in Regensburg die Dult noch ihre letzten Runden dreht, das Riesenrad über der Stadt leuchtet und der Duft von Brathendl, Sommer und Vorfreude in der Luft liegt, beginnt im Götzfried Garden & Spa eine besonders schöne Jahreszeit. Das familiengeführte Wellnesshotel am grünen Stadtrand von Regensburg stimmt seine Gäste auf entspannte Sommertage, besondere Genussmomente und erholsame Urlaubstage in Bayern ein.

Denn warum in die Ferne schweifen, wenn Erholung, Kultur, Kulinarik und Wellness so nah beieinanderliegen? Regensburg zeigt sich im Sommer von seiner vielleicht charmantesten Seite: mit UNESCO-Welterbe-Flair, historischen Gassen, lauen Abenden an der Donau und vielen Möglichkeiten für kleine Auszeiten zwischendurch. Das Götzfried Garden & Spa verbindet diesen besonderen Städtezauber mit wohltuender Ruhe, herzlicher Gastfreundschaft und einem großzügigen Wellnessangebot.

Sommerfrische statt Reisestress

Flughafenchaos, steigende Reisekosten und lange Anfahrten machen den klassischen Sommerurlaub nicht immer entspannter. Umso schöner ist die Idee, den Urlaub einfach in Bayern zu verbringen – mit kurzen Wegen, viel Erholung und einem liebevoll geschnürten Angebot.

Mit dem Urlaubspackage „Eine Woche 6=7“ schenkt das Götzfried seinen Gästen eine besonders entspannte Sommerauszeit: Sieben Nächte bleiben, aber nur sechs bezahlen. Das Angebot umfasst Übernachtungen im Wunschzimmer inklusive Frühstück, auf Wunsch die Götzfried Verwöhnpension sowie einen Wellnessgutschein im Wert von 70 Euro pro Person, einlösbar in der Beauty- und Vitallounge oder in Rosis Marktplatz.

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Dazu kommen all jene kleinen und großen Dinge, die einen Aufenthalt im Götzfried so besonders machen: die liebevoll eingerichteten Zimmer und Suiten, der großzügige Spa-Bereich, feine Kulinarik und das Gefühl, vom ersten Moment an willkommen zu sein.

Wellness, Garten und Regensburger Lebensgefühl

Im Mittelpunkt der sommerlichen Auszeit steht das „Regensburger Refugium“. Auf rund 1.100 Quadratmetern erwartet Gäste im Wellnessbereich des Götzfried ein Ort zum Durchatmen, Loslassen und Auftanken. Saunen, Ruhezonen, Wasserwelten und wohltuende Anwendungen schaffen den passenden Rahmen für entspannte Urlaubstage.

Auch im Grünen lässt sich der Sommer im Götzfried ganz wunderbar genießen. Der Garten, der Bio-Pool und die liebevoll gestalteten Rückzugsorte machen das Hotel zu einem besonderen Platz für alle, die Erholung suchen, ohne auf das kulturelle Leben einer Stadt verzichten zu müssen.

Viele Annehmlichkeiten sind bereits im Aufenthalt enthalten. Einen Überblick bietet die Seite zu den Inklusivleistungen, die vom Spa-Zugang über kulinarische Extras bis hin zu liebevollen Wohlfühldetails reichen.

Genussmomente mit Herz

Zum Sommer im Götzfried gehört auch die Kulinarik. Ob Frühstück, Nachmittagsimbiss oder Menü am Abend – die Küche setzt auf Genuss, Regionalität und eine Atmosphäre, in der man gerne länger sitzen bleibt. Die Kulinarik im Götzfried verbindet bayerische Gastlichkeit mit feinen Ideen, saisonalen Produkten und viel Liebe zum Detail.

Auch das sommerliche Eventprogramm bringt zusätzliche Lebensfreude ins Haus: vom Brazilian Summer Wochenende über genussvolle Abende bis hin zum Public Viewing im Garten. Das Götzfried schafft damit nicht nur Urlaubsmomente für Hotelgäste, sondern auch besondere Anlässe für Menschen aus Regensburg und der Region.

Rosis Marktplatz: kleine Lieblingsstücke zum Mitnehmen

Ein besonders persönliches Highlight im Haus ist Rosis Marktplatz. Wer das Götzfried kennt, weiß: Dekoration, schöne Dinge, besondere Accessoires und liebevoll ausgewählte Produkte gehören hier einfach dazu. Rosis Marktplatz ist eine kleine Stöberecke für alle, die das Besondere lieben – ob als Erinnerung an die eigene Auszeit, als Geschenk oder als schönes Mitbringsel für zuhause.

Regensburg entdecken, im Götzfried ankommen

Das Götzfried ist ein idealer Ausgangspunkt für einen Urlaub in Regensburg. Die historische Altstadt, Spaziergänge an der Donau, Ausflüge ins Umland und entspannte Stunden im Hotel lassen sich hier wunderbar miteinander verbinden. Wer seinen Sommerurlaub in Bayern verbringen möchte, findet im Götzfried einen Ort, der Stadterlebnis, Natur, Genuss und Wellness auf herzliche Weise vereint.

Aktuelle Urlaubsangebote

1. Exklusive Urlaubsangebote

Ob kleine Auszeit, entspanntes Wochenende oder lange Wellnesswoche: Im Götzfried Garden & Spa warten liebevoll geschnürte Urlaubspackages auf alle, die Regensburg genießen und sich gleichzeitig etwas Gutes tun möchten. Wellness, Kulinarik, herzliche Gastfreundschaft und schöne Preisvorteile machen die Angebote zu besonderen Wohlfühlmomenten.

www.hotel-goetzfried.de/angebote

2. Bunter Frühling

Frisch, blühend und voller neuer Energie: Mit dem Angebot „Bunter Frühling“ beginnt die schönste Zeit für eine kleine Auszeit in Regensburg. Drei Nächte mit Frühstück, Götzfried Verwöhnpension, wohltuenden Wellnessmomenten und einer Rücken de Luxe Massage schenken Körper und Seele neue Leichtigkeit.

www.hotel-goetzfried.de/urlaubsangebote/bunter-fruehling

3. Happy Weekend

Einfach ankommen, durchatmen und das Wochenende genießen: Das Package „Happy Weekend“ ist die perfekte kleine Flucht aus dem Alltag. Zwei Nächte mit Frühstück, Verwöhnpension, Early Spa Check-in nach Verfügbarkeit und einem Spa-Gutschein machen den Kurzurlaub in Regensburg besonders angenehm.

www.hotel-goetzfried.de/urlaubsangebote/happy-weekend

4. Eine Woche 6=7

Sieben Nächte bleiben und nur sechs bezahlen: Mit „Eine Woche 6=7“ wird der Urlaub im Götzfried gleich noch entspannter. Das Angebot verbindet erholsame Tage im Wunschzimmer, Frühstück, auf Wunsch die Götzfried Verwöhnpension und einen Wellnessgutschein für besondere Wohlfühlmomente.

www.hotel-goetzfried.de/urlaubsangebote/eine-woche6-7

5. Wellness- und Verwöhntage

Für alle, die sich bewusst Zeit für sich nehmen möchten: Die „Wellness- und Verwöhntage“ schenken vier Nächte voller Entspannung, Genuss und Regensburger Lebensgefühl. Fußreflexzonenmassage, Chill Time Massage, wohltuendes Bad oder Körperpackung und feine Kulinarik machen diese Auszeit besonders rund.

www.hotel-goetzfried.de/urlaubsangebote/wellness-verwoehntage

6. Mid-Week 3=4

Unter der Woche reisen, länger genießen und dabei sparen: Das Angebot „Mid-Week 3=4“ ist ideal für alle, die dem Alltag für ein paar Tage entfliehen möchten. Vier Nächte Auszeit im Götzfried, Wellness, Genuss und Regensburg vor der Tür schaffen Raum für Erholung abseits des Wochenendtrubels.

www.hotel-goetzfried.de/urlaubsangebote/mid-week

Mit einem Ambiente, das begeistert, spiegelt sich die Geschichte unserer Stadt seit 1900 hier wider – mit der Regensburger Allee, unserem Regensburger Refugium sowie Rosis Marktplatz, dem traumhaften Dekoshop. Der weitläufig angelegte Wellnessgarten sowie der Götzfried Spa mit über 1100 m² lädt zum relaxen und verweilen ein.

In den traumhaften Zimmern & Suiten genießen sie Wohnkomfort der Extraklasse. Das Restaurant mit seinen liebevoll eingerichteten Stuben kredenzt regionale sowie internationale Köstlichkeiten.

Firmenkontakt

GARDEN UND SPA HOTEL GÖTZFRIED

Maria Götzfried

Wutzlhofen 1

93057 Regensburg

+49 (0)941 6961-0



https://www.hotel-goetzfried.de

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