„Sommerpfade in Arrowwood“: Mut, Liebe und Herzenspfade

Natascha Birovljevs neuer Roman lädt zu bewegenden Liebesgeschichten und einer Reise der Selbstfindung ein

Alberta, März 2025 – Mit „Sommerpfade in Arrowwood“ erscheint der mit Spannung erwartete dritte Band der beliebten Sleeping Lake Ranch-Reihe von Natascha Birovljev. Vor der beeindruckenden Kulisse der Rocky Mountains entfaltet die Autorin zwei fesselnde Liebesgeschichten, die nicht nur Romantik versprechen, sondern auch Mut, Selbstfindung und den unerschütterlichen Glauben an die eigenen Träume.

Im Mittelpunkt des Romans stehen Lainey und Rabbit, die beide auf ganz unterschiedliche Weise vor großen Herausforderungen stehen. Nach dem Verlust ihres geliebten Großvaters muss Lainey sich entscheiden: Bleibt sie auf der Farm ihrer Familie oder wagt sie den Schritt in ein neues Leben? Währenddessen kämpft Rabbit mit den Erwartungen seines streitlustigen Vaters, die nicht nur seine Arbeit, sondern auch seine Beziehung zu Emily gefährden.

„Was, wenn du versteckst, wer du wirklich sein willst, nur weil andere dir sagen, wer du sein sollst?“ – Diese zentrale Frage zieht sich wie ein roter Faden durch den Roman und gibt ihm eine besondere Tiefe. Lainey und Rabbit müssen lernen, ihre eigenen Herzenspfade zu erkennen und ihnen mutig zu folgen, auch wenn dies bedeutet, sich ihren Ängsten zu stellen.

Fans der Sleeping Lake Ranch-Reihe dürfen sich auf ein Wiedersehen mit bekannten Charakteren freuen, darunter der charmante Cowboy-Poet Clayton, der Laineys Gefühle kräftig durcheinanderwirbelt. Doch auch neue Leser:innen können unbesorgt zugreifen, denn Birovljev gelingt es meisterhaft, die Geschichte eigenständig und zugänglich zu gestalten.

Neben der romantischen Spannung bietet „Sommerpfade in Arrowwood“ eine feinfühlige Auseinandersetzung mit Themen wie Familie, Verlust und der Suche nach der eigenen Identität. Die malerische Landschaft der Rocky Mountains, gepaart mit der kulturellen Tiefe des Cree-Tribes, macht diesen Roman zu einem besonderen Leseerlebnis.

Über die Autorin:

Natascha Birovljev wurde 1975 in Böblingen geboren und lebt heute auf ihrer Ranch in Alberta, Kanada. Inspiriert von der wilden Schönheit der Rocky Mountains, schreibt sie berührende Liebesromane, die Herz und Seele gleichermaßen ansprechen. Ihre authentischen Geschichten spiegeln ihre eigene Liebe zur Natur und den Mut wider, neue Wege zu gehen.

„Sommerpfade in Arrowwood“ ist im Buchhandel und online erhältlich. Begleite Lainey und Rabbit auf ihrer emotionalen Reise durch den Sommer und finde heraus, ob sie den Mut haben, ihre eigenen Herzenspfade zu gehen!

Natascha Birovljev wurde 1975 in Böblingen geboren. Nach dem Studium der Religionswissenschaft und Germanistik an der Universität Hannover führte Ihre Reiselust sie auf eine Ranch nach Kanada. Von der wilden Schönheit und Weite der Rocky Mountains verzaubert, wagte Sie 2005 den Schritt, Deutschland zu verlassen, und Ihr Glück in Kanada zu finden. In den ersten Jahren dort, verbrachte Natascha fünf Monate im Jahr in den geliebten Bergen und zeigte Touristen aus der ganzen Welt auf Pferdentouren die Schönheit Albertas.

Heute arbeitet Sie für eine Gästelodge, kümmert sich um Ihre Farm, auf der sie mit ihren Pferden und Hunden lebt und geht ihrer Leidenschaft, dem Schreiben, nach.

