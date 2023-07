Sommerlicher Frottier von erwinmueller.de

Tücher, Bademäntel und Ponchos für Bad und Strand

Ob im heimischen Bad, am Strand oder am See – Frottier ist aus Alltag und Freizeit nicht wegzudenken. Die weichen saugstarken Tücher sind für unterschiedlichste Einsätze geeignet. Entscheidend sind dabei Größe und Frottier Qualität. Bei der Wahl von sommerlichem Frottier helfen die Tipps von erwinmueller.de.

Sommer, Sonne, Strand

Bei Liege- und Strandtüchern ist die Größe besonders wichtig, denn der ganze Körper sollte darauf passen. Mit einer Größe von 90 x 180 cm sind diese Tücher sehr lang und somit die ideale Unterlage für Liegen oder auch für einen Saunabesuch.

Buntes Design weckt bei Strandtüchern die Vorfreude auf den Urlaubstag. Die leichten Qualitäten zeichnen sich durch hohe Feuchtigkeitsaufnahme aus, sind strapazierfähig und trocknen schnell. Praktisch bei den Erwin Müller Tüchern sind die Schlaufen zum Aufhängen.

Das jacquardgewebte Walk-Frottier Strandtuch mit Schildkröten, Muscheln und Seesternen verbreitet maritimen Charme. Ein echter Hingucker ist das bunt gestreifte Strandtuch „Flip-Flop“. Dank der Wendeoptik kommt das farbige Flip Flop-Motiv auf der weißen Rückseite besonders schön zum Vorschein.

Der perfekte Begleiter für Strand, Camping oder Wassersport ist ein Leichtfrottier Unisex-Poncho. Schnell übergezogen trocknet er sanft die Haut, ist bequem und sieht gut aus. Beim Umziehen schützt er vor unerwünschten Blicken. Besonders praktisch: der Poncho lässt sich platzsparend in der Kapuze verstauen und als Beutel verpackt mitnehmen.

Strandtuch und Strandkleid in einem ist das Erwin Müller Walk-Frottier Strandtuch 2-in-1. Einfach in die Träger schlüpfen und im Nu wird aus dem Strandtuch ein schickes Wickelkleid. Die leichte Qualität ist hautfreundlich, schnell trocknend und pflegeleicht.

Frottier für das heimische Bad

Handtuch, Duschtuch, Gästetuch – der Unterschied liegt in der Größe. Die gängigste Größe bei Handtüchern ist 50 x 100 cm. Erwin Müller bietet auch eine Länge von 80 cm an. Gästetücher sind mit einer Größe von 30 x 50 cm ideal zum Hände abtrocken in Bad und Toilette, nicht nur für Gäste. Das Duschtuch hat mit den Maßen 70 x 140 cm die ideale Größe zum Abtrocknen und Warmhalten nach Bad oder Dusche. Badetücher hingegen sind mit 100 x 150 cm etwas breiter und länger und damit auch für Strand und Badesee geeignet.

Die Bio Walk-Frottier Serie „Tübingen“ überzeugt mit hochwertiger und extrem saugstarker Qualität bei einem Gewicht von 600g/m². Das feine Gewebe aus Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau wirkt durch die samtig schimmernde Optik und Ton-in-Ton-Bordüren an beiden Seiten klassisch elegant. Die Handtücher können mit Namen bestickt werden.

Weicher Frottier auch für die Füße. Die Walk-Frottier Bio Duschvorlage „Tübingen“ zeichnet sich durch den voluminösen, extra flauschigen Flor aus. Sie besteht aus hochwertiger Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau, ist enorm saugstark und wertbeständig. Eine Wohltat auf der Haut.

Ein Blickfang im Bad ist das Walk-Frottier Handtuch „Bühl“ im zweifarbigen Mandala Design. Die mittelschwere Qualität ist sehr saugstark und trocknet schnell.

Leichtfrottier Bademäntel sind ideal bei warmen Temperaturen und als Begleiter auf Reisen. Gestrickte Ringel, Kapuze und seitliche Taschen verleihen dem Erwin Müller Bademantel einen frischen Look. Das leichte Frottiermaterial ist samtig weich und trocknet schnell.

Praktisch zu Hause wie auch beim Spa Besuch ist ein Haarturban aus Microfaser. Das Gewebe ist besonders haarfreundlich und saugfähig. Trockenrubbeln ist damit nicht mehr nötig. Das Tuch kann am Hinterkopf mit einem Knopf befestigt werden.

Mit der richtigen Pflege machen Frottierwaren lange Freude. Worauf man achten sollte, erklärt erwinmueller.de im Servicebereich: https://de.erwinmueller.com/service/Produktratgeber/Materialerklaerung/Frottierwaren

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit über 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

2021 feiert Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen. 2022 erhält Erwin Müller den deutschen Handelspreis in der Kategorie Mittelstand.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“, „Tisch & Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

Firmenkontakt

Erwin Müller Versandhaus GmbH

Anja Erler

Buttstr. 2

86647 Buttenwiesen

08274-52910



http://www.erwinmueller.de

Pressekontakt

Hummel Public Relations

Sigrid Hummel

Oskar-Messter-Str. 33

85737 Ismaning

089-37416566



http://www.hummel-public-relations.de

Bildquelle: erwinmueller.de