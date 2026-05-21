… und vorher noch packen?

Sommer – Sonne – Urlaub!

Endlich ist es soweit: Der Start in den Sommerurlaub steht kurz bevor. Wäre da doch nur nicht das Packen. Mit dem Auto ist es nicht ganz so schwierig, aber bei einer Flug- oder Bahnreise muss man gut überlegen. 20 kg. Nicht nur die schicke, neue Kleidung, auch Kosmetik und alles für eine gute Zahnpflege muss in den Koffer. Mit der MEGASONEX® Ultraschallzahnbürste ist das kein Problem: die macht sich mit ihrem schlanken und stoßfesten Reiseetui „dünne“: das passt in jede Lücke im noch so vollen Koffer oder Boardcase!

Elegantes Design

Die MEGASONEX® Ultraschallzahnbürste wird regelmäßig an den neuesten Forschungsstand angepasst. Dies geschieht jedoch nur im Inneren; äußerlich bleibt das von kalifornischen und japanischen Designern entwickelte Produkt unverändert. Das leichte und dennoch leistungsstarke Handstück mit nur 88 g Gewicht lässt sich im mitgelieferten schlanken, stoßfesten Etui problemlos im Koffer oder in der Handtasche verstauen. Dank NiMH-Akku kann man die Bürste sogar im Flugzeug mitnehmen.

Volles Verwöhnprogramm

Zum Urlaub gehört natürlich an erster Stelle „Faulenzen“, alles tun, wovon man sonst träumt. Dazu gehört ein tolles Frühstück, das so viele leckere Speisen enthält, mittags dazu noch ein herrliches Dessert zum Süchtig-werden und abends die köstlichen Longdrinks und weitere Süßigkeiten. Vollpension at is best! Und dann todmüde ins Bett. Dann nur noch Make-up entfernen und Zähne putzen. Diese Routine sollte unter keinen Umständen ausgelassen werden; Süßigkeiten ernähren Bakterien, die Säure absondern – diese kann selbst robusten Zahnschmelz angreifen und potenziell zu jener unangenehmen Empfindlichkeit gegenüber Hitze und Kälte führen. Doch das muss gar nicht passieren. Die MEGASONEX® Ultraschall-zahnbürste entfernt sanft Zahnbelag und gibt den Zähnen ihren natürlichen Glanz zurück. Die schädliche Wirkung der Bakterien – einschließlich jener, die Karies verursacht – wird dabei nahezu vollständig beseitigt. Der nächste Urlaubstag beginnt dann mit dem schnell aufsteckbaren Ultraschall-Zungenreiniger, der für ein angenehm frisches Gefühl im Mund sorgt.

Schlechtes Wasser

Leider ist die Wasserqualität in Hotels in einigen südlichen Ländern nicht so gut, wie sie sein sollte. Man kann dort nicht immer Wasser in Trinkwasserqualität erwarten. Ist es dennoch sicher, dieses Wasser zum Zähneputzen zu verwenden? Nein – selbst bei der Verwendung einer Ultraschallzahnbürste ist das Zähneputzen mit verunreinigtem Leitungswasser nicht ohne Risiko. Obwohl die Ultraschalltechnologie Bakterien und Plaque effektiv von den Zähnen löst, bietet sie keinen Schutz vor Infektionen, die durch keimbelastetes Wasser verursacht werden. Daher ist es ratsamer, für die MEGASONEX®-Ultraschallzahnbürste Mineralwasser oder Wasser aus der Flasche zu verwenden! Anschließend den Mund und auch die Borsten gründlich mit diesem Wasser ausspülen, um Infektionen vorzubeugen. Die MEGASONEX-Zahnpasta, die mit Hydroxylapatit formuliert ist, trägt zur Erhaltung einer gesunden Mundflora bei. Und da sie fluoridfrei ist, muss man sich keine Sorgen machen, versehentlich eine kleine Menge davon zu verschlucken – anders als bei herkömmlicher Zahnpasta. In den meisten Ländern wird Hydroxylapatit sogar rezeptfrei als Mineralstoffpräparat verkauft. Doch so vorteilhaft dieser Inhaltsstoff auch sein mag: Wir raten dennoch davon ab, das Verschlucken der Zahnpasta zur Gewohnheit zu machen.

Ultraschallzahnbürste MEGASONEX®

Die MEGASONEX® Ultraschallzahnbürste ist eine Zahnbürste, die therapeutischen Ultraschall und optionale Schallvibrationen vereint. Sie bietet alles, was für die Mundgesundheit benötigt wird. So werden die Zähne mit 192.000.000 Ultraschallbewegungen pro Minute gründlich reinigt. Dies entspricht einer Frequenz von 1,6 MHz (1,6 Millionen Impulse oder Druckwellen pro Sekunde). Zusätzlich sorgen sanfte, optionale Schallvibrationen von durchschnittlich 9.000 oder 18.000 pro Minute für die optimale Entfernung von Speiseresten und durch die Ultraschallwirkung entstehende Plaquefragmente werden entfernt. Zwei verschiedene Bürstenköpfe – weich und mittel – mit abgerundeten, speziell polierten Borsten sind im Lieferumfang enthalten. Der weltweit einzige Ultraschall-Zungenreiniger hilft, das Eindringen von Bakterien über die Zungenoberfläche in den Körper zu verhindern. Die MEGASONEX®-Technologie ist für fast jeden geeignet, besonders aber für die Anwendung bei Implantaten, Kronen, Füllungen, Veneers und sogar Zahnspangen. Einmal aufgeladen hält sie bei zweimaliger Benutzung pro Tag gute 2 Urlaubswochen. Wenn man auf Nummer sicher gehen will, ist für das kleine Ladegerät sicher noch Platz, aber mit dem USB-Kabel kann man sie schnell am Notebook aufladen. Der Urlaub ist auf jeden Fall sicher.

MEGASONEX® wünscht viel Spaß bei den schönsten Wochen des Jahres!

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