Sommer 2021 – Kinder- und Jugendreisen aber sicher!

Angesichts der bundesweit deutlich entspannten Corona-Situation blicken Anbieter von Kinder- und Jugendreisen positiv in die bevorstehende Sommersaison. “Die Branche hat lange und geduldig auf diese Signale gewartet und steht sehr gut vorbereitet in den Startlöchern”, sagt Dennis Peinze, GeschäftsfĂĽhrer des BundesForum fĂĽr Kinder- und Jugendreisen.

Verschiedene Studien belegen mittlerweile klar, dass die jĂĽngste Generation erheblich unter den Einschränkungen leidet, die alle Ebenen des öffentlichen und gesellschaftlichen Lebens betroffen haben. “Angesichts der teils dramatischen seelischen Entwicklung bei Kindern und Jugendlichen freuen wir uns daher besonders darĂĽber, dass die Bundesregierung in ihrem “Aktionsprogramm Aufholen nach Corona” eben nicht nur die reine Schulbildung, sondern auch das soziale Lernen in der Gemeinschaft Gleichaltriger berĂĽcksichtigt und Kinder- und Jugendreisen mit einbezieht”, so Oliver Schmitz, Mitglied im Vorstand des BundesForum.

Tatsächlich setzt sich ein GroĂźteil der Kinder- und Jugendreisen in Deutschland aus Klassenfahrten auf der einen und sozial engagierten, pädagogisch orientierten Angeboten gemeinwohlorientierter Anbieter auf der anderen Seite zusammen – und ebenso aus Bildungsangeboten wie Sprachreisen oder einfach ein paar schönen Tagen in der Peergroup. “NatĂĽrlich geht es dabei auch um SpaĂź – aber im Hintergrund auch um die vielen sozialen Prozesse, um Freundschaften und Gruppenerlebnisse. Und oft ist es auch wichtig, dass Kinder und Jugendliche einfach mal aus ihrer eigenen, oft nicht so schönen Welt ausbrechen können, um so neue Kraft fĂĽr ihren eigenen Alltag sammeln”, erklärt Dennis Peinze. Und das konnten viele seit Anfang 2020 eben nicht.

Für die Anbieter war diese Situation aber auch eine Möglichkeit, gemeinsam am Gesamtthema Kinder- und Jugendreisen zu arbeiten und beispielsweise das Projekt #Q ( https://hashtag-q.de) ins Leben zu rufen. Mit dieser verbandsübergreifenden Kampagne informieren die Teilnehmer*innen über das Thema Qualität bei Kinder- und Jugendreisen im Allgemeinen und natürlich über weitreichende Konzepte für Reisen in Corona-Zeiten.

“SchlĂĽssige und funktionierende Hygienekonzepte, umfangreiche Teststrategien und das Kohortenprinzip bieten nun eine bestmögliche Vorbereitung fĂĽr alle Beteiligten”, erklärt Dennis Peinze. Allesamt Konzepte, die nicht nur fĂĽr die Urlaubssaison, sondern auch fĂĽr zukĂĽnftige Klassenfahrten umgesetzt werden können.

Aktuell stehe die Sommersaison fĂĽr Kinder- und Jugendreise unter einem guten Stern: “So kurzfristig wie in diesem Jahr mussten die Anbieter zwar noch nie planen, aber sie sind sehr gut vorbereitet.” Vielen Tausend Kindern und Jugendlichen in Deutschland und deren Familien dĂĽrfte diese Nachricht eine groĂźe Last von den Schultern nehmen. Endlich wieder eine gute Zeit gemeinsam in der gleichen Altersgruppe verbringen. Und dabei auch die Skills ausbauen oder wieder neu erlernen, die im Social Distancing verlorengegangen sind.

Das BundesForum Kinder- und Jugendreisen e.V. ist der Zusammenschluss bundesweit tätiger Verbände, Träger und Organisationen, die im Bereich des Kinder- und Jugendreisens tätig sind.

Die gemeinsame Arbeit ist von Vielfalt, Offenheit, gegenseitiger Bereicherung und gleichberechtigter Kommunikation geprägt. Ziel ist die Förderung, Weiterentwicklung und Stärkung des Kinder- und Jugendreisens.

Mitglieder im BundesForum Kinder- und Jugendreisen e.V.

Bundesarbeitsgemeinschaft Katholisches Jugendreisen

Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugenderholungszentren

Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik

Deutsches Jugendherbergswerk

Deutsche Sportjugend

Fachverband Deutscher Sprachschulen und Sprachreise-Veranstalter e.V.

Deutscher Sprachreiseveranstalter

Freizeit ohne Barrieren

Kindervereinigung

Kolpingwerk

Reisenetz – Deutscher Fachverband fĂĽr Jugendreisen

Reisen und Freizeit mit jungen Leuten (RUF)

Transfer

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge

Verband Deutscher Schullandheime

