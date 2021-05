Somikon Full-HD-Micro-Einbau-Kamera DV-310.mini

Perfekt einzubauen und unabhängig von Stromquellen: ideal für Modellbau & Co.

– Unabhängig von Stromquellen dank Akku-Betrieb

– Stromversorgung auch per USB und Powerbank

– Echte Full-HD-Auflösung

– Hohe Bildqualität bei geringem Speicherplatz-Bedarf dank H.264-Videokompression

– Mikrofon für Aufnahmen mit Ton

Perfekt einzubauen: Die micro-kleine Überwachungskamera von Somikon lässt sich praktisch überall platzsparend integrieren. So nutzt man sie zum Beispiel zur Überwachung und zeichnet Videos auf – sogar mit Ton!

Ideal auch für den Modellbau: Die aufgezeichneten Fahrten mit der Modell-Eisenbahn lassen Kleines groß rauskommen. Und am Quadrocopter befestigt zeichnet die winzige Kamera alle spektakulären Flugmanöver auf.

Unabhängig von Stromquellen: Dank Akku-Betrieb lässt sich die Einbau-Kamera ganz flexibel einsetzen – für Videoaufzeichnungen wie und wo man möchte. Oder man verbindet sie mit einer USB-Stromquelle wie z.B. einer Powerbank und verlängert so die Laufzeit ganz nach Bedarf.

– Voll integrierbare Micro-Einbau-Videokamera, z.B. zur Überwachung oder im Modellbau

– Videoauflösung: 1920 x 1080 Pixel (Full HD 1080p) mit 15 Bildern/Sek.

– Hochauflösende Aufnahmen bei geringem Speicherbedarf: MP4 mit H.264-Videokompression

– Integriertes Mikrofon für Aufnahme mit Ton

– Bildwinkel horizontal: 65°

– Steckplatz für microSD(HC/XC)-Speicherkarten mit bis zu 128 GB (bitte dazu bestellen)

– Ein/Aus-Schalter zum Starten und Beenden einer Aufnahme

– Stromversorgung: LiPo-Akku mit 2.000 mAh für bis zu 10 Stunden Laufzeit, lädt per USB, oder durch eine USB-Stromquelle wie z.B. eine Powerbank (Netzteil und Powerbank bitte dazu bestellen)

– Maße Kamerakopf: 9 x 9 x 2 mm, Steuereinheit: 55 x 26 x 2 mm, Verbindungskabel-Länge: 150 mm

– Gesamt-Gewicht: 70 g

– Micro-Einbau-Kamera DV-310.mini inklusive Akku, USB-Ladekabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107385411

Preis: 36,99 EUR

Bestell-Nr. NX-7685-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX7685-1320.shtml

Auch als 2erSet erhältlich:

Somikon 2er-Set Full-HD-Micro-Einbau-Kameras mit Akku und 65°-Bildwinkel

Preis: 69,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3094-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/anBJGyF9

Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 400 Mitarbeiter*innen beschäftigt, darunter etwa 20 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen.

Mit ca. 20 Millionen Kundinnen und Kunden, über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Niedersachsen und Hessen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Über 100.000 Europaletten Lagerkapazität in sechs Logistikzentren gewährleisten höchstmögliche Warenverfügbarkeit.

Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch.

In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte mit über 100 bekannte Marken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE oder ELESION. Darunter zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby- Freizeit- und Funprodukte.

Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Kontakt

PEARL. GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.