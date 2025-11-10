Somikon Fotobox mit LED-Licht

Für Bilder in professioneller Qualität dank perfekter Beleuchtung

– Ideal für professionelle Produktfotografie zu Hause dank LED-Beleuchtung

– Einstellbare Lichtfarben: warmweiß bis tageslichtweiß

– Helligkeit in 10 Stufen dimmbar

– Mit 6 wasserdichten PVC-Hintergründen in unterschiedlichen Farben

– Einfacher und schneller Zusammenbau dank faltbarem Design

– Gleichmäßiges Licht für schattenfreie Aufnahmen

Die in die Fotobox von Somikon integrierten LEDs garantieren eine makellose Produktbeleuchtung- gleichmäßig, schattenfrei und auf professionellem Niveau. So entstehen erstklassige Aufnahmen direkt im heimischen Umfeld, ganz ohne den Weg ins externe Studio.

Die Farbtemperatur lässt sich flexibel einstellen und passt sich mühelos an die verschiedensten Anforderungen an.

Die Lichtintensität lässt sich in zehn feinen Stufen einstellen – von subtilen Akzenten bis hin zu kräftiger Detailbetonung lässt sich die Ausleuchtung exakt dem jeweiligen Motiv anpassen.

Mit sechs farblich variierenden PVC Hintergründen lässt sich im Handumdrehen von einem Setting ins nächste bewegen. Für jedes Produkt kann so die ideale visuelle Kulisse geschaffen werden – die Basis für einwandfreie, professionelle Produktfotografie.

– Faltbares Lichtzelt mit 160 CCT-LED-Lichtern

– Ideal für professionelle Fotoaufnahmen dank perfekter LED-Beleuchtung

– Einstellbare Lichtfarbe (CCT): warmweiß (3200 K), weiß (4000 K) oder tageslichtweiß (6500 K)

– Helligkeit in 10 Stufen dimmbar

– 6 wasserdichte PVC-Hintergründe für Produktfotografie: weiß, schwarz, grün, rot, orange, blau

– Faltbares Design: einfacher und schneller Zusammenbau

– Material: Polyester, Aluminium

– Stromversorgung: per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 43 x 43 x 43 cm, Gewicht: 2 kg

– Fotobox inklusive 6 PVC-Hintergründen, Stofftuch, Transporttasche und deutscher Anleitung

Die Somikon Fotobox zum Fotografieren, faltbar, mit LED-Licht, 40 x 40 x 40 cm ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-3904-625 zum Preis von 29,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Die größere Variante:

Somikon Fotobox zum Fotografieren, faltbar, mit LED-Licht, 60 x 60 x 60 cm

– Maße: 62,5 x 62,5 x 62,5 cm, Gewicht: 3,7 kg

Preis: 59,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3906-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/Fwcb6yQRz3o2C5c

