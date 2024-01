Somikon 8K-UHD-WLAN-Camcorder DV-910.uhd

Den Camcorder auch bequem per Smartphone und App steuern

– Filmt super-hochauflösend in 8K UHD 4320p mit 30 Bildern/Sek.

– Infrarot-Nachtsicht für Aufnahmen auch bei Dunkelheit

– Klapp- und um 270° drehbares IPS-Farb-Touchdisplay mit 3″/7,6 cm Diagonale

– WLAN und App für Verbindung sowie Steuerung per Smartphone

– Nimmt Fotos mit bis zu 48 MP auf

– Webcam-Funktion bei Verbindung mit PC

Mit dem 8K-UHD-Camcorder mit Touch-Screen und App-Steuerung von Somikon filmt man alles in gestochen scharfer 8K UHD-Qualität: Kindergeburtstage, Familienfeiern, Hochzeiten u.v.m. hält man in extra-hochauflösenden Videos mit 33 Megapixeln oder in Fotos mit bis zu 48 Megapixeln fest – so bleibt nichts vergessen! Selbst bei Nacht gelingen dank Infrarot-Nachtsicht tolle Aufnahmen.

Fotos und Videos sofort nach der Aufnahme teilen: Dank WLAN und kostenloser App für iOS und Android lädt man seine Aufnahmen einfach auf das Smartphone. So kann man sie im Handumdrehen mit Freunden und Familie teilen und sie an seinen Abenteuern teilhaben lassen.

Tolle Extras nutzen: Per Selbstauslöser macht man Fotos von sich selbst. Im Zeitlupenmodus fängt man Details ein, die dem Auge verborgen bleiben. Und im Zeitraffer sieht man dem Gras zu, wie es wächst, oder dem Haus, wie es gebaut wird. Es ist auch möglich, Fotos in regelmäßigen Abständen oder mehrere Bilder auf einmal aufzunehmen.

Einfache und flexible Bedienung: Die Einstellungen werden direkt am klapp- und schwenkbaren Touchdisplay vorgenommen. Per Fernbedienung hat man die Kamera auch aus der Ferne im Griff. Und dank App löst man Video- und Fotoaufnahmen sogar per Smartphone aus.

Die Aufnahmen lassen sich direkt auf den TV-Bildschirm übertragen: Der Camcorder wird per Mini-HDMI an einen Fernseher angeschlossen und schon kann man die Aufnahmen in XXL betrachten.

Macht auch als Webcam eine gute Figur: Dazu wird der Camcorder einfach mit dem PC verbunden. Und schon setzt man sich für den Vlog, das Meeting oder einfach den Videochat mit Freunden und Familie gekonnt in Szene.

– Hochauflösender CMOS-Bildsensor von Sony mit 13 Megapixeln (max. 48 MP bei Fotos)

– Video-Auflösung in Pixel: 7680 x 4320 (8K UHD 4320p), 5760 x 3240 (6K UHD 3240p), 5120 x 2880 (5K UHD 2880p) (interpoliert), 4608 x 2592 (4,7K UHD 2592p) jeweils interpoliert und mit 30 Bildern/Sek., 3840 x 2160 (4K UHD 2160p) mit 60 oder 30 Bilder/Sek., 2688 x 1530 (2,7K 1530p) mit 30 Bildern/Sek., 1920 x 1080 (Full HD 1920p) mit 60 oder 30 Bildern/Sek., 1280 x 720 (HD 720p) mit 120, 60 oder 30 Bildern/Sek.

– H.264-Video-Kompression: für hohe Bildqualität bei geringem Speicherplatzbedarf

– Hochauflösende Fotos: 48, 30, 24, 20 (interpoliert), 12, 8, 5 und 3 MP

– Video-Format: MP4, Foto: JPG

– WiFi-kompatibel: WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz) für die Verbindung von Smartphone und Tablet-PC mit Camcorder

– Kostenlose App für iOS und Android: zum Übertragen von Fotos und Videos aufs Smartphone, für Foto- und Video-Aufnahmen u.v.m.

– Infrarot-Nachtsicht mit bis zu 1 m Reichweite

– Extra-großer 18-fach-Digitalzoom

– Objektiv-Blende: f/3,2, Brennweite: 7,36 mm

– Klapp- und 270° drehbares IPS-Farb-Touchdisplay mit 7,6 cm / 3″ Diagonale (resistiv)

– Extras: automatischer und manueller Weißabgleich, ISO-Einstellung für Lichtempfindlichkeit, Anschluss für externes Mikrofon, Selbstauslöser, Zeitraffer- und Slowmotion-Funktion, Foto-Aufnahme in regelmäßigen Abständen, mehrere Foto-Aufnahmen auf einmal (Serienbild) u.v.m.

– Steckplatz für SD(HC/XC)-Karte bis 256 GB (bitte dazu bestellen)

– USB-C-Buchse für Webcam-Funktion, Datenübertragung auf PC und zum Aufladen

– Mini-HDMI-Anschluss für Aufnahme-Wiedergabe an TV oder PC-Monitor

– Stromversorgung Camcorder: austauschbarer Li-Ion-Akku mit 1.500 mAh für bis zu 90 Minuten Aufnahme, lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Stromversorgung Fernbedienung: Knopfzelle Typ CR2032 (enthalten)

– Maße: 126 x 58 x 57 mm, Gewicht: 280 g

– Camcorder DV-910.uhd inklusive Akku, Fernbedienung mit Knopfzelle, USB-Lade- und Datenkabel (USB-C auf USB-A), Schutztasche und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107423878

Preis: 179,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3499-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3499-1300.shtml

Presseinformation mit Bildierlinks: https://magentacloud.de/s/nzYH7weEZ9bcHcZ

