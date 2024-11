Somikon 4K-UHD-Digitalkamera mit 3″-Flip-HD-Display

Perfekte 4K-Aufnahmen, Übertragung per WLAN und ideal für Vlogs und Makros

– 4K Digital-Kamera mit ausklappbarem 3″ / 7,6 cm Display für Selfies

– 56 MP für detailreiche und lebendige Fotos

– 16x digitaler Zoom und Bildstabilisation für exzellente Aufnahmen

– CMOS-Sensor für hochauflösende 4K-Videos

– Fester Fokus mit einer 2F Blende und f=7,62mm oder Auto-Fokus

– Mit WLAN-Konnektivität zur einfachen Datenübertragung

Beeindruckende Bildqualität für atemberaubende Fotos: Mit interpolierten 56 MP und einem nativen 13 MP CMOS-Sensor gelingen gestochen scharfe Bilder. Ob Landschaften, Porträts oder Nahaufnahmen – diese 4K Ultra HD Digital-Kamera von Somikon fängt jedes Detail ein. Der 16-fache Digitalzoom und die Makrolinse sorgen dafür, dass auch kleinste Feinheiten sichtbar bleiben. Große und kleine Momente lassen sich in beeindruckenden Fotos und Videos festhalten.

Individuell einstellbarer Fokus: Mit den drei verschiedenen Fokus-Modi hat man die volle Kontrolle über die Aufnahmen. Der Autofokus sorgt dafür, dass man sich keine Gedanken um die Schärfe machen muss – ideal für schnelle und spontane Aufnahmen. Möchte man kreative Visionen umsetzen, gibt einem der manuelle Fokus die Freiheit, jedes Detail genau nach eigenen Vorstellungen einzufangen. So gelingt immer die perfekte Schärfe, egal ob bei Landschaftsaufnahmen oder detailreichen Nahaufnahmen.

Perfekte Aufnahmen – auch bei Bewegung und schlechten Lichtverhältnissen: Die Anti Shake Funktion sorgt für gestochen scharfe Bilder, auch wenn man sich bewegt. Verwackelte Bilder gehören der Vergangenheit an und jeder Moment wird in gestochen scharfer Qualität festgehalten. Die integrierte LED sorgt für zusätzliches Licht und zaubert auch in dunkler Umgebung perfekte Helligkeit. So hält man auch bei schlechten Lichtverhältnissen jeden Moment fest – ohne Kompromisse.

Flexibles Flip-Display für beste Blickwinkel: Das drehbare 7,6 cm große Display ermöglicht volle Freiheit beim Fotografieren. Damit sieht man immer genau, was die Kamera aufnimmt – perfekt für Selfies, Vlogs und kreative Perspektiven. Egal aus welchem Winkel, man hat immer die volle Kontrolle über die Bilder und Videos.

Die Kamera immer dabei – ganz einfach per App: Die Kamera lässt sich bequem aus der Ferne steuern, ohne dass man sie in die Hand nehmen muss. Perfekt für Selfies, Gruppenfotos oder schwierige Blickwinkel – mit der kostenlosen App behält man die volle Kontrolle. Bilder und Videos können direkt auf das Smartphone übertragen werden. So verpasst man keinen Moment und kann die Erinnerungen sofort teilen, egal wo man ist.

Die Aufnahmen direkt auf dem TV abspielen: Der Mini-HDMI-Ausgang macht aus der Kamera ein echtes Heimkino-Erlebnis. Einfach direkt an den Fernseher anschließen und die Fotos und Videos in beeindruckender Qualität genießen. Ob Familienmomente oder atemberaubende Landschaften – mit dem HDMI-Ausgang teilt man die Erlebnisse in voller Brillanz.

– Ultra-HD-Videoaufnahmen dank CMOS-Sensor mit nativer 13 MP Auflösung

– Hochauflösende Fotos, bis zu 56 MP (interpoliert)

– Foto-Auflösung: 48, 30, 24, 20, 12, 8, 5 oder 3 MP

– Foto-Format: JPEG, Video-Format: AVI

– Video-Auflösung: 3840 x 2160 (4K UHD 2160p) mit 30 Bildern/Sek., 2688 x 1520 (2,7K

1520p) mit 30 Bildern/Sek., 1920 x 1080 (Full HD 1080p) mit 60 oder 30 Bildern/Sek., 1280 x

720 (HD 720p) mit 120, 60 oder 30 Bildern/Sek.

– 16-facher digitaler Zoom

– Makroobjektiv für besonders scharfe Nahaufnahmen

– Fixed-Focus: 2F-Blende mit f=7,62mm

– Flip-HD-Display 7,6 cm (3″)

– Blitzschuh für externes Blitzgerät

– Steckplatz für MicroSD-Speicherkarte bis 64 GB (gleich mitbestellen)

– Bildstabilisation gegen verwackelte Aufnahmen

– Belichtungskorrektur: -3 bis +3 EV

– LED-Füll-Licht

– Selbstauslöser: 2, 5, 10 Sek.

– Automatische Abschaltfunktion: 1, 3, 5 Minuten

– 1/4 Zoll Gewinde zur Verwendung mit Stativen

– Wifi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– 3 Fokus-Modi: fixer Fokus, Auto-Fokus oder manueller Fokus

– App für iOS und Android

– Mini-HDMI-Output

– Stromversorgung: Li-Ion Akku 1.500mAh (3,7 Volt), aufladbar über USB-C (Netzteil bitte

dazu bestellen)

– Maße: 138 x 80 x 48 mm, Gewicht: 260 g

– Digitalkamera mit Display inklusive 0,45x Super-Weitwinkel-Makroobjektiv, USB-C-

Ladekabel, 1.500 mAh Li-Ion-Akku und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107443739

Preis: 99,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8849-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8849-1300.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/jCFT6Nmyni7NxmT

