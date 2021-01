Somikon 4K-UHD-Camcorder DV-860.uhd mit Sony-Sensor

Ereignisse in 4K-Videos festhalten

– Filmt hochauflösend in 4K UHD mit 2160p

– Nimmt Fotos mit bis zu 48 MP auf

– Zeitraffer- sowie Slowmotion-Funktion u.v.m.

– Klapp- und drehbares Farb-Display mit Touch-Bedienung

– Akku für bis zu 120 Minuten 4K-UHD-Aufnahme

Alles in Ultra High Definition filmen: Kindergeburtstage, Familienfeiern, Hochzeiten u.v.m. lassen sich in extra-hochauflösenden UHD-Videos oder in Fotos mit bis zu 48 Megapixeln festhalten – so bleibt nichts vergessen!

Von tollen Extras profitieren: Per Selbstauslöser dreht man Videos mit sich selbst in der Hauptrolle. Dem Auge verborgene Details können im Zeitlupen-Modus mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde festgehalten werden. Und in den Zeitraffer-Aufnahmen sieht man dem Gras beim Wachsen zu.

Einfache Bedienung: Die Einstellungen nimmt man direkt am klapp- und drehbarem Touch-Display vor. Per Fernbedienung hat man die Kamera-Bedienung auch aus der Ferne im Griff.

Die Aufnahmen sieht man direkt auf dem TV: Der Camcorder wird per Mini-HDMI mit einem Flachbild-Fernseher verbunden und schon betrachtet man seine Aufnahmen in XXL.

Kompaktes Leichtgewicht: Der Camcorder von Somikon nimmt im Reisegepäck kaum Platz ein. Und mit unter 600 g fällt er kaum ins Gewicht. So ist er ideal für nahezu jeden Ausflug, den man auf Video und in Fotos unvergesslich machen möchte!

Ausdauernder Akku: Mit einer Akkuladung kann man bis zu 120 Minuten in voller 4K-UHD-Auflösung aufnehmen! Und möchte man unterwegs einmal etwas länger aufnehmen, bestellt man einfach eine USB-Powerbank dazu. Schon mit einer kleinen Powerbank mit 6.000 mAh verfünffacht man die Laufzeit des Camcorders!

– Hochauflösender CMOS-Bildsensor von Sony mit 8 Megapixeln

– Video-Auflösung in Pixel: 3840 x 2160 (4K UHD 2160p) mit 30 Bildern/Sek., 2688 x 1520 (2,7K 1520p) mit 30 Bildern/Sek., 1920 x 1080 (Full HD 1080p) mit bis zu 60 Bildern/Sek., 1.280 x 720 (HD 720p) mit bis zu 120 Bildern/Sek.

– Hochauflösende Fotos mit bis zu 48 Megapixeln (8096 x 6080 Pixel, interpoliert)

– Video-Format: MP4 (H.264), Foto: JPG

– Fix-Fokus-Objektiv für scharfe aufnahmen ab 1 m Abstand

– Extra-großer 18-fach-Digitalzoom

– Objektiv: Blende f/3,2, Brennweite 7,36 mm

– Klapp- und drehbares Farb-Display mit 7,6 cm / 3″ Diagonale und Touch-Bedienung (kapazitiv)

– Extras: automatischer und manueller Weißabgleich, ISO-Einstellung für Lichtempfindlichkeit, Anschluss für externes Mikrofon, Selbstauslöser, Zeitraffer- und Slowmotion-Funktion u.v.m.

– Steckplatz für SD(HC/XC)-Karte bis 128 GB (bitte dazu bestellen)

– Mini-HDMI-Anschluss für Aufnahme-Wiedergabe an TV oder PC-Monitor

– Stromversorgung Camcorder: austauschbarer Li-Ion-Akku mit 1.500 mAh für bis zu 120 Minuten 4K-UHD-Aufnahme, lädt per USB

– Stromversorgung Fernbedienung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

– Maße: 126 x 58 x 57 mm, Gewicht: 595 g

– Camcorder DV-860.uhd inklusive Akku, Fernbedienung, USB-Ladekabel, USB-Netzteil, HDMI-Kabel, Schutztasche und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107379427

Preis: 109,95 EUR

Bestell-Nr. NX-4907-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4907-1300.shtml

Somikon Gegenlicht-Blende für 4K-UHD-Camcorder DV-860.uhd

Schutz vor seitlich eintreffendem Licht

– Original-Zubehör für den Camcorder

Für tolle Aufnahmen auch bei schwierigen Lichtverhältnissen: Einfach diese Gegenlichtblende auf die Camcorder-Linse aufsetzen. Schon sorgt sie dafür, dass seitliche Lichtstrahlen die Aufnahmen nicht ruinieren.

– Original-Zubehör für 4K-UHD-Camcorder DV-860.uhd

– Mindert Streulicht und Linsenreflexionen durch seitlich eintreffendes Licht: für kontrastreichere Aufnahmen

– Maße: 100 x 98 x 50 mm

– Gewicht: 40 g

– EAN: 4022107379410

Preis: 19,95 EUR

Bestell-Nr. NX-4908-625

Somikon Ersatz-Li-Ion-Akku für 4K-UHD-Camcorder DV-860.uhd, 1.500 mAh

Im Handumdrehen die Aufnahme-Laufzeit des Camcorders verdoppeln

– Original-Zubehör für den Camcorder

– Für bis zu 120 Minuten 4K-UHD-Aufnahme

Extralange aufnehmen: Mit einem Zweitakku verdoppelt man ganz einfach die Laufzeit des Camcorders!

– Ersatz- und Zusatz-Akku für 4K-UHD-Camcorder DV-860.uhd

– Akku-Technik: Li-Ionen

– Kapazität: 1.500 mAh, für bis zu 120 Minuten Aufnahme in 4K UHD

– Spannung: 3,7 Volt

– EAN: 4022107379960

Preis: 9,95 EUR

Bestell-Nr. NX-4909-625

