Somikon 2K-WLAN-Micro-Einbaukamera DV-345.mini

WLAN-Kameramodul für vielfältige Einsatzbereiche

– 4-MP-CMOS-Farbsensor für scharfe 2K-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, 85° Bildwinkel

– Bewegungserkennung für automatischen Aufnahmestart

– Integriertes Mikrofon für Aufnahmen mit Ton

– Aufnahme auf microSD(HC/XC)-Speicherkarte bis 256 GB

– WLAN & kostenlose App „ELESION“ für weltweite Einstellungen, Aufnahme, Live-Bild

– Kann per USB-Netzteil oder Powerbank mit Strom versorgt werden, per USB-C

Flexibles Kameramodul für vielfältige Einsatzbereiche: Das kompakte Kameramodul von Somikon lässt sich in Nistkästen, Kleintiergehegen, Modellbauprojekten oder auf Quadrokoptern installieren. Die geringe Größe ermöglicht Aufnahmen aus Perspektiven, die mit herkömmlichen Kameras nicht zugänglich wären – von Vogelbeobachtungen bis zu Luftbildern aus der Drohnenperspektive.

2K-Auflösung mit 85-Grad-Weitwinkel: Der verbaute 4-Megapixel-CMOS-Farbsensor zeichnet detailreiche Bilder in 2K-Qualität auf. Das 85-Grad-Weitwinkelobjektiv erfasst großzügige Bildausschnitte und dokumentiert das Geschehen vor der Linse umfassend.

Bewegungsgesteuerte Aufnahme mit Ton: Die integrierte Bewegungserkennung startet die Aufzeichnung automatisch bei Aktivität im Sichtfeld. Ein eingebautes Mikrofon nimmt Geräusche mit auf – nützlich bei Tierbeobachtungen oder Modellbahnszenen. Die Videoaufzeichnung erfolgt auf microSD-Karten bis 256 GB Kapazität.

App-Steuerung über WLAN-Verbindung: Die kostenlose App „ELESION“ verbindet das Kameramodul per WLAN mit dem Smartphone. Einstellungen, Live-Ansicht und Wiedergabe gespeicherter Aufnahmen lassen sich direkt über die App steuern, ohne die Kamera ausbauen zu müssen.

Netzteil- oder Powerbank-Betrieb: Die Stromversorgung erfolgt wahlweise über ein Netzteil für den stationären Dauerbetrieb oder über eine Powerbank für mobile Einsätze an Orten ohne Netzanschluss.

– 4 MP / 1/3-Zoll-CMOS-Farbsensor für extra-hohe 2K-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel (2K 1440p) bei 15 Bildern/Sek.

– Bildwinkel (diagonal): 85°

– Video-Kompression: H.265 für hochauflösende Videos bei geringerem Speicherplatzbedarf

– Bewegungserkennung für automatischen Aufnahmestart

– Reichweite: bis zu 5 m, Erfassungswinkel: 75°

– Integriertes Mikrofon für Aufnahmen und Übertragung mit Ton

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: für Einstellungen, Aufnahme, Live-Ansicht und mehr

– Aufnahme auf microSD(HC/XC)-Speicherkarte bis 256 GB (bitte dazu bestellen)

– Stromversorgung: per USB-C (Netzteil oder Powerbank bitte dazu bestellen)

– Maße Kamerakopf: ca. 8 x 8 x 4 mm, Steuereinheit: ca. 55 x 29 x 5 mm, Verbindungskabellänge: ca. 140 mm

– Gewicht: ca. 10 g

– Einbaukamera DV-345.mini inklusive USB-Stromkabel (USB-C auf USB-A, ca. 80 cm) und deutscher Anleitung

Die Somikon 2K-WLAN-Micro-Einbaukamera DV-345.mini ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-5839-625 zum Preis von 59,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er-Set erhältlich:

Somikon 2er-Set 2K-WLAN-Micro-Einbaukameras DV-345.mini, Bewegungserkennung, Mikrofon, 4MP

Preis: 109,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5840-625

