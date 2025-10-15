Somikon 2K-Micro-Einbaukamera DV-340.mini

Überall perfekt einbaubar – zur Tierbeobachtung, im Modellbau u.v.m

– Bewegungserkennung für automatischen Aufnahmestart

– WLAN und kostenlose App „ELESION“ für Einstellungen, Aufnahme und Live-Bild

– Integriertes Mikrofon für Aufnahmen mit Ton

– 3-MP-CMOS-Farbsensor für hohe 2K-Auflösung: 2304 x 1296 Pixel, 70° Bildwinkel

– Aufnahme auf microSD(HC/XC)-Speicherkarte bis 256 GB

– Kann per USB-Netzteil oder Powerbank mit Strom versorgt werden, per USB-C

Praktisch überall einbaubar: Dank ihrer flachen Form und dem winzigen Kamerakopf lässt sich die 2K-Micro-Videokamera von Somikon genau da platzieren, wo man sie haben möchte, beispielsweise in Nistkästen, Kleintiergehegen oder in Modellbau-Modellen. So erhält man faszinierende Einblicke in das geheime Leben von Meise, Meerschweinchen & Co. oder filmt unglaublich realistisch die Fahrten seines Modellzuges. Am Quadrokopter befestigt, nimmt sie spektakuläre Flugmanöver auf! Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Filmt automatisch – sogar mit Ton: Die Bewegungserkennung startet die Aufnahme automatisch, sobald sie eine Regung erkennt. Dank integriertem Mikrofon hört man sogar, was sich vor der Kameralinse abspielt – perfekt für alle Tierbeobachtungen! Die Cam speichert alle Aufnahmen zuverlässig auf einer microSD-Karte mit großer 256 GB Kapazität für besonders lange Beobachtungsphasen.

Gestochen scharfe Aufnahmen: Dank 3-MP-CMOS-Farbsensor erfasst die Micro-Kamera auch kleinste Details in 2K-Auflösung. Der 70° Bildwinkel sorgt dafür, dass man viel vom Geschehen ins Bild bekommt.

Live-Bild und Steuerung per App: Die Micro-Cam lässt sich einfach per WLAN und kostenloser App ELESION mit dem Smartphone verbinden. Und schon nimmt man bequem per Fingertipp alle Einstellungen vor, sieht sich das Live-Bild an und prüft die Aufnahmen – ohne die Kamera ausbauen zu müssen.

Flexible Stromversorgung: Über ein Netzteil wird die Micro-Kamera dauerhaft mit Energie versorgt. Ideal, wenn sie jederzeit aufnahmebereit sein soll. Für den mobilen Betrieb oder wenn gerade keine Stromquelle in der Nähe ist, schließt man die Kamera einfach an eine Powerbank an. So ist man für jeden Einsatzzweck bestens gerüstet.

– 3 MP / 1/3-Zoll-CMOS-Farbsensor für hohe 2K-Auflösung: 2304 x 1296 Pixel (2K 1296p) bei 15 Bildern/Sek.

– Bildwinkel (diagonal): 70°

– Video-Kompression: H.265 für hochauflösende Videos bei geringerem Speicherplatzbedarf

– Bewegungserkennung für automatischen Aufnahmestart

– Reichweite: bis zu 5 m, Erfassungswinkel: 70°

– Integriertes Mikrofon für Aufnahmen und Übertragung mit Ton

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: für Einstellungen, Aufnahme, Live-Ansicht und mehr

– Aufnahme auf microSD(HC/XC)-Speicherkarte bis 256 GB (bitte dazu bestellen)

– Stromversorgung: per USB-C (Netzteil oder Powerbank bitte dazu bestellen)

– Maße Kamerakopf: ca. 7 x 7 x 2 mm, Steuereinheit: ca. 55 x 29 x 5 mm, Verbindungskabellänge: ca. 140 mm

– Gewicht: ca. 10 g

– Einbaukamera DV-340.mini inklusive USB-Stromkabel (USB-C auf USB-A, ca. 80 cm) und deutscher Anleitung

Die Somikon 2K-Micro-Einbaukamera DV-340.mini mit Bewegungserkennung ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-5835-625 zum Preis von 49,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er-Set erhältlich:

Somikon 2er-Set 2K-Micro-Einbaukameras DV-340.mini mit Bewegungserkennung, Mikrofon, WLAN

Preis: 89,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7836625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/bkfm2B7GKJdWdp8

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



https://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.