Somikon 2in1-Selfie-Stick & Smartphone-Stativ 166,5 cm FB

Perfekt für Selfies, Videos und Fotos – auch aus größerer Entfernung

• 2in1-Funktion als Selfie-Stick und Smartphone-Stativ

• MagSafe-kompatibel und Metallring-Sticker für Smartphones ohne MagSafe-Funktion

• Mobilgerät um 360° drehbar für perfekte Ausrichtung

• Selfie-Stick-Länge: bis zu 166,5 cm, Stativ-Höhe: bis zu 168 cm

• Bis zu 1 kg Traglast

• Inklusive Fernauslöser mit Bluetooth

Zwei Funktionen in einem: Der 2in1-Selfie-Stick von Somikon ist zugleich auch ein praktisches Stativ – perfekt für Selfies, Videoanrufe, Reels und stabile Aufnahmen ohne Verwackeln. Dank der Teleskop-Verlängerung auf bis zu 166,5 cm lassen sich damit große Gruppen und eindrucksvolle Perspektiven kinderleicht erfassen.

Der Selfie-Stick ist MagSafe-kompatibel, sodass Mobilgeräte magnetisch haften. So wird das iPhone mit nur einem Handgriff an die Smartphone-Halterung geheftet. Für Mobilgeräte ohne MagSafe-Funktion liegt ein passender Metallring-Sticker bei, der sich einfach auf die Rückseite des Smartphones oder die Schutzhülle kleben lässt. So wird jedes Gerät im Nu MagSafe-kompatibel.

Durch die magnetische Haftung lässt sich das Mobilgerät flexibel um 360° drehen und perfekt ausrichten. Zusätzlich ist die Smartphone-Halterung um 270° neigbar. So lässt sich immer der passende Blickwinkel einstellen – ob für Porträts, Vlogs oder Videoanrufe.

Mithilfe der kabellosen Fernbedienung, die sich am Stick anbringen lässt, können Fotos und Videos aus bis zu zehn Metern Entfernung ausgelöst werden. So hat man die volle Bewegungsfreiheit. Ob Porträt, Tanzvideo oder Familienbild – endlich sind alle Beteiligten und man selbst auf dem Foto oder Video zu sehen.

• Selfie-Stick-Länge: bis zu 166,5 cm, Stativ-Höhe: bis zu 168 cm

• Ideal für Fotos, Selfies, Reels, Videocalls, Livestreams u.v.m.

• MagSafe-kompatibel: haftet magnetisch an der Rückseite des iPhones

• Metallring-Sticker zum Aufkleben für Smartphones ohne MagSafe-Funktion

• Mobilgerät um 360° drehbar für optimale Ausrichtung

• Neigungswinkel Smartphone-Halterung: bis zu 270°

• Abnehmbarer Fernauslöser mit Bluetooth 5.2, Reichweite: bis zu 10 m

• Traglast: bis zu 1 kg

• Material: Aluminiumlegierung, Polyamid 6

• Stromversorgung Fernauslöser: Knopfzelle Typ CR1632 (enthalten)

• Maße zusammengeklappt: 31,4 x 4,6 x 3,4 cm, auseinandergeklappt: 168 x 34 x 34 cm, Gewicht: 363 g

• Selfie-Stick und Smartphone-Stativ inklusive Metallring-Sticker, Fernauslöser mit Knopfzelle und deutscher Anleitung

• EAN: 4022107483476

Das Somikon 2in1-Selfie-Stick & Smartphone-Stativ, 166,5 cm, 360° mit Fernauslöser ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer

CX-2881-625 zum Preis von 22,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Weitere Informationen und das Bildmaterial entnehmen Sie bitte der Presseinformation. Das PDF finden Sie hier: https://magentacloud.de/s/KXcpLe6m5RCZqqc

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