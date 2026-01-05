„Somajan Dance“ – Berliner Künstler Stefan Berker verbindet Kulturen, Musik und Werte

Der Song schlägt eine musikalische Brücke zwischen Kulturen, Klangwelten und gemeinsamen gesellschaftlichen Werten

Berlin, 2. Januar 2026 – Der Berliner Künstler Stefan Berker, Leiter der Global Jazz Academy, veröffentlicht am 2. Januar 2026 seinen neuen Instrumental-Song „SomaJan Dance“. Das Werk ist eine musikalische Brücke zwischen Kulturen, Klangwelten und gemeinsamen gesellschaftlichen Werten.

Inspiriert wurde „SomaJan Dance“ durch ein persönliches Ereignis: die Hochzeit seines Sohnes Jan mit dessen kurdisch-stämmiger Frau Soma. Die Verbindung zweier Familien, zweier Kulturen und zweier Lebenswelten – Deutschland (Westeuropa) und die Autonome Region Kurdistan im Nordirak – wurde für Berker zum künstlerischen Impuls. Aus dieser Begegnung entstand ein musikalisches Statement für Offenheit, Respekt und Zusammenhalt.

Musikalisch vereint „SomaJan Dance“ Elemente aus Jazz und Rock mit kurdisch-orientalisch angehauchten musikalischen Einflüssen. Rhythmik, Melodik und Atmosphäre verschmelzen zu einem rein instrumentalen Stück, das kulturelle Unterschiede nicht nivelliert, sondern sie bewusst hörbar macht – und zugleich das Gemeinsame betont. Für Stefan Berker liegt gerade in der Vielfalt das Verbindende, besonders in der Musik als universeller Sprache.

Mit diesem Sinnbild für kulturelle Vielfalt und der Hochzeit seines Sohnes im Kopf machte sich der vielseitige Musiker an die Komposition des Titels, der musikalisch die Welt des Fusion-Jazz mit orientalischen Klängen verbindet. „SomaJan Dance“ ist ein rhythmisches, atmosphärisches Stück, das zum Zuhören genauso einlädt wie zum Bewegen.

Nicht zuletzt durch die vielschichtige Percussion-Begleitung, bietet der Song ein wahres Rhythmus-Feuerwerk mit verschiedensten Instrumenten. Arrangiert und produziert wurde der Song nach Berkers Vorgaben vom Multi-Instrumentalisten Jörg Sieghart (mit dem der Künstler schon seit vielen Jahren zusammenarbeitet), der auch sämtliche Gitarren, Bass und einige der Percussion-Tracks eingespielt hat, während Stefan Berker selbst als Pianist sämtliche Keyboard-Parts übernahm.

Wie es sich für Musiker mit „Jazz/Blues-Tradition“ gehört, haben Jörg Sieghart und Stefan Berker improvisierte Soli zur Song-Bereicherung beigesteuert: J.S. an der E-Gitarre und S.B. am Keyboard. Mit „SomaJan Dance“ möchte Letzterer ein musikalisches Zeichen für Respekt, Austausch und Zusammenhalt setzen – offen, neugierig und voller Energie.

Über den musikalischen Ansatz hinaus trägt „SomaJan Dance“ auch eine gesellschaftliche Haltung in sich. Für Berker sind Demokratie und Menschenrechte zentrale Werte, die Kulturen über Grenzen hinweg miteinander verbinden können. Diese Überzeugung spiegelt sich im Stück wider – nicht in Worten, sondern in Klang, Bewegung und Dialog.

„SomaJan Dance“ steht damit für mehr als nur musikalische Fusion: Es ist ein künstlerisches Symbol für kulturelle Begegnung, gegenseitiges Lernen und ein friedliches Miteinander.

Der Song erscheint am 2. Januar 2026 auf allen gängigen digitalen Musikplattformen.

Über Stefan Berker:

Stefan Berker ist ein Berliner Künstler und Musiker sowie Leiter der Global Jazz Academy. Seine Arbeit bewegt sich zwischen Jazz, Rock, Fusion und globalen Musikkulturen. Im Mittelpunkt seines Schaffens steht die Überzeugung, dass Musik Menschen, Kulturen und Werte miteinander verbinden kann.

Weitere Infos:

https://stefanberker.jimdofree.com/somajan-dance/

https://open.spotify.com/intl-de/album/72VYwgQuQwn7fcQnnmxDPc?go=1&nd=1&dlsi=fda0749125694bca

https://music.apple.com/de/album/somajan-dance/1854783307?i=1854783312

https://music.amazon.com/albums/B0G3B956V6

https://tidal.com/album/475786813

Der Tunesday Records Musikverlag hat sich der Förderung des musikalischen Nachwuchses verschrieben und produziert und vertreibt musikalische Lehrbücher (Schwerpunkt: Pop, Rock, Blues, Jazz), Noten, Noten/Tabulatur/Diagramm-Blöcke für aktive Musiker, Lehr-DVDs, Mousepads für Musiker, Künstler-CDs sowie Naturgeräusche zur Entspannung. Darüberhinaus produziert und promotet Tunesday Records Musik-Künstler.

Kontakt

Tunesday Records

Magdalena Sieghart

Attilastr. 177

12105 Berlin

030-62609717



http://www.tunesdayrecords.eu

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.