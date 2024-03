Somabay und ONEflow Aquatics Academy haben auf der ITB Pläne für eine gemeinsame Zukunft in Ägypten unterzeichnet

Insbesondere nach dem großen Erfolg des World’s Aquatic Festivals und anderer Schwimmveranstaltungen wie dem Oceanman hat Somabay Hospitality seine starken Beziehungen zu den internationalen und lokalen Schwimmverbänden weiter ausgebaut. Auf der Internationalen Tourismus Börse (ITB) in Berlin, dem weltgrößten Treffen der Reisebranche, hat Somabay eine Vereinbarung mit der ONEflow Aquatics Academy für eine künftig noch engere Zusammenarbeit unterzeichnet.

ONEflow Aquatics ist ein führendes professionelles multinationales Sportunternehmen mit Sitz in Neckarsulm/Deutschland, das sich auf die Entwicklung des internationalen Schwimmsports konzentriert. In Ägypten ist ONEflow Aquatics die führende Marke für Wassersport und Schwimmen mit Niederlassungen in Kairo.

Innerhalb des Ausbaus der sportlichen Infrastruktur auf der Somabay Halbinsel, steht die Soma Sports Arena mit ihren olympischen und halb-olympischen Schwimmbecken Schwimmbecken sowie dem Aquatic Center im Fokus der Aufmerksamkeit. Renommierte Schwimmveranstaltungen wie das World’s Aquatic Festival haben hier bereits für internationale Aufmerksamkeit gesorgt.

Mit der Vertragsunterzeichnung in Berlin haben Somabay Hospitality und ONEflow Aquatics nun beschlossen, ihre Zusammenarbeit weiter zu intensivieren. Ab September 2024 wird ONEflow ganzjährig lokale und internationale Trainingscamps in Somabay durchführen. Das Aquatic Center wird sich ebenfalls in der Sportarena befinden und von ONEflow Aquatics betrieben und verwaltet werden. Die Athleten können im neuen Select Service Sports-centric Hotel untergebracht werden, dessen Eröffnung ebenfalls für September 2024 geplant ist. Das Hotel wird nach seiner Fertigstellung insgesamt 360 komfortable Zimmer umfassen und eine ideale Option bieten, um einen angenehmen Urlaub mit einem sportlichen Lifestyle zu verbinden.

Die Soma Sports Arena wird Rasentennis-, Squash- und Paddle-Tennisplätze, ein Fußballfeld, einen Mehrzweck-Sportplatz, ein Fitnessstudio im Innen- und Außenbereich sowie eine Laufbahn beheimaten. Der Komplex wird zudem über ein 10-Bahnen-Schwimmbecken mit olympischen Maßen, ein 5-Bahnen-Schwimmbecken (beide Becken mit Startblöcken) und einen überdachten Fitnessraum mit speziellen Bereichen für Cardio, Yoga-, Kraft- und Funktionstraining verfügen. Auf dem 5.000 m2 großen Gelände werden auch eine halb überdachte Crossfit-Box und ein Gebäude mit 2 medizinischen Untersuchungsräumen, einem Besprechungsraum und Büros untergebracht. Das Aquatic Center und die Schwimmbahnen werden in Zusammenarbeit mit ONEflow Aquatics auf ein neues sportliches Niveau gehoben.

Ashraf El Siessy, Chief Hospitality Officer bei Somabay: „Somabay Red Sea ist stolz auf die Vereinbarung und die gemeinsamen Pläne mit der ONEflow Aquatics Academy. Der Zielmarkt wird alle Ebenen des weltweiten Schwimmsports umfassen, von Vereinsschwimmern über Elite- und Nationalmannschaften bis hin zu kleineren Freiwasserteams und einzelnen Triathleten. Die Hauptzielgruppe sind Deutsche, Europäer und Einheimische. Wir planen ab September 2024 Fam-Trips zu Onboard-Partnern mit ONEflow zu organisieren und mit diesem einzigartigen Angebot die internationale Strahlkraft von Somabay weiter zu erhöhen.“

*ENDE*

Über Somabay

Somabay liegt auf einer Halbinsel am Roten Meer und bietet eine breite Palette an Aktivitäten für Touristen. Die Region ist international bekannt für ihre traumhaften Strände und das kristallklare Wasser. Mit der Anbindung an große Fluggesellschaften wie Lufthansa, Egypt Air oder Condor ist Somabay aus Europa einfach zu erreichen. Die Destination zeichnet sich durch erstklassige Luxushotels, exklusive Golfplätze, atemberaubende Tauch- und Schnorchel-Reviere und legendäre Kitesurf-Spots sowie die einzigartige Kultur der Region aus.

www.somabay.com

Kontakt

KLEBER GROUP Büro München

Silke Warnke-Rehm

Hamburger Allee 45

60486 Frankfurt am Main

089 – 28 70 230 – 0



http://www.klebergroup.com

Bildquelle: © Somabay