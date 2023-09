Soly zeigt ersten TV-Spot in Deutschland

Solarenergie für alle zugänglich machen

Düsseldorf, 20.09.2023 – Das Thema erneuerbare Energien wird kontrovers in ganz Deutschland diskutiert. Solarenergie ist dabei ein wichtiger Baustein, für viele aber immer noch ein abstraktes Thema. Solarenergie für alle zugänglich machen – das ist das Ziel, das Soly, ein Komplettanbieter hochwertiger Solarpaneele und Photovoltaikanlagen in Deutschland, sich auf die Fahne geschrieben hat. Um zu zeigen, wie einfach der Zugang zu Solarenergie für Privathaushalte und Unternehmen ist, hat Soly nun einen TV-Spot produziert, der ab sofort deutschlandweit auf verschiedenen Kanälen ausgestrahlt wird – unter anderem in der ARD zur Prime-Time.

Einfach, faktenbasiert, kein Tamtam – so kommt der erste TV-Spot von Soly in Deutschland daher. „Wir haben uns bewusst für ein minimalistisches Design entschieden, um die Botschaft in den Vordergrund zu stellen“, erklärt Dr. Alexander Brunst, Geschäftsführer Soly Deutschland. Der Solarspezialist Soly hat es sich zum Ziel gesetzt, den Kauf oder die Miete von hochwertigen Solarmodulen sowohl für Privathaushalte als auch für Unternehmen so einfach wie möglich zu machen. Dabei wird kein aufwendiges Beratungsprozedere durchlaufen, um die Kosten herauszufinden, sondern der Preis wird für Interessierte von Soly transparent und zuverlässig mit wenigen Klicks online konfiguriert. Der TV-Spot zeigt, wie einfach es geht.

Um so viele Menschen wie möglich zu erreichen, lässt Soly den TV-Spot deutschlandweit auf 25 Sendern mit unterschiedlichen Zielgruppen und zu verschiedensten Zeiten – von 7.14 Uhr am Morgen bis 23.35 Uhr am späten Abend – ausstrahlen. Unter anderem läuft der Spot auf großen Kanälen mit hohen Zuschauerquoten wie Kabel Eins, Sport 1, sixx, Bild oder Welt, in der ARD unter anderem sogar zu folgenden beliebten Sendezeiten:

– ARD 20.9.2023 19:20:00

– ARD 21.9.2023 17:56:00

– ARD 22.9.2023 15:58:00

– ARD 23.9.2023 17:55:10

Nicht lange diskutieren, sondern es einfach – aber zuverlässig – angehen: Gemäß Solys Philosophie verlief auch die Produktion des TV-Spots, der in Zusammenarbeit mit der niederländischen Kreativ-Video-Agentur Duizenddingen realisiert wurde. Am Drehtag um 10.30 Uhr kam der Schauspieler, von 11.30 bis 14.30 Uhr wurden die Shots gemacht, zwei Wochen später, am 20.9.2023, war der Spot das erste Mal on air.

Der TV-Spot ist auch auf YouTube zu sehen.

Über Soly

Soly wurde 2013 von den Brüdern Patrick und Milan van der Meulen mit dem Ziel gegründet, Solarenergie für alle zugänglich zu machen. Seit seiner Gründung hat sich das Unternehmen zu einem der führenden Unternehmen auf dem europäischen Solarenergiemarkt entwickelt. Im Jahr 2022 übernahmen Shell Ventures und der Pensionsfonds ABP eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen. Neben Südafrika ist Soly auch in den Niederlanden, Belgien, Deutschland und dem Vereinigten Königreich tätig. Soly ist eine zertifizierte B Corp. Dies ist ein internationales Gütesiegel für Unternehmen, die sich um die höchsten Standards für Nachhaltigkeit, finanzielle Transparenz und soziale Gerechtigkeit bemühen. Soly Deutschland mit Sitz in Düsseldorf wird von Geschäftsführer Dr. Alexander Brunst geleitet. https://soly-energy.de/

Firmenkontakt

Soly Deutschland

Matthias Kürten

Reisholzer Werftstrasse 25 a

40589 Düsseldorf

+4921181995097



https://soly-energy.de/

Pressekontakt

Menyesch PR

Marlene Schnur

Kattrepelsbrücke 1

20095 Hamburg

040 3698630



http://m-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.