Die Zukunft des Energiemanagements mit eigener Solaranlage

Energie ausschließlich über klassische, zentrale Kraftwerke beziehen? Dieser Weg verliert an Bedeutung, insbesondere für Hausbesitzer mit eigener Solaranlage auf dem Dach. Virtual Power Plant ist die Zukunft, bei der Haushalte mit eigener (Solar-)Energieproduktion selbst zu dezentralen Stromproduzenten werden. Die Integration dieser Energieressourcen in das Stromnetz erfordert jedoch eine moderne Energiemangement-Lösung, um Überlastungen und Instabilitäten zu vermeiden. Der Solaranlagen-Anbieter Soly hat dafür das zukunftsweisende Soly Brain® entwickelt. Im ersten Schritt hilft das Energiemanagement-System Haushalten dabei, ihren Energieverbrauch intelligent zu steuern und zu optimieren. Darüberhinaus ist es darauf ausgelegt, dass Solaranlagen-Besitzer sowohl ihre Stromerzeugung als auch ihren Stromverbrach clever mit dem Stromnetz verbinden können. Seit Ende 2023 ist das innovative System verfügbar. Beim Kauf oder der Miete einer Solaranlage sowie eines Stromspeichers kann das Soly Brain® erworben werden und ist mit den Marken Enphase und Sungrow kompatibel. Zudem gibt es in Verbindung mit einem dynamischen Stromvertrag – beispielsweise von Solys Partner Ostrom – die Möglichkeit, dass der Strom zu Niedrigpreisen eingekauft und zu höheren Preisen verkauft werden kann. Die Stromkosten können so erheblich reduziert werden.

Was ist ein Energiemanagementsystem?

Aktuell leistet ein Energiemanagementsystem, das auch als Home Energy Management (HEM) bekannt ist, die Überwachung, Verwaltung und Optimierung des Energieverbrauchs. Es ermöglicht Haushalten, ihren Energieverbrauch genau zu messen, ihr Energieverhalten zu verstehen und Energiesparmaßnahmen zu ergreifen. Zukünftig bietet es den dezentralen Energieproduzenten die Chance, als Teil eines virtuellen Kraftwerks zu fungieren.

Wie funktioniert das Soly Brain®?

Das Soly Brain® fungiert als fortschrittliches Energiemanagementsystem, das sämtliche Energieflüsse in einem Haushalt intelligent miteinander verknüpft. Es optimiert den Energieverbrauch auf Grundlage des individuellen Verbrauchsverhaltens und mittels des Einsatzes intelligenter Algorithmen, was eine bis zu 10 % höhere Nutzung des selbst erzeugten Solarstroms ermöglicht. Das System prognostiziert den Energieverlauf, erlaubt die zeitlich optimierte Nutzung von Haushaltsgeräten und gewährleistet somit eine effiziente Verwendung von Solarstrom, selbst in Zeiten ohne direkte Sonneneinstrahlung.

Optimieren und Personalisieren

Das Soly Brain® beschränkt sich nicht nur darauf, aktuelle und neue Systeme zu beleuchten, sondern bietet auch personalisierte Optimierungsmöglichkeiten für das Energiemanagement. Dies beinhaltet die Optimierung des Eigenverbrauchs, die individuelle Steuerung von Geräten und sogar maßgeschneiderte Produktempfehlungen.

Die dazu gehörige Soly-App gewährt einen umfassenden Einblick in den Energiehaushalt. Im Gegensatz zu separaten Apps für unterschiedliche Geräte verbindet das Soly Brain® sämtliche nachhaltigen Geräte, von Solarmodulen bis hin zu Ladestationen. Dies schafft einen klaren Überblick über Energieflüsse und Einsparungen. Forschungen zufolge lassen sich mit dem Live-Einblick durchschnittlich 6,4 % des eigenen Stromverbrauchs einsparen.

Komfortable Nachhaltigkeit dank gesparter Energie(kosten)

Durch eine verbesserte Kontrolle über den Energieverbrauch ermöglicht das Soly Brain® das Aufspüren von Energielecks, das Festlegen von Zeitplänen zur Vermeidung von Energieverschwendung und die Steigerung der Energie- sowie Kosteneffizienz. Flexibilität wird durch die Möglichkeit geschaffen, energieintensive Aktivitäten zu Zeiten niedrigerer Energiepreise oder hoher Verfügbarkeit der eigenen, erneuerbaren Energien zu planen.

Das Soly Brain® trägt dazu bei, dass ein nachhaltigerer Lebensstil möglich ist, ohne auf Komfort verzichten zu müssen. Auf Grund der Förderung der Energieeffizienz und der Integration erneuerbarer Energiequellen können Nutzer ihren CO2-Fußabdruck reduzieren und aktiv zu einer grüneren Zukunft beitragen.

Gut zu wissen: Unter soly-energy.de können sich Interessierte informieren und kostenlos von Photovoltaik-Expert*innen beraten lassen, zum Beispiel zur Auswahl an PV-Anlagen, zur passenden Anlage für die eigene Versorgungssituation oder welche Faktoren am Standort insgesamt zu berücksichtigen sind. Darüber hinaus erläutert Soly die verschiedenen Fördermöglichkeiten und unterstützt bei der Beantragung.

Über Soly

Soly wurde 2013 von den Brüdern Patrick und Milan van der Meulen mit dem Ziel gegründet, Solarenergie für alle zugänglich zu machen. Seit seiner Gründung hat sich das Unternehmen zu einem der führenden Unternehmen auf dem europäischen Solarenergiemarkt entwickelt. Im Jahr 2022 übernahmen Shell Ventures und der Pensionsfonds ABP eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen. Neben Südafrika ist Soly auch in den Niederlanden, Belgien, Deutschland und dem Vereinigten Königreich tätig. Soly ist eine zertifizierte B Corp. Dies ist ein internationales Gütesiegel für Unternehmen, die sich um die höchsten Standards für Nachhaltigkeit, finanzielle Transparenz und soziale Gerechtigkeit bemühen. Soly Deutschland mit Sitz in Düsseldorf wird von Geschäftsführer Dr. Alexander Brunst geleitet. https://soly-energy.de/

Bildquelle: © Soly