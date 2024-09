Solnet Group: 10 Jahre Engagement für Energiewende in Europa

Das europaweit tätige Solarenergieunternehmen Solnet Group feiert im August 2024 sein zehnjähriges Bestehen. Seit seiner Gründung im Jahr 2014 durch Kaj Kangasmäki und Arttur Kulvik in Helsinki hat sich Solnet zu einem paneuropäischen Akteur mit Niederlassungen in den Niederlanden (seit 2017) und Deutschland (seit 2022) entwickelt. Im Durchschnitt ist das Unternehmen jährlich um 85 Prozent gewachsen, was es zu einem der am schnellsten wachsenden Energieunternehmen in Europa macht.

Gemeinsam gegen den Klimawandel

Solnet ist spezialisiert auf die Bereitstellung von Solarenergie für Unternehmenskunden, die gewerbliche und industrielle Aufdachprojekte planen. Dabei setzt Solnet auf Remote-Steuerung, genaue Datenanalyse und Automatisierung, wodurch sich Solaranlagen zentral verwalten lassen. In diesem Jahr hat das Unternehmen sein Angebot auch auf Solarprojekte im industriellen Maßstab, Energiespeicherung und Dienstleistungen für den Volatilitätsmarkt erweitert.

„Bei der Gründung von Solnet ging es uns vor allem darum, einen Beitrag zum Kampf gegen den Klimawandel zu leisten“, sagt Kaj Kangasmäki, Mitbegründer und CEO von Solnet. „Seitdem verfolgen wir das Ziel, die weltweiten Kohlenstoffemissionen zu reduzieren, indem wir unseren Kunden helfen, ihren CO2-Fußabdruck zu verringern“, so Kaj Kangasmäki weiter. „Unser Angebot umfasst sämtliche Dienstleistungen rund um Solaranlagen – von der Planung und Engineering bis zur Installation und Wartung -, damit unsere Kunden möglichst schnell ihre Ziele in Sachen Solarstrategie erreichen. Der Erfolg für diese kundenorientierte Denkweise gibt uns recht: inzwischen beschäftigt Solnet rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hat in den vergangenen Jahren über 1.000 Projekte europaweit durchgeführt.“

Sonnige Prognosen für die Zukunft der Solarenergie

Die Prognosen für die Solarenergie in den nächsten Jahren sind gut: Energiespeicherung und Volatilitätsdienste beschleunigen das Wachstum der Branche und ermöglichen es Solarenergieversorgern, die aktuellen Herausforderungen in Sachen Volatilität bei der Erzeugung erneuerbarer Energien zu entschärfen.

„Die Einstellung der Menschen zur Solarenergie und zu erneuerbaren Energien im Allgemeinen hat sich stark verändert. Bereits jetzt ist die Solarenergie in den meisten Teilen der Welt die kostengünstigste Art der Stromerzeugung. Bis 2050 wird sie nicht nur die größte Energiequelle sein, sondern als integraler Bestandteil der Energiewende ein Schlüsselelement für die Lösung der Klimakrise darstellen“, so Arttur Kulvik, Vorsitzender des Verwaltungsrats bei Solnet.

Zukunftssicheres Solarkonzept der Solnet Group

Solnet hat kürzlich den Solnet Manager auf den Markt gebracht, der den Ausgleich für intelligente Solaranlagen und Energiespeicher als Dienstleistung anbietet. Der Solnet Manager nutzt IOT-fähige Geräte und neuronale Netze, um den Ausgleich des Stromnetzes zu optimieren und den Anlagenbesitzern neue Einnahmequellen zu erschließen. Zudem hat das Unternehmen das „Future-Proof-Solar-Konzept“ eingeführt. Der Ansatz soll Kunden verdeutlichen, worauf es bei der Auswahl von Technologien ankommt und ihnen dabei helfen, ihre individuellen Anforderungen mit der Produkt- und Dienstleistungsentwicklung der Branche in Einklang zu bringen.

Kulvik sagt voraus, dass sich der Markt weiter diversifizieren wird: „Wir müssen künftig in der Lage sein, Energie noch effizienter zu erzeugen, zu verteilen und zu verbrauchen. Stromnetze müssen stärker miteinander interagieren als bisher: Neben Solaranlagen werden in Zukunft sämtliche Anlagen, die Strom erzeugen oder verbrauchen, miteinander verbunden sein und zentral gesteuert werden. Die Energiespeicherung wird eine entscheidende Rolle beim Aufbau eines zukunftssicheren Stromnetzes spielen, das in der Lage ist, die schwankende und sich ändernde Nachfrage zu bewältigen. Dies alles bietet großartige Investitionsmöglichkeiten und schafft langfristig einen stabileren Energiemarkt.“

10 Jahre Solnet: die Meilensteine

– 2014: Solnet wird in Finnland gegründet und vertreibt seinen ersten 10-Jahres-Solarvertrag für Dächer, wobei bereits im ersten Jahr ein profitables Wachstum erzielt wird.

– 2015: Solnet bietet als erstes Unternehmen in Finnland Solar-as-a-Service mit dem ersten kommerziellen Angebot für PPAs (Power Purchase Agreements) an.

– 2016: Lieferung von zwei der größten Aufdach-Solaranlagen Finnlands. Solnet wird mit dem Climate Solver Preis des WWF ausgezeichnet.

– 2017: Gründung der Solnet Group B.V. in den Niederlanden.

– 2018: Neue Strategie der Solnet Group von einem länderbezogenen hin zu einem organisationsbezogenen Ansatz, um dem schnellen Wachstum Rechnung zu tragen.

– 2019: Solnet wird von Sitra als europäischer Vorreiter der Kreislaufwirtschaft im Energiesektor gewählt.

– 2020: Erste Verhandlungen in Deutschland. Solnet wird in der Financial Times auf Platz 59 der FT1000 Fastest Growing Companies in Europa sowie auf Platz 3 im Energiesektor gelistet. Fokus auf die Unterstützung von Großkunden bei der Erfüllung ihrer RE100-/Nachhaltigkeitsziele.

– 2021: Erste Auslieferungen an Kunden in Deutschland. Solnet Group wird von Fortune Business Insight als weltweit führendes Unternehmen im Bereich intelligente Solarenergie ausgewählt.

– 2022: 15-Millionen-Euro-Investition von EAB Private Equity und TESI (Finnish Industry Investment) zur Beschleunigung des internationalen Wachstums von Solnet. Europaweite Vor-Ort-Solarlieferungen.

– 2023: Erste Lieferung nach Italien.

– 2024: Einführung der Solnet Manager-Volatilitätsdienste. Expansion in den Bereich Solarstromanlagen sowie erste Projektlieferung außerhalb der EU.

Über Solnet Group

Die 2014 gegründete Solnet Group ist ein schnell wachsendes Solarenergieunternehmen mit Niederlassungen in den Niederlanden, Deutschland und Finnland. Im Jahr 2020 wurde das Unternehmen auf der FT1000-Liste der Financial Times auf Platz 59 der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Europa sowie auf Platz drei im Energiesektor geführt. Bereits 2016 wurde die Solnet Group mit dem WWF Climate Solver Award ausgezeichnet. Die Solnet Group bietet Unternehmenskunden umfassende und qualitativ hochwertige Dienstleistungen, die von der Beratung über die Planung bis hin zur Installation in ganz Europa reichen. Darüber hinaus bietet Solnet seinen Kunden auch Dienstleistungen rund um die Projektfinanzierung sowie die Wartung und Reparatur von Solarmodulen an. Zu den Kunden von Solnet gehören große Investmentfonds, Einzelhändler, Hersteller verschiedener Branchen sowie Lagerhäuser und Logistikunternehmen.

