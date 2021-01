Sollingpellets übergibt Pelletgeschäft an die EC Bioenergie

Eigene Silo-Fahrzeuge, die von geschulten Fahrern geführt werden, rollen ab sofort bis vor die Haustüre der Sollingpellets-Kunden. Grund dafür ist eine Firmenübernahme zum 01. Januar 2021. Der Hardegser Pellethändler, die Sollingpellets GmbH, übergab seine Pelletgeschäfte an die EC Bioenergie, die unter anderem ein Pelletwerk in Hardegsen betreibt. Für die Kunden änderte sich nur wenig, denn der in der ehemaligen Zementfabrik ansässige Pellethändler ist seit Jahren mit der EC Bioenergie partnerschaftlich verbunden und die Pellets stammten ohnehin aus dem Hardegser Pelletwerk.

Neue Ansprechpartner für Sollingpellets-Kunden

Ansprechpartner für Pelletanfragen sind Henning Pfeiffer sowie Petra Leucker. Diese nehmen Montag bis Freitag, von 8 bis 17 Uhr unter Tel.: 05505 94097-20 oder per E-Mail: info@sollingpellets.de Bestellungen entgegen. Wie bisher können die regionalen Holzpellets natürlich auch im Werksverkauf abgeholt werden. Die Öffnungszeiten des Werkverkaufs sind Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 15 Uhr. Bei größeren Abnahmemengen von Palettenware gibt es einen Rabatt im Werksverkauf.

Die EC Bioenergie liefert regionale Holzpellets und Briketts aus deutscher Produktion. Unkompliziert und auf kurzen Wegen erhalten Sie einen ehrlichen Energieträger in bester Qualität. Weil wir unsere Heimat ebenso lieben wie den Fortschritt, verarbeiten wir an unseren Produktionsstätten nur naturbelassenes Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Die sorgfältig ausgewählten Rohstoffe werden zu sparsamen Energiebündeln verarbeitet. Ganz nebenbei erzeugen wir auch Ökostrom. Für uns. Und für andere.

Kontakt

EC Bioenergie GmbH & Co. KG

Jasmin Pfeiffer

Englerstraße 4

69126 Heidelberg

06221 3649473

info@wohlundwarm.de

https://www.wohlundwarm.de