SOLIT Group AG: Raphael Scherer verstärkt als Chief Commercial Officer CCO das Führungsteam

Thomas Hellener wechselt in den Verwaltungsrat

Tägerwilen, 03. Juli 2025 – Das Edelmetallunternehmen SOLIT Group AG erweitert seit Juni sein Managementteam mit Raphael Scherer in der Position des Chief Commercial Officer (CCO). Mit seiner langjährigen Branchenexpertise und strategischen Führungserfahrung wird er künftig die kommerziellen Aktivitäten des Unternehmens verantworten und das Wachstum im internationalen Edelmetallgeschäft gezielt vorantreiben. Der bisherige CCO und Mitgründer der SOLIT Gruppe, Thomas Hellener, wird als Managing Partner in den Verwaltungsrat wechseln. Damit bleibt er dem Unternehmen weiterhin eng verbunden und bringt seine langjährige Erfahrung künftig auf strategischer Ebene ein.

Scherer ist Diplom-Kaufmann und verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Luxus- und Edelmetallbranche. Zu seinen bisherigen beruflichen Stationen zählen unter anderem die Geschäftsführung der philoro Edelmetalle GmbH, der Degussa Goldhandel GmbH sowie von Chopard Deutschland, Benelux und Skandinavien.

„Als CCO der SOLIT Group AG reizt mich die Aufgabe, eine starke Marke im Edelmetallsektor strategisch weiterzuentwickeln und das Wachstum in einem dynamischen, internationalen Marktumfeld nachhaltig mitzugestalten“, so Scherer. Das Produktportfolio der SOLIT reicht vom klassischen stationären Handel, über den Online-Handel GoldSilberShop.de, vielfach ausgezeichnete Sparpläne und diverse Lagerkonzepte bis hin zu digitalisierten Goldlösungen per flexgold-App – eine Bandbreite, die mit strategischer Führung große Chancen bietet.

Ein besonderes Augenmerk legt der neue CCO Scherer auf die Verbindung digitaler Effizienz mit persönlicher Kundenbetreuung: „Unser Leben wird in vielen Bereichen immer digitaler, aber trotzdem benötigen wir noch oft persönliche Beratung. Die Kombination verbindet Effizienz mit Vertrauen und moderne Erwartungen mit einem konservativen Produkt“.

Mit der Berufung von Scherer setzt SOLIT Group AG ein starkes Zeichen für die zukünftige Weiterentwicklung der Marke und die konsequente Ausrichtung auf Wachstum, Digitalisierung und Kundenorientierung.

Über die SOLIT Gruppe

Die SOLIT Gruppe steht seit ihrer Gründung im Jahr 2008 für reale Vermögenssicherung durch ein umfassendes Angebot an physischen Edelmetallanlagen, insbesondere in Gold und Silber – dem Kern ihres Geschäfts. Von anfänglich 5 Mitarbeitern ist das Unternehmen zwischenzeitlich auf 150 Mitarbeiter gewachsen. Mit innovativen Lösungen wie der flexgold-App treibt die SOLIT Gruppe ihre Internationalisierung und Digitalisierung konsequent voran. Die Angebotspalette umfasst darüber hinaus Edelmetallsparpläne und maßgeschneiderte Lagerkonzepte, um den individuellen Bedürfnissen ihrer Kunden gerecht zu werden. Die SOLIT Gruppe ist Mitglied der Fachvereinigung Edelmetalle e.V. (FVEM), des Berufsverbands des deutschen Münzenfachhandels e.V. und der renommierten London Bullion Market Association (LBMA). So bleibt die SOLIT Gruppe ein verlässlicher Partner für Vermögenssicherung und Edelmetallinvestitionen auf höchstem Niveau.

Firmenkontakt

SOLIT Gruppe

Robert Vitye

Hauptstrasse 15

8274 Tägerwilen

+49 (0) 6122 58 70-58

+49 (0) 6122 58 70-22



http://www.solit-kapital.de

Pressekontakt

financial relations GmbH

Sabine Dabergott

Louisenstraße 97

61348 Bad Homburg

061722715930



http://www.financial-relations.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.