SOLIT Edelmetalldepot überzeugt zum 11. Mal in Folge mit Bestnote im FOCUS MONEY-Goldsparplantest 2026

SOLIT Management GmbH bestätigt seine führende Stellung als einer der kundenorientiertesten Anbieter von Goldsparplänen in Deutschland.

Wiesbaden, 28. Mai 2026 – Das Edelmetallunternehmen SOLIT Management GmbH, ein Tochterunternehmen der SOLIT Group AG, freut sich, erneut über eine der begehrtesten Auszeichnungen im deutschen Edelmetallmarkt: Das SOLIT Edelmetalldepot erhält im FOCUS MONEY Goldsparplantest 2026 wieder durchgehend die Bewertung „Sehr Gut“. Veröffentlicht wurde der Test in der Ausgabe 21/2026 des Focus Money mit SOLIT als bewährtem Teilnehmer. Der Goldsparplan Edelmetalldepot wurde bereits zum elften Mal in Folge ausgezeichnet. Damit dokumentiert die SOLIT eindrucksvoll die beständige Qualität und den konsequenten Kundenfokus seit der Markteinführung ihres Goldsparplans.

Der FOCUS MONEY Goldsparplantest gilt als einer der umfangreichsten unabhängigen Vergleiche seiner Art in Deutschland. Das Deutsche Finanz-Service Institut (DFSI) aus Köln hat im Auftrag des Magazins mehr als 40 Edelmetallhändler, die im Bundesanzeiger veröffentlicht sind, nach strengen Kriterien untersucht. Bewertet wurden unter anderem Service, Vertragsgestaltung, Lagerung und Lieferung sowie Preisgestaltung – insgesamt 100 Prüfpunkte, die ein umfassendes Bild der Anbieterqualität zeichnen.

Ausgezeichnet in allen Kategorien

Das SOLIT Edelmetalldepot überzeugte die Prüfer des DFSI in allen vier Hauptkategorien des Tests. Ob beim Besten Service, dem Besten Preis, der Besten Vertragsgestaltung oder der Besten Lagerung und Lieferung – das Edelmetalldepot von SOLIT rangiert in jeder dieser Disziplinen unter den führenden Angeboten am Markt. Dieses Ergebnis belegt die ganzheitliche Qualitätsstrategie des Unternehmens, das nicht nur auf attraktive Konditionen setzt, sondern Sicherheit, Transparenz und Kundenservice als gleich wichtige Säulen begreift.

Besonders hervorzuheben ist die Kompetenz von SOLIT im Bereich Lagerung und Lieferung: Als einer der wenigen Anbieter am Markt ermöglicht das Unternehmen die physische Verwahrung von Gold und Silber in zertifizierten Zolllagern außerhalb Deutschlands in der Schweiz – ein Aspekt, der angesichts gestiegener Unsicherheiten an den Finanzmärkten und aktueller Änderungen im Steuerrecht Anlegern die Gewissheit verlässlicher Rahmenbedingungen verschafft.

Edelmetalle als Stabilitätsanker im Portfolio

Der Goldsparplan von SOLIT bietet Anlegern die Möglichkeit, regelmäßig und unter Ausnutzung des Cost-Average-Effekt günstig physische Edelmetalle zu erwerben und sicher zu lagern. In Zeiten von Inflation und geopolitischen Spannungen ist der systematische Aufbau eines Edelmetalldepots für viele Privatanleger eine attraktive Strategie der Vermögenssicherung. Alleine in den letzten 2 Jahren konnte Gold auf EUR-Basis rund 75% zulegen – seit dem Jahr 2000 sogar über 1.200%! SOLIT begleitet seine Kunden auf diesem Weg seit vielen Jahren mit Kompetenz, Seriosität und einer nachgewiesenen Qualität, die der aktuelle Testerfolg erneut bestätigt.

„Zum elften Mal in Folge mit der Bestnote ausgezeichnet zu werden, ist kein Zufall“, so Andreas Ullmann Vice President Sales SOLIT Management GmbH. „Es ist das Ergebnis konsequenter Arbeit und des tiefen Vertrauens, das unsere Kunden in uns setzen. Wir sind sehr dankbar für dieses Vertrauen und die erneute Auszeichnung! Zugleich sehen wir es aber auch als Ansporn, unsere Maßstäbe weiter zu erhöhen und zudem für unsere Kunden täglich unser Bestes zu geben.“

Über SOLIT Management GmbH

Die SOLIT Management GmbH ist ein Tochterunternehmen der SOLIT Group AG, die zu den führenden Edelmetallhandelsunternehmen im deutschsprachigen Raum zählt und aktuell 220 Mitarbeiter beschäftigt. Die im Jahr 2008 gegründete Unternehmensgruppe offeriert ein komplettes Markenportfolio entlang der Wertschöpfung von physischem Gold und Silber (goldsilbershop.de, flexgold.com, gold.de), Edelmetallsparpläne und diverse Lagerkonzepte. SOLIT betreut mehr als 500’000 zufriedene Kunden und ist eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen ihrer Branche. Darüber hinaus ist SOLIT Edelmetall-Produktpartner für mehr als 300 Banken sowie für mehrere Tausend freie Finanzdienstleister. Neben der Fachvereinigung Edelmetalle e.V. (FVEM) ist die SOLIT auch Mitglied im Berufsverband des deutschen Münzenfachhandels e.V. und in der London Bullion Market Association (LBMA).

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