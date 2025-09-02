„SOLIT Edelmetalldepot“ 10-facher Testsieger: Goldsparplan bestätigt seit 2015 in Folge die Bestnote im Focus Money-Test

Maximale Flexibilität, Service und Sicherheit: So können Anleger in Zeiten hoher Goldpreise mit selbst definierten Sparraten in Edelmetalle investieren.

Zum zehnten Mal in Folge erhielt der Edelmetallsparplan „SOLIT Edelmetalldepot“ durch das Business Magazin Focus Money in allen Bewertungsbereichen ein „sehr gut“. In den Kategorien Preis, Service, Vertragsgestaltung sowie Lagerung und Lieferung mit 125 abgefragten Testmerkmalen erzielte das Goldsparplan-Angebot der SOLIT Management GmbH ausschließlich Bestnoten. Dies unterstreicht die führende Rolle der SOLIT als Anbieterin im Bereich der Goldsparpläne mit derzeit mehr als 125.000 Kunden. Die Geldanlage ist sowohl bei der SOLIT, über GoldSilberShop.de aber auch mit persönlicher Beratung bei ausgewählten Volksbanken und Sparkassen erhältlich als auch online bei der DKB.

„In diesen sehr instabilen Zeiten haben die Edelmetalle ihren Wert als Geldanlage erneut unter Beweis gestellt. Allein in diesem Jahr gab es 28 Allzeithochs beim Goldpreis und auch Silber, Platin und Palladium sind stark gestiegen“, so Andreas Ullmann, Geschäftsführer der SOLIT Vertriebs GmbH. „Wer in diesem Umfeld investieren möchte, muss nicht täglich die Goldpreise beobachten. Mit den Goldsparplänen wie unserem SOLIT Edelmetalldepot kauft der Anleger regelmäßig kleine Beträge und profitiert so langfristig vom Cost Average Effekt (Durchschnittskosteneffekt) und wird damit unabhängig vom „besten Einstiegszeitpunkt“. Die monatliche Sparrate und das Edelmetall kann der Kunde flexibel selbst festlegen. Durch den Erwerb von Anteilen an Großbarren sparen unsere Anleger Prägekosten und erhalten mehr Gold für ihr Geld. Kunden schätzen auch die Wahlmöglichkeit der physischen Auslieferung, eines Auszahlplans zur Verrentung oder des klassischen Verkaufs mit Auszahlung – einfach per Knopfdruck in der App. Die langjährigen Testerfolge wie der aktuelle bestätigen dies auch in beeindruckender Konsistenz. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen Kunden und Partnern für die langjährige Treue und Ihr Vertrauen!“

Über die SOLIT Gruppe

Im Bereich Edelmetall hat die SOLIT Gruppe seit Unternehmensgründung im Jahr 2008 die Angebotspalette zur realen Vermögenssicherung aufgebaut sowie ein breites Portfolio im Bereich der physischen Anlagen von Gold und Silber, dem zentralen Kerngeschäft. Zum Unternehmen gehört auch der seit 2012 kundenorientierte Online-Edelmetallhandel GoldSilberShop.de mit zwei Filialen in Mainz und Wiesbaden.

Die Mitarbeiterzahl erhöhte sich seit 2008 von 8 Mitarbeitern auf 160 Mitarbeiter 2023. Seit dem Jahr 2013 wurde das Angebotsspektrum um den Bereich von Edelmetalldirektinvestments erweitert und mit der Gründung der SOLIT Fonds GmbH im Jahr 2016 um offene alternative Investmentfonds erneut ausgebaut. Die SOLIT Gruppe bietet somit ihren Kunden ein vollständiges Anlageportfolio, bestehend aus Edelmetallsparplänen, diversen Lagerkonzepten sowie sachwertbasierten Investmentfonds an. Neben der Fachvereinigung Edelmetalle e.V. (FVEM) ist die SOLIT auch Mitglied im Berufsverband des deutschen Münzenfachhandels e.V. und in der London Bullion Market Association (LBMA).

