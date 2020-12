Solide Lösung- maximaler Gebrauchswert und Effizienz

Damit erfüllt die Future Protection Lamp (FPL LED -Leuchte) von der Marke Logic Light die höchstmöglichste Qualität und wird jedem Anspruch gerecht. Mit hocheffizienten Funktionen und seinem modernen Aluminiumgehäuse ist der Zeit- und Arbeitsaufwand für den Austausch älterer Leuchten durch die FPL Leuchte minimal. Die Kabel sind leicht und bequem auf beiden Seiten mit offenem Kappenverschluss zu montieren.

Weihnachten mit Top Artikel. Artikel mit Top Merkmalen:

-Öffnen ohne Werkzeuge

-Halterungen zur Deckenmontage

-Winkel Deckenbefestigung (optional)

-Mantelleitung NYM-J 5×2,5 mm²

-Einseitige oder zweiseitige Durchgangsverdrahtung

-20 bis 80 Watt LED Module

-Lichtstrom bis zu 11 200 lm

-CCT Einstellungen (Farbtemperatursteuerung)

-PIR-Sensor (optional)

-Steuerung fix oder DALI

-Notlichtsystem optional

Intelligentes Design der FPL Leuchte erfüllt gleichermaßen ästhetische wie funktionale Ansprüche. Das bedeutet bei uns maximaler Gebrauchswert und Effizienz bei minimalistischer Formensprache. Die Future Protection Lamp von der Marke Logic Light ist eine optimale Lösung für schnelle und kostengünstige Modernisierung der bestehenden Beleuchtung.

Es ist leicht zu montieren und vielfältig einsetzbar: Tunnel / Korridor / Galerie / Eisenbahn / Bus / Lager / Fabrik / Flughafen / Ausstellungshalle / Supermarkt / Tankstelle.

Die Future Protection Lamp ist eine solide Lösung, eine Leuchte für hohe Ansprüche und jede Anwendung.

Lassen Sie sich von unseren Trends inspirieren, von der FPL Leuchte, von der einfachen Installation mit faszinierendem Ergebnis. Weihnachten liegt umgeben von Dunkelheit. Es ist Aufgabe unserer Ingenieure, diese Dunkelheit mit Licht zu erhellen.

Tags: Future Protection Lamp, FPL, LED-Leuchten, FPL Leuchte, LED, Lösung

So erreichen Sie uns:

LOGIC Light by LOGIC Glas GmbH

Am Anger 1, 96364 Marktrodach

+49 9261 6262-0

info@logiclight.de

www.logiclight.de

Besuchen Sie unseren Onlineshop: https://shop.logiclight.de/

Die Firma LOGIC Glas GmbH mit Sitz im oberfränkischen Marktrodach plant, projektiert und verkauft unter ihren Marken LED-Lichtlösungen und innovative Produkte.

Kontakt

Logic Glas GmbH

Joanna Papierniok

Am Anger 1

96364 Marktrodach

+49 9261 6262-0

info@logiclight.de

http://www.logiclight.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.