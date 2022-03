Solidarität mit der Ukraine – Hilfe und Unterstützung für Geflüchtete

Der Bezirksverband der Gartenfreunde Pankow e. V. ist bestürzt über den neu ausbrechenden Krieg inmitten Europas. In dieser dramatischen Lage muss, wo immer möglich, konkrete Hilfe angeboten werden, erklärte Viola Kleinau, Vorsitzende des Bezirksverbandes.

Schon jetzt versuchen tausende Menschen, sich in Sicherheit zu bringen und sind auf der Flucht aus den Kriegsgebieten, insbesondere Kinder, Frauen und ältere Menschen. Die Zahlen werden sich in den kommenden Wochen und Monaten noch erhöhen. Viele Menschen werden sich hilfesuchend an Deutschland wenden.

Der Bezirksverband mit seinen 54 Mitgliedsvereinen setzt sich stark für die Grundwerte der Solidarität, Toleranz, Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit in der Gesellschaft ein. Wir bereiten uns darauf vor, schutzbedürftigen Menschen aus der Ukraine zu helfen.

Der Verband hat am 02.03.2022 seine Unterstützung auf der Internetplattform www.unterkunft-ukraine.de offiziell bekundet und möchte Familien mit Kindern eine Unterkunft im Grünen anbieten. Es steht ein Saal mit ca. 140 m² in dieser Notsituation als Unterkunftsmöglichkeit zur Verfügung. Die Gartenfreunde sehen es als ihre humanitäre Aufgabe an, in dieser schwierigen Zeit Unterkunfts- und Betreuungsmöglichkeiten für Betroffene zur Verfügung zu stellen.

Darüber hinaus hat der Pankower Laubenkolonisten Verein „Alte Baumschule“ e. V. einen Spendenaufruf für Geflüchtete aus der Ukraine gestartet. Am Samstag, den 05.03.2022 sowie am Sonntag, den 06.03.2022 ab 12.00 Uhr sind im Vereinsbüro, Hermann-Hesse-Str. 70, 13156 Berlin, Geld- und Sachspenden möglich. Den Kleingärtnern ist es wichtig, ein solidarisches Zeichen zu setzen und Geflüchteten einen Ort der Sicherheit zu geben.

Bezirksverband der Gartenfreunde Pankow e. V.

Ansprechpartner Vorsitzende Viola Kleinau

Laubenkolonisten Verein „Alte Baumschule“ e. V.

Ansprechpartner Vorsitzender Tim Eisert

LAUBENKOLONISTEN VEREIN ALTE BAUMSCHULE. E.V.

IBAN: DE85100900001275778008

BIC: BEVODEBB

Verwendungszweck: Spende für Geflüchtete aus der Ukraine

In den Pankower Kleingartenanlagen gärtnern auf 3.108 landeseigenen Parzellen Hobby-Gärtner und finden Zeit für Erholung, geselliges Miteinander. Für alle ist es auch ein Ort von sozialer Geborgenheit. Wir verstehen uns als Dienstleister für alle Pankower Kleingärtner*innen

Kontakt

Bezirksverband der Gartenfreunde Pankow e. V.

Viola Kleinau

Quickborner Str. 12

13158 Berlin

030/91200228

info@gartenfreunde-pankow.de

https://www.gartenfreunde-pankow.de