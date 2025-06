SolarWave Group AG – Dienstleistungen rund um den Bereich Solar

Solar: Die Energie von Morgen und Heute

Die SolarWave Group AG mit Sitz in der Schweiz ist ein innovatives Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien, welches sich auf die Entwicklung, den Bau und Betrieb von Photovoltaikanlagen spezialisiert hat. Ziel ist es, durch eigene Solarparks einen aktiven Beitrag zur Energiewende und zum Klimaschutz zu leisten, mit Fokus auf nachhaltige Energiegewinnung und wirtschaftlich attraktive Investitionsmodelle. Das Team um den Gründer und Inhaber Rui Pimenta und den CEO der Schweizer Tochtergesellschaft Boban Stojanovic, möchte die Energierevolution in Europa weiter vorantreiben.

Das SolarWave Team

Die SolarWave Group betreibt derzeit Solarparks in Portugal und Zypern. In Portugal umfasst das Areal ca. 143.000 m². Zusätzlich sollen weitere 75.000 m² mit Solarmodulen bebaut werden. Seit 2023 ist auch ein Solarpark auf Zypern in Betrieb, der eine Fläche von 25.000 m² nutzt.

Das Geschäftsmodell der SolarWave basiert auf drei Säulen:

– Projektentwicklung & Management: Planung, Entwicklung und technische Umsetzung von Solarprojekten.

– Betrieb eigener Solarparks: Effiziente Nutzung eigener Anlagen zur Produktion von grünem Strom.

– Dienstleistung für Private: Attraktive Möglichkeiten im wachsenden Markt der Solarenergie für Privatpersonen.

Die SolarWave Group steht für Innovation, Nachhaltigkeit und Transparenz im Bereich der Photovoltaik-Anlagen.

Weitere Informationen:

Über die SolarWave

Kontakt

SolarWave Group AG

Boban Stojanovic

Talacker 41

8001 Zürich

+41 77 971 35 56



https://www.solarwave-ag.com/

