Solarrollläden: Sonnenschutz ohne Kabelverlegung

Die wichtigsten Fragen rund um Solarrollläden und ihre Nachrüstung

Rollläden elektrisch nachrüsten – ganz ohne neue Stromleitungen? Solarrollläden machen genau das möglich. Doch wie zuverlässig funktionieren die Systeme im Alltag, für welche Gebäude eignen sie sich und worauf sollten Hausbesitzer beim Kauf achten? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick. Als Beispiel für aktuelle Solarrollladen-Technik dient der neue Solar-Rollladenantrieb Tymoov Solar von Rademacher.

1. Was ist ein Solarrollladen, wie funktioniert er und was unterscheidet ihn von einem klassischen elektrischen Rollladen?

Ein Solarrollladen ist ein elektrisch betriebener Rollladen, der seinen Strom vollständig aus Sonnenenergie erzeugt. Auf dem Rollladenkasten sitzt ein kompaktes Photovoltaik-Modul, das Sonnenlicht in elektrische Energie umwandelt. Diese wird in einem integrierten Akku gespeichert und versorgt von dort den Motor. Das Prinzip ist denkbar einfach: Tagsüber lädt die Sonne den Akku, und der Rollladen fährt auf Knopfdruck hoch oder runter – ganz ohne Steckdose in der Wand. Der augenfälligste Unterschied zu einem klassischen elektrischen Rollladen liegt in der Stromversorgung: Während dieser fest ans Hausnetz angeschlossen ist und Kabel im Mauerwerk erfordert, kommt der Solarrollladen ohne externe Verkabelung aus. Das macht ihn baulich deutlich weniger aufwendig. Funktional sind beide Varianten eng verwandt: vergleichbarer Bedienkomfort, ähnliche Motorleistung sowie Sicherheitsfeatures wie Blockier- und Hinderniserkennung. Der wesentliche Unterschied ist also nicht das Ergebnis, sondern der Weg dorthin.

2. Wie wird der Solarrollladen mit Strom versorgt, und brauche ich einen Akku?

Ja, ein Akku ist fester Bestandteil des Systems. Er steckt im Rollladenkasten und ist direkt mit dem Solarpanel verbunden. Ohne ihn würde der Motor nur bei direkter Sonneneinstrahlung funktionieren. Mit Akku hingegen steht der gespeicherte Strom jederzeit zur Verfügung – also auch nachts oder an Regentagen. Moderne Solarrollladen-Systeme setzen auf leistungsfähige Akkus, die kontinuierlich über das Solarpanel geladen werden und keine zusätzliche Versorgungsspannung benötigen. So arbeitet beispielsweise der Tymoov Solar von Rademacher mit einem 2.200-Milliamperestunden-Akku. Bei der Wahl eines Modells lohnt zudem ein Blick darauf, ob sich der Akku bei Bedarf einzeln austauschen lässt.

3. Funktioniert der Solarrollladen auch bei schlechtem Wetter oder Stromausfall?

In der Regel ja und das auf beiden Ebenen. Moderne Solarzellen benötigen keine direkte Sonneneinstrahlung, sondern können auch mit diffusem Tageslicht arbeiten. Im Winter sammeln sie an sonnigen Tagen genug Energie für mehrere Tage Betrieb – auch bei kürzeren Tagen und tieferem Sonnenstand. Entscheidend ist, dass der Akku nicht dauerhaft leerläuft. Hochwertige Systeme verfügen über ausreichend Energiereserven für längere Schlechtwetterphasen. So erreicht der Tymoov Solar von Rademacher laut Herstellerangaben eine Betriebsdauer von bis zu 50 Tagen ohne direkte Sonneneinstrahlung. Wer ein Fenster auf der Nordseite hat oder in einer besonders schattigen Lage wohnt, sollte dies bei der Auswahl berücksichtigen. Da Solarrollläden unabhängig vom Hausstromnetz arbeiten, laufen sie bei einem gewöhnlichen Stromausfall einfach weiter – ein echter Vorteil gegenüber netzgebundenen Modellen.

4. Kann ich meinen vorhandenen Rollladen nachrüsten, und wer baut ihn ein?

Nachrüsten ist meist problemlos möglich. Wer bereits manuelle Rollläden hat, kann diese mit einem solarbetriebenen Rohrmotor ausstatten und so aus einem gewöhnlichen Rollladen einen Solarrollladen machen. Gerade bei schwer zugänglichen Fenstern oder an Fassaden ohne vorhandene Stromleitungen ist das oft sogar die einfachere Wahl als ein kabelgebundenes Modell. Für den Einbau empfiehlt sich ein Fachbetrieb. Da keine Leitungen im Haus verlegt werden müssen, ist der Aufwand zwar geringer als bei einem netzgebundenen Rollladenmotor, doch ein erfahrener Handwerker kann die Gegebenheiten vor Ort einschätzen, Endpositionen korrekt einstellen und für einen störungsfreien Betrieb sorgen.

5. Was muss ich bei der Pflege meines Solarrollladens beachten?

Solarrollläden sind im Alltag praktisch wartungsfrei. Ein gelegentliches Reinigen des Solarpanels reicht aus, damit es weiterhin effizient arbeitet. Verschmutzungen durch Laub, Staub oder Vogelkot sollten ein- bis zweimal im Jahr entfernt werden, was sich bequem beim Fensterputzen miterledigen lässt. Bei Defekten am Motor oder am Akku ist meist ein Fachbetrieb gefragt. Dank modularer Bauweise ist der Austausch einzelner Komponenten in der Regel unkompliziert.

6. Was kosten Solarrollläden?

Solarrollläden liegen preislich etwas über klassischen elektrischen Modellen. Dafür entfallen die Kosten für Elektriker, Kabelverlegung und den Stromanschluss des Antriebs. Wer nachrüstet, spart außerdem aufwendige Stemm- und Putzarbeiten. Über die Lebensdauer hinweg relativiert sich der höhere Anschaffungspreis häufig – insbesondere bei mehreren Fenstern.

7. Wie funktioniert die Steuerung?

Viele aktuelle Modelle lassen sich bequem per Funk, App oder Wandsender bedienen. Höherwertige Systeme bieten zudem die Möglichkeit, Zeitprogramme einzurichten oder Sensoren einzubinden, sodass sich der Rollladen etwa bei starker Sonneneinstrahlung automatisch schließt. Wichtig zu wissen: Nicht alle Solarmodelle sind in gleichem Maße Smart-Home-fähig. Wer eine Integration in bestehende Systeme plant, sollte dies vor dem Kauf gezielt prüfen und beim Fachhändler nachfragen. Der Tymoov Solar von Rademacher kann beispielsweise über den Delta-Dore-Stick mit der Rademacher SmartHome Box verbunden und anschließend per Smartphone gesteuert werden.

8. Für welche Häuser und Fenster eignen sich Solarrollläden besonders?

Besonders sinnvoll sind sie überall dort, wo eine Verkabelung aufwendig oder baulich schwierig wäre: bei Wintergärten oder Fenstern in Altbauten ohne vorhandene Elektroinstallation. Aber auch wer unkompliziert nachrüsten möchte, ohne Wände aufzustemmen, profitiert von einer Solarlösung. Mit dem passenden Solarrohrmotor lässt sich ein vorhandener Rollladen zum Solarrollladen machen und das ohne großen Umbauaufwand.

Tymoov Solar: Solarrollladen-Antrieb für die einfache Nachrüstung

Mit dem Tymoov Solar erweitert Rademacher sein Antriebsportfolio um einen netzunabhängigen Solarrohrmotor für Rollläden. Der bürstenlose Motor (BLDC) wird über ein Solarpanel mit integriertem Akkusystem versorgt und eignet sich insbesondere für die Nachrüstung bestehender Rollläden ohne Verkabelungsaufwand. Er ist sowohl als Motor-Kit für den Austausch im Bestand als auch als Komplettpaket inklusive aller Montagekomponenten erhältlich. Auf das Solarpaket gewährt Rademacher zehn Jahre Garantie. Die Installation erfolgt am besten durch qualifizierte Fachbetriebe. Weitere Informationen sowie Fachpartner in der Nähe finden sich unter www.rademacher.de

Rademacher macht jedes Zuhause smarter – ob Rollläden, die sich automatisch nach der Sonne richten, Lichtsysteme, die sich dem Tagesrhythmus anpassen, oder eine Haussteuerung, die Temperatur und Beschattung intelligent miteinander verbindet: Rademacher entwickelt seit 1968 Lösungen, die den Alltag einfacher und energieeffizienter machen. Als Teil der europäischen Delta Dore Gruppe vereint die Marke jahrzehntelange Erfahrung mit dem Know-how eines der führenden Smart-Home-Anbieter Europas. Die Produkte sind über den Fachhandel erhältlich, die Installation führen Fachbetriebe aus

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