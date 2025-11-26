Solarize wird zum vollständigen Abrechnungssystem für dezentrale Energieprodukte

Neues Nebenbuch für Mieterstrom schließt Lücke zwischen Zählwert und Zahlungseingang:

Die ESDG nutzt Solarize bereits als vollständiges Nebenbuch

Die Solarize-Plattform erweitert ihren Funktionsumfang: Ab sofort können Kunden Solarize als vollwertiges Nebenbuch für die Mieterstrom-Abrechnung nutzen. Mit der Neuerung wird erstmals der komplette Prozess von der Zählwerterfassung bis zum Zahlungseingang in der Solarize-Plattform abgebildet. So können beispielsweise Mieterstromabteilungen von EVUs ihre Geschäftsprozesse weitgehend außerhalb des Lieferantensystems abbilden. Als erster Kunde nutzt die ESDG (Energie- und Servicegesellschaft Deutschland mbH) Solarize bereits erfolgreich als vollständiges Nebenbuch.

Bislang erstellte Solarize für seine Kunden zwar präzise Mieterstrom-Abrechnungen und generierte detaillierte Debitoren-Buchhaltungsexporte. Die weiteren Finanzprozesse und das Forderungsmanagement mussten jedoch in den bestehenden Buchhaltungssystemen der Unternehmen abgewickelt werden. Dies führte zu einer doppelten Datenhaltung und manuellem Aufwand.

Flexibilität und Effizienz für Kunden im Mittelpunkt

„Unsere Kunden haben uns immer wieder nach einer Lösung gefragt, die alle Mieterstromprozesse in einem System bündelt“, erklärt Frederik Pfisterer, Gründer und Geschäftsführer von Solarize. „Mit der Erweiterung der Solarize-Plattform um Nebenbuch-Funktionalitäten schließen wir diese Lücke und ermöglichen unseren Kunden, das Geschäftsfeld Mieterstrom in einer eigenständigen Abteilung losgelöst von der Lieferantenrolle abzubilden und so durch schlanke Prozesse interne Ressourcen zu sparen. Diese können sie nun für die strategische Weiterentwicklung und den Ausbau des Vertriebs für Vor-Ort-Versorgungsmodelle nutzen.“

Umfassende neue Funktionen für effizientes Management

Der Aufstieg zum vollständigen Nebenbuch bringt erhebliche Vereinfachungen mit sich: Kunden- und Zahlungsdaten müssen nur noch in Solarize gepflegt werden, was die doppelte Datenhaltung eliminiert. An das Hauptbuch werden lediglich aggregierte Summenbuchungen übertragen, wodurch der Aufwand für Abrechnungs- und Finanzabteilungen erheblich reduziert wird. Zu den wichtigsten neuen Funktionen gehören ein vollständiger Zahlungsabgleich mit automatischer Zuordnung zu Kundenkonten, detaillierte Übersichten über offene Posten sowie ein integriertes Mahnwesen.

„Uns war klar: Wenn wir Mieterstrom als eigenständiges Geschäftsfeld ausbauen wollen, brauchen wir dafür die richtigen Werkzeuge. Mit Solarize haben wir jetzt eine Lösung, die speziell auf die Anforderungen von Vor-Ort-Versorgungsmodellen zugeschnitten ist – ohne Kompromisse bei der kaufmännischen Abwicklung. Das gibt uns die Flexibilität und Geschwindigkeit, die wir in diesem dynamischen Markt brauchen“, berichtet Thomas Weber, Geschäftsführer der ESDG.

Darüber hinaus ermöglicht die Solarize-Plattform rollierende Abrechnungen und kann in Kürze auch Proforma-Abrechnungen zum Jahres-Stichtag erstellen.

Transparenz und Zeitersparnis durch Integration

„Die Erweiterung unserer Leistungen um die Nebenbuchfunktionalitäten ist ein entscheidender Baustein für ein effizientes Mieterstrom-Management“, so Pfisterer weiter. „Während im Hauptbuch alle Stränge zusammenlaufen, können unsere Kunden nun alle Einzeltransaktionen und kundenspezifischen Details ausschließlich in Solarize verwalten. Das schafft Ende-zu-Ende Transparenz und spart Zeit.“

Solarize positioniert sich als Komplettlösung für dezentrale Energieprodukte

Mit der Integration aller Prozesse von der Messung bis zur Zahlung wird die Plattform zu einem zentralen Werkzeug für Unternehmen im Mieterstrom-Bereich. Auch die jüngst erlangte ISO 27001-Zertifizierung des Berliner Unternehmensstandorts für die Entwicklung und den Betrieb der Meter-to-Cash-Plattform unterstreicht dabei das Engagement für höchste Qualitätsstandards sowie die Verpflichtung zum maximalen Schutz der Daten von Kunden und Partnern.

Die Solarize Energy Solutions GmbH mit Büros in Berlin und Stuttgart vereinfacht mit einer innovativen Meter-to-Cash SaaS-Lösung die Abrechnung von Stromkosten für Mehrparteien-Immobilien mit PV- und Netzstrom. Über die digitale Plattform wird der nachhaltig erzeugte Solarstrom effizient an beliebig viele Mieter im Areal geliefert, bilanziert und abgerechnet. Auch die Abrechnung von Reststrom erfolgt automatisiert über die Solarize-Software. Das Leistungsportfolio beinhaltet alle Projektschritte, von der Planung der PV-Anlagen bis zur Abrechnung der einzelnen Verbräuche. Optional erhalten Kunden ein ganzheitliches Angebot für die Einrichtung der Kundenanlage inklusive Wirtschaftlichkeitsanalyse, Beratung bei der Wahl des geeigneten Betreibermodells und Messkonzepts, sowie ein ganzheitliches Projektmanagement, von der Planung der PV-Anlagen bis zur Abrechnung der einzelnen Verbräuche.

Die Solarize SaaS-Lösung kann auch unabhängig vom Mieterstrom für die Abrechnung von dynamischen Tarifen genutzt werden. Die Messwerte der Verbraucher werden multipliziert mit dem zugehörigen Stundenpreis (EPEX Spot Day-Ahead). Auf Basis der Zeitreihen wird ein monatlicher Durchschnittspreis gebildet und in Rechnung gestellt. Die Abrechnungsdaten werden über Schnittstellen ins ERP-System (Hauptbuch) übertragen.

Die Gründer und Geschäftsführer von Solarize sind Andi Weiß, Florian Feigenbutz und Frederik Pfisterer. Investoren sind Picus Capital und Point Nine, zudem sind 13 Business Angels an Bord inklusive der Gründer von Alasco. Weitere Informationen: www.solarize.de

Firmenkontakt

Solarize Energy Solutions GmbH

Anna Gruner

Reinsburgstraße 82

70178 Stuttgart

01715410971



http://www.solarize.de

Pressekontakt

PresseCompany GmbH

Michaela Conrad

Reinsburgstraße 82

70178 Stuttgart

01602314208



http://www.pressecompany.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.