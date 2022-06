Solarbereit für die Urlaubssaison: Jackery startet die Sommerkampagne „Sommer. Solar. So geht’s!“

Jackery Solargenerator bietet Power für die Sommerreise

Kalifornien, 28. Juni 2022 – Sonne auf der Haut, Meeresrauschen im Ohr – Der Sommer ist da! Jackery, Vorreiter der Solargenerator-Branche sowie eine der weltweit meistverkauften Marken für Solargeneratoren, startet jetzt seine Kampagne in der beliebtesten Urlaubssaison unter dem Motto „SOMMER. SOLAR. SO GEHT“S!“, um den Camping Enthusiasten sowie Outdoor-Liebhaber zu ermutigen, sich SOLARBEREIT für die Sommereise zu machen und einen neuen autarken Lebensstil mit voller Power unter freiem Himmel zu genießen.

Die Kampagne startet ab sofort und läuft bis Ende Juli. In diesem Rahmen können Interessierten Jackery Website besuchen, um mehr über die unabhängige Solargeneratorlösung sowie den solarbereiten Reisestil zu erfahren, auf Jackery sozialen Medien an dem Gewinnspiel zur Gewinnung eines Solargenerators teilzunehmen, und auch die Jackery Solargeneratoren zum Tiefpreis Prime Day 2022 kaufen.

Sommer. Solar. So geht“s mit Jackery Solargenerator!

Der Jackery Solargenerator ist eine Solarlösung, die eine tragbare Explorer Powerstation mit SolarSaga Solarpanels kombiniert. Der Solargenerator wandelt die von den Solarpanels eingefangene, kraftvolle Sonnenenergie in elektrische Energie um und speichert sie in der tragbaren Powerstation zur späteren Nutzung, z.B. zum Betreiben oder zur Aufladung von Elektrogeräten.

In den Sommermonaten gibt es den meisten Sonnenschein. Die Sonnenenergie zu nutzen, egal ob bei einer Sommercampingreise oder zur Notstromversorgung zu Hause, ist eine ideale Lösung für unabhängige Stromquelle, insbesondere vor dem Hintergrund, dass viele Leute den Spaß im Outdoor und die Entspannung in der Natur unbeschränkt genießen sowie autark unterwegs sein wollen. Jackery Solargenerator bietet dank der Nutzung der kostenlosen Solarenergie folgende drei Möglichkeiten:

– SOLARBEREIT FÜR MOBILE FREIHEIT.

Keine Sorgen mehr um unterbrechungsfreie Stromversorgung unterwegs: Jackery Solargenerator stellt unerschöpflichen Strom in verschiedenen Kapazitäten – von klein bis zur groß – auf solarbereite Weise zur Verfügung, damit die erforderlichen Geräte wie Kaffeemaschine, Kühlschrank, E-Bike, Handy und Laptop usw. immer voller Power einsatzbereit sind – unabhängig vom Stromnetz, mobil völlig frei zu sein.

– SOLARBEREIT. GRÜN UNTERWEGS SEIN.

Gas oder Benzin kommt nicht mehr in Frage, die grüne und nachhaltige Solarenergiequelle spielt die zentrale Rolle. Jackery Solargenerator ermöglicht das grüne Unterwegssein mit Nullemission und keinen Kosten von fossilen Brennstoffen für benzin- oder gasbetriebenen Stromerzeuger – solarbereit und grün unterwegs zu sein, und einen Beitrag zur Nachhaltigkeit sowie dem Schutz der Natur zu leisten.

– SOLARBEREIT. STROM JEDERZEIT.

Im Sommer könnte die Stromnachfrage die Netzbelastung übersteigen und der Strom ausfallen, auch die steigenden Strompreise stellen eine Herausforderung dar, so dass eine Backup-Notstromquelle fürs Zuhause erforderlich ist. Nimmt der Jackery Solargenerator die kostenlose Energie der Sonne auf und speichert dann in der Powerstation, so steht der Strom jederzeit zur Verfügung – sorgenfrei auf möglichen Stromausfall gut vorbereiten.

Jackery Solargenerator zur Erfüllung vielerlei Bedürfnisse

Als eine zuverlässige Stromlösung ist Jackery Solargenerator in verschiedenen Kapazitäten verfügbar, um vielerlei Strombedürfnisse zu erfüllen:

– Jackery Solargenerator 2000 Pro: Das neu eingeführte, bisher fortschrittlichste grüne Energieprodukt von Jackery – empfohlen von dem Promi Chris Pratt – das sich bei nur 2,5 Stunden Sonnenlicht 2.160 Wh voll aufladen lässt – ideal für Notstromversorgung, Gartenarbeit und Vollzeit-Camping.

– Jackery Solargenerator 1000: Der ultimative und leistungsstarke Begleiter mit der Kapazität von 1.002 Wh, den 230V Schuko-Steckdosen und USB-C-Port, um den Ladebedarf der meisten Geräte unterwegs zu erfüllen – ideal für 3 bis 4 Tage Campingreise, mobiles Arbeiten, Outdoor-Photographie usw.

– Jackery Solargenerator 500: Der Klassiker und ein beliebtes Einstiegsmodell mit 518 Wh Kapazität, echt tragbar und flexibel platzierbar – ein zuverlässiger Begleiter für 2 bis 3 Tage selbstfahrenden Kurzurlaub.

Prime Day 2022 mit heißen Deals

Als zuverlässiger Anbieter seit 2012 engagiert sich Jackery für Forschung, Herstellung und Verkauf der unabhängigen, nachhaltigen, grünen und nutzerfreundlichen Solarenergielösung für Outdoor sowie Zuhause, der bereits weltweit über 1,5 Mio. Einheiten verkauft hat und auch von mehr als 100 autorisierten Medien sowie Organisationen anerkannt und empfohlen wird.

Am Prime Day 2022 bietet Jackery auch heiße Deals mit attraktiven Rabatten im Amazon Shop sowie auf offizieller Website.

Mehr über Jackery auf offizieller Website: https://de.jackery.com/ und auf Amazon: www.amazon.de/jackery

Zur Teilnahme am Sommergewinnspiel auf Jackery sozialen Medien: https://www.instagram.com/jackery.de/

Über Jackery:

Jackery wurde 2012 in Kalifornien gegründet und ist eine der weltweit meistverkauften Marken für Outdoor-Solargenerator, die Camper dazu ermutigt, ihr Outdoor-Erlebnis ohne Kompromisse zu genießen. Als erstes Unternehmen, das das Konzept „Solargenerator“ einführt, bietet Jackery eine Reihe von zugänglichen, tragbaren, vielseitigen und umweltfreundlichen Solargeneratoren an, die alle kleinen und großen Strombedürfnisse erfüllen. Vom Aufladen des Handys oder Laptops bis hin zum Betrieb von Großgeräten wie elektrischen Kochgeräten, Kühlboxen, Kaffeemaschinen, E-Bikes, Heizungen usw. – die Solargeneratoren von Jackery helfen Campern, Van-Lifern und Outdoor-Enthusiasten, auch ohne Stromnetz Zugang zu ihren erforderlichen Elektrogeräten zu haben. Die aus leichten, hochwertigen Materialien gefertigten Jackery Produkte sind für den Einsatz auf Reisen und in jeder Umgebung konzipiert. Jackery wurde mit dem CES Innovation Award und dem iF Design Award sowie von der New York Times, CNET, Digital Trends, Forbes, Tom’s Guide, Newsweek, Bob Vila, PC World und anderen als „Bester Solargenerator“ ausgezeichnet. Seit 2018, als das erste Jackery-Solarpanel produziert wurde, hat Jackery weltweit mehr als 1,5 Millionen Einheiten verkauft und verfügt über eine globale Präsenz, die von den USA bis nach Europa, Japan und China reicht.

Besuchen Sie https://de.jackery.com/ für weitere Informationen.

