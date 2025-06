SoilDx gibt die Zukunft in die Hand

Eine neue App gibt Landwirten und Wissenschaftlern digitale Antworten auf Herausforderungen in der Landwirtschaft

Mit den SoilDx-FieldLabs™ werden komplexe Anbauversuche unkompliziert angelegt, geplant, durchgeführt und ausgewertet. Planungen und Auswertungen, die „konventionell“ Tage, Wochen oder Monate in Anspruch nehmen, sind durch die speziell geschulte KI in wenigen Stunden erledigt. Der SDx TherapyPlanner™ hilft Landwirten und Landhändlern datenbasierte Entscheidungen zu treffen. Das Ergebnis sind genaue Empfehlungen zur richtigen Zeit, weniger Fehlkäufe, geringere Lagerkosten, bessere Wirkung durch passgenaue Mittelwahl, vertrauensvolle Beratung auf der Grundlage von Praxisdaten und damit höhere Erträge bei geringerem Risiko. SoilDx-FieldLabs™ und SDx TherapyPlanner™ sind zwei Bausteine der SoilDx App.

Die Einführung neuer digitaler Entwicklungen wird für die Landwirtschaft ein entscheidender Faktor für deren Zukunftsfähigkeit sein. Die Branche steht vor enormen Herausforderungen: Generationenwechsel, Fachkräftemangel, Klimawandel, fehlende Planungssicherheit durch wechselnde regulatorische und politische Auflagen sowie Effizienzprobleme durch fehlende Digitalisierung. Der Einsatz von KI eröffnet neue Möglichkeiten, auf diese Herausforderungen zu reagieren. Sie bietet Landwirten, Agrarwissenschaftlern, Versuchsbetrieben, Behörden und Landhändlern große Chancen, bereichsübergreifend Daten zu erfassen, aufzubereiten, auszuwerten und damit für die tagtägliche Arbeit nutzbar zu machen.

Die SDx FieldLabs™ macht Forschung und Versuchswesen schneller und besser

Das SDx FieldLabs™-Modul ist eine Projektdienstleistung und richtet sich an Feldforschungs-Einrichtungen sowie Verbünde von forschenden Landwirten, die datenbasierte Feldversuche planen und in der Praxis durchführen. Damit beschleunigen die SDx FieldLabs™ die Forschung zur Anpassung an Klimawandelfolgen und den Fachkräftemangel. Viele Aufgaben in Planung und Auswertung werden von den SDx FieldLabs™ übernommen.

Als integraler Bestandteil der SoilDx App und ihrer Cloud-Infrastruktur werden mit den SDx FieldLabs™ die erfassten oder ermittelten Daten mit verschiedenen Datenquellen, wie Bodenproben, Wasserproben, Ertragskartierungen, Blattsaft-Analysen sowie Sensoren wie Boden-, Wasser- und Wettersensoren verschnitten. Die Einbindung von öffentlich zugänglichen Satellitendaten ist problemlos möglich. „Besonders wichtig ist uns, dass dies alles auf Grundlage der FAIR Kriterien (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) passiert“, erklärt Dr. Christian Hennig, Geschäftsführer und Entwicklungschef der Soil Diagnostix GmbH. „Daten sollen weiterverwendbar, auffindbar, zugänglich und vor allem interoperabel sein.“ Alle Daten werden in ein für KI-Modelle leicht verständliches Open Source-Format (openRAL) übersetzt. Dabei ist es den Entwicklern wichtig, dass die Datenhoheit beim Besitzer der Daten bleibt – ein Teilen der Daten beispielsweise mit KI-Modellen ist nur durch eine digital signierte Zustimmung des Datenbesitzers möglich. Stimmt der Besitzer zu, können sich die KI-Modelle selbstständig Daten erschließen und für den Nutzer auswerten. Die Auswahl der richtigen KI-Modelle ist ein Teil der Dienstleistung bei SDx FieldLabs™-Projekten. Auf Grundlage der Kunden-Anforderungen kombiniert das Team von Soil Diagnostix geeignete KI-Modelle, um diesen Datenschatz dann KI-gestützt auszuwerten.

„Die SDx FieldLabs™ enthalten neben dieser digitalen Unterstützung auch den Support durch erfahrene Versuchsplaner, allen voran Stephan Junge“, erklärt Uwe E. Nimmrichter, einer der Geschäftsführer der Soil Diagnostix GmbH. Stephan Junge und sein Team unterstützen mit ihrer jahrelangen Erfahrung bei der Planung und tragen damit maßgeblich zum Gelingen der Versuche bei.

Mit der SDx TherapyPlanner™ wird für Landhändler eine bessere Beratung möglich

Das SDx TherapyPlanner™-Modul richtet sich vor allem an Landhändler. Die Unternehmen können mit dem SDx TherapyPlanner™ ihre Kunden, d. h. die Landwirte, zielgenauer und kontext-basiert auf der Grundlage konkreter Daten und einer Auswertung mittels KI beraten. Dazu werden verschiedene Werkzeuge des „Soil Diagnostix-IT-Werkzeugkastens“ kombiniert: die SoilDx App, die SoilDx Web-shops, individuell trainierte und angepasste KIs sowie die in die KIs eingeflossenen Erfahrungen der Landhandelsmitarbeiter.

„Für die SGL GmbH, einen Partner der ersten Stunde, haben wir den Therapy Planner an deren Bedürfnisse angepasst und eine individuelle KI mit dem Wissen der SGL-Berater trainiert. Sie können ihre Kunden deutlich schneller und besser beraten und neben einem detaillierten Behandlungsplan einen fertig befüllten Warenkorb mit den auf den jeweiligen Betrieb angepassten Verbrauchsmengen innerhalb weniger Minuten versenden“, berichtet Uwe E. Nimmrichter.

Die SoilDx App nutzt einen herstellerunabhängigen Standard

Die für Web und Smartphone verfügbare App sowie die angeschlossenen Clouds erlauben es, auf Grundlage eines offenen, an die Linux-Foundation übertragenen herstellerunabhängigen Standards (openRAL), Datenquellen verschiedenster Anbieter zu erfassen, auszutauschen und mittels trainierter KI auszuwerten. Der Fokus der App richtet sich auf Bodenfruchtbarkeit, Boden- und Pflanzengesundheit sowie auf bodenregenerative Maßnahmen, d. h. auf Maßnahmen, die die Bodenfunktion bei laufender Produktion regenerieren und für stabile Erträge möglichst auch bei Extremwettersituationen sorgen. Für Landwirte in der Einzelnutzung ist die SoilDx App kostenlos.

Die SoilDx App auf den Öko-Feldtagen

Die Soil Diagnostix GmbH wurde als Innovationsprojekt durch die Organisatoren der Öko-Feldtage ausgewählt und ist damit als Aussteller am C 4.13 präsent. Am 18.06.2025, 12.00 Uhr, findet ein Workshop zur SoilDx App im Workshopraum 2 auf den Öko-Feldtagen statt.

Auf den ersten Blick sehen, was dem Boden fehlt – SoilDx bietet Landwirten eine intelligente digitale Patientenakte für Böden und Pflanzen. Mit der App haben die Nutzer am heimischen Computer und als mobile App die Gesundheit der Felder immer im Blick: alle Proben, die Auswertung aller Analyseergebnisse, die Düngeeffizienz, den Düngebedarf und einen Überblick zu den notwendigen Produkten. Die Dokumentation im Zeitablauf zeigt Veränderungen für jeden einzelnen Schlag und das, was noch tun ist. Sie zeigt auch, auf was verzichtet werden kaann. Ziel von SoilDx ist es, bei stabilen Erträgen und gesunden Beständen möglichst viele Betriebsmittel einzusparen.

SoilDx stellt als erster Anbieter Landwirten eine App mit einer selbstlernenden KI-Beratung zur Verfügung. Kostenlos.

