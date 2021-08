Soheyl Ghaemian: “Home Office Ist Arbeitsmodell Der Zukunft”

Immer mehr Angebote mit Home Office – Soheyl Ghaemian sieht wachsenden Trend

“Wir kommen dauerhaft immer weiter weg von der Präsenzkultur in deutschen Unternehmen”, ist Soheyl Ghaemian überzeugt. Der Informatiker, Staffing Experte und Aufsichtsratsvorsitzender der GIGBAY AG weiß, dass die vergangenen Monate in der Pandemie einen Prozess beschleunigt haben, der schon längst in Gange war. Denn die moderne Arbeitswelt verschiebt zunehmend die Schwerpunkte. In immer mehr Berufen können Erwerbstätige ganz oder zumindest teilweise von zuhause aus arbeiten. Das hat aus ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten deutliche Vorteile. Die Fahrzeit zum und vom Arbeitsort entfällt. So werden Ressourcen frei und Arbeitnehmer wie Arbeitgeber profitieren von der gewonnenen Flexibilität, was sich vor allem bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf bemerkbar macht. Auch wenn im Jahr 2017 nur etwa elf Prozent der deutschen Arbeitnehmer gewöhnlich oder gelegentlich von zu Hause aus arbeiteten, so wird dieser Anteil Soheyl Ghaemian zufolge in Zukunft deutlich ansteigen.

Soheyl Ghaemian: Arbeitgeber haben Home Office als Faktor im Fachkräftewettbewerb erkannt

Flexibles und standortunabhängiges Arbeiten ist zu einem entscheidenden Faktor im Wettbewerb um Fachkräfte geworden”, stellt Soheyl Ghaemian fest. Arbeitgeber haben erkannt, dass sie mit dem Angebot von Home-Office punkten können. In zunehmend mehr Stellenanzeigen spielt die Option zum Home-Office eine Rolle. Während der Pandemie waren Unternehmen zwar insgesamt zurückhaltend, was Stellenangebote angeht. Doch diejenigen, die weiter ausschrieben, erwähnten gerne Home-Office als Angebot an zukünftige Arbeitnehmer. Besonders im Beratungswesen und Consulting Bereich sowie in Marketing, PR und Werbung ist Home-Office eine gute Option. Wenn die technischen Voraussetzungen stimmen, können Freiberufler oder Angestellte in diesem Bereich prinzipiell ihre Tätigkeiten von überall aus erledigen.

Unternehmen und Auftraggeber bieten zunehmend Home Office, stellt Soheyl Ghaemian heraus

Meetings und Präsentationen lassen sich ebenfalls online abhalten. Gerade in den genannten Berufszweigen zeigt eine Analyse von Stellenanzeigen, dass Home-Office Angebote deutlich häufiger genannt werden. Ihre Nennung hat sich zwischen 2019 und 2020 in Stellenanzeigen oder auf Freelancer Portalen mehr als verdoppelt. Auch im Bereich Forschung und Entwicklung, im Personalwesen, im Ingenieurwesen, im Rechts- und Steuerwesen sowie im Architekturbereich oder Finanz- und Rechnungswesen lässt sich aus der Erwähnung des Begriffs Home-Office in den Stellenanzeigen ein deutlicher Bedeutungszuwachs dieser Arbeitsform erkennen.

Mit über 20 Jahren Markterfahrung und profunden lokalen Kenntnissen in Gebieten von USA bis Asien hat die GIGBAY AG ihr Know-how genutzt, um zum digitalen Pionier in der Projektwelt zu werden. Wir stellen uns der schwierigsten Herausforderungen der Branche weltweit. Dies erzeugt Vertrauen und bringt das grenzenlose Versprechen von Technologie und Kreativität in unsere täglichen Dienstleistungen und Abläufe.

