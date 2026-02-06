Sofort Lieferbar: Industrielle SD- und microSDs von Intelligent Memory

Intelligent Memory sorgt für Stabilität in einer Zeit weltweiter Speicherknappheit

Eschborn, 6. Februar 2026 – Die anhaltenden globalen Engpässe bei DRAM und NAND beeinträchtigen derzeit nahezu alle Branchen und Industriezweige. Intelligent Memory (IM), Hersteller von Speicherlösungen für Industrie- und Embedded-Anwendungen, setzt in dieser Situation ein wichtiges Zeichen: Das Unternehmen stellt ab sofort industrietaugliche SD- und microSD-Karten in den Kapazitäten 512 MB, 1 GB und 2 GB bereit.

Die Speicher-Karten wurden speziell für industrielle und Embedded-Systeme entwickelt, bei denen es weniger auf eine hohe Speicherdichte, als auf Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer ankommt. IM setzt dafür konsequent auf SLC-NAND-Flash mit 60.000 Schreib-/Lese-Zyklen. Das macht sie ideal für anspruchsvolle Anwendungen wie medizinische Geräte, Datenlogger, Digital Signage, Industrie- und Machine-Vision-Kameras sowie Raspberry-Pi- oder Arduino-basierte Steuerungssysteme.

„Für viele Industrieunternehmen, die sich 2026 mit schweren Lieferengpässen konfrontiert sehen, schafft unser SD-Portfolio dringend benötigte Versorgungssicherheit“, erklärt Alistair Jones, Global Director Sales & Marketing bei Intelligent Memory. „Doch selbst unabhängig von der aktuellen Marktlage verschwinden einfache Flash-Speicherprodukte zunehmend vom Markt. Verfügbarkeit wird damit für OEMs zu einem immer entscheidenderen Wettbewerbsfaktor.“

Die SD- und microSD-Karten mit 512 MB, 1 GB und 2 GB sind ab sofort weltweit lieferbar. Weitere Speicherdichten sind ebenfalls erhältlich, können jedoch längere Lieferzeiten haben.

Intelligent Memory präsentiert seine neuen SD- und microSD-Karten als Teil seines umfassenden NAND-Produktportfolios auf der embedded world in Nürnberg vom 10. bis 12. März in Halle 1, Stand 340.

Intelligent Memory entwickelt seit 1991 (bis 2013 als Pacific Force Technology Limited) Speicherprodukte, deren Qualität, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Langzeitverfügbarkeit den hohen Ansprüchen industrieller Anwendungen an Speicherlösungen gerecht wird. Das umfassende Portfolio besteht aus DRAM Speicher-ICs & Modulen (von SDRAM bis DDR5) sowie Managed-NAND Produkten und wird kontinuierlich erweitert und an neue Anforderungen angepasst. Weitere Informationen unter: www.intelligentmemory.com

