Sofort-Internet via 5G für Baustellen, Events und KMU

Neue 5G-Mobilfunklösung für professionelle Anforderungen: ComBox.net Studio bietet maximale Ausfallsicherheit ohne Tiefbau – flexibel, schnell und unlimitiert.

Der Berliner IT-Dienstleister CBXNET präsentiert mit ComBox.net Studio eine neue 5G-Mobilfunklösung für professionelle Anforderungen. Das System bündelt mehrere Mobilfunknetze (Multi-Carrier-Bonding) zu einem stabilen Highspeed-Datenstrom und ist speziell für den kurzfristigen Einsatz als Baustellen-Internet, bei Events sowie als Business-Internet für KMU konzipiert: Sofort-Internet via 5G für Baustellen, Events & KMU

Maximale Ausfallsicherheit ohne Tiefbau

Überall dort, wo Glasfaseranschlüsse fehlen oder kurzfristig Bandbreite benötigt wird, stößt herkömmliches mobiles Internet oft an Grenzen. ComBox.net Studio löst dieses Problem durch intelligentes 5G-Bonding: Mehrere 5G-Verbindungen werden über die CBXNET-Cloud zu einem einzigen, hochverfügbaren Signal zusammengeführt. Durch Link Aggregation ist das Ergebnis eine stabile Anbindung, die auch bei Ausfall eines Netzes lediglich eine temporäre Reduzierung der verfügbaren Gesamtbandbreite aufweist.

Flexibel, schnell und unlimitiert

Die Plug-and-Play-Lösung ist bundesweit sofort einsatzbereit und wird vorkonfiguriert angeliefert. „Unsere Kunden benötigen oft ad hoc mobiles Highspeed-Internet – sei es für das Ticketing bei Großveranstaltungen, den Planabruf auf der Baustelle oder als Übergangslösung bis zum

Glasfaseranschluss“, erläutert Stephan Höhn, Geschäftsführer bei CBXNET.

Die technischen Highlights im Überblick:

Sofortstart: Kompaktes Tischgerät, Plug-and-Play ohne aufwendige Installation.

Link Aggregation: 2 SIM-Karten für gebündelte Leistung und Ausfallsicherheit.

Echter Flatrate-Tarif: Stabiler Topspeed ohne Volumenbegrenzung.

Business-Features: Inklusive statischer IPv4-Adresse, geringen Latenzen (15-35 ms) und WLAN-Hotspot.

Outdoor-Option: Ausgestattet mit 2 wetterfesten 5G-Routern (IP65) für den Außeneinsatz.

Die Lösung ist bereits ab einer Mietdauer von einem Tag buchbar und wird kurzfristig zum Einsatzort geliefert.

Für den dauerhaften professionellen Betrieb bietet CBXNET zudem das bewährte System ComBox.net 5G an. Beide Varianten sind durch ihre Modularität für den kommenden Standard 5G-Advanced gerüstet.

Alle Informationen zu ComBox.net Studio und ComBox.net 5G: www.combox.net

Kurzprofil CBXNET

Als Berliner Internetpionier arbeiten wir mit jahrzehntelanger Erfahrung und Kompetenz an der Digitalisierung von Unternehmensprozessen und entwickeln als IT-Dienstleister für den Mittelstand

innovative Lösungen und Produkte rund ums Internet. Wir schaffen Breitbandverbindungen mit flexiblen Laufzeiten über hochsichere Zugangsnetze.

Dafür betreiben wir in Berlin & Umland ein eigenes Richtfunknetz für Business-Internetanbindungen und Standortvernetzungen. Im Berliner Raum sind wir zudem spezialisiert auf IT-Services für Events, bundesweit ermöglichen wir mit unseren Multi-Carrier-Bonding Lösungen breitbandiges Internet an fast jedem Ort. Wir betreiben redundante Rechenzentrumsflächen für hochverfügbare Unternehmensanwendungen.

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Simone Würdinger | Presse

CBXNET combox internet GmbH

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Als Berliner Internetpionier arbeitet CBXNET mit jahrzehntelanger Erfahrung und Kompetenz an der Digitalisierung von Unternehmensprozessen und entwickelt als IT-Dienstleister für den Mittelstand innovative Lösungen und Produkte rund ums Internet. Dazu verfügt CBXNET in Berlin über ein eigenes Richtfunknetz zur Breitbandvernetzung und betreiben redundante Rechenzentrumsflächen für hochverfügbare Unternehmensanwendungen.

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