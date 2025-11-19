Sofort bezugsfertige Büro- oder Praxisfläche in Melsungen / NH

Ab sofort verfügbar – flexibel nutzbar und auf Wunsch vollmöbliert

In Melsungen steht die 1. Etage eines modernen Bürogebäudes mit rund 217 m² zur Vermietung. Die Einheit eignet sich ideal für Büros, Verwaltung, Kanzleien, Planungsbüros, Praxis- oder Therapieeinrichtungen sowie Co-Working-Konzepte. Durch die Möglichkeit der vollmöblierten Anmietung ist das Objekt sofort bezugsfertig und kann ohne Verzögerung genutzt werden.

Moderne Ausstattung & Raumaufteilung

– Einzel-, Doppel- und Gruppenbüros

– Besprechungsraum

– Teeküche

– Damen- und Herren-WC

– Lager- und Abstellflächen

– Ausreichend Außenstellplätze; 3 Garagen/Carports optional

– Flexible Raumstruktur, vollmöbliert möglich

Wirtschaftliches Umfeld

Die Bürofläche eignet sich für Unternehmen unterschiedlichster Branchen. In Melsungen sind große, international tätige Unternehmen sowie mittelständische Firmen aus Pharma, Handel und Verlagswesen ansässig. Dies unterstreicht die wirtschaftliche Stärke und Attraktivität der Region.

Verkehrsanbindung & Erreichbarkeit

– Direkt an der B 83

– Ca. 4 km zur Autobahn A7 (Richtung Kassel / Bad Hersfeld)

– Fußläufig zum Bahnhof Melsungen mit RegioTram-Anschluss nach Kassel

– Nähe zum ICE-Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe und Flughafen Kassel-Calden

Lebensqualität & Freizeit

Melsungen überzeugt durch historisches Altstadtflair, Fachwerkhäuser und zahlreiche Grünflächen. Gemeinsam mit den Gemeinden Felsberg, Guxhagen, Malsfeld und Spangenberg bildet die Stadt die Tourismusregion „Melsunger Land“ mit vielfältigen Freizeit- und Naturerlebnissen entlang der Fulda.

