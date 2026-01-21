Social Media Workshop im Denkwerk Herford

coupling media GmbH in Kooperation mit Samaja Marketing

Herford / Ostwestfalen-Lippe, Januar 2026 – Social Media bietet Unternehmen in Ostwestfalen-Lippe große Chancen, sichtbar zu werden, Vertrauen aufzubauen und neue Kundinnen und Kunden zu gewinnen. Gleichzeitig investieren viele Betriebe Zeit und Energie, ohne klare Ziele oder messbare Wirkung. Genau hier setzt der Praxis-Workshop „Social Media Marketing“ am 30. Januar 2026 in Herford an.

Veranstaltet wird der Workshop von der coupling media GmbH, durchgeführt von samaja Marketing. Das Angebot richtet sich an Selbstständige sowie kleine und mittlere Unternehmen aus Ostwestfalen-Lippe, die Social Media professionell, strukturiert und strategisch nutzen möchten – ohne jedem kurzfristigen Trend hinterherzulaufen.

Im Mittelpunkt des Praxis-Workshops stehen die wesentlichen Bausteine einer erfolgreichen Social-Media-Präsenz: von der strategischen Ausrichtung über die Auswahl geeigneter Plattformen bis hin zu Content Marketing und Community Management. Die Teilnehmenden erarbeiten eine klare Linie für ihren eigenen Auftritt und erhalten praxisnahe Impulse, die direkt im Unternehmensalltag umgesetzt werden können.

„Social Media ist nicht umsonst – es kostet Zeit, sich damit zu befassen und regelmäßig zu posten. Entscheidend ist die Frage: Wo ist meine Zielgruppe? Und was will ich überhaupt mit meinem Post erreichen?“, sagt Dirk Markus von der coupling media GmbH.

Der Workshop ist als interaktives Format konzipiert und legt besonderen Wert auf Verständlichkeit, Praxisnähe und nachhaltige Ergebnisse. Ziel ist es, Social Media nicht als zusätzliche Belastung, sondern als wirksames Instrument für Sichtbarkeit und Wachstum zu etablieren.

Der Praxis-Workshop „Social Media Marketing“ findet am 30.01.2026 in Herford statt.

Anmeldungen unter: https://coupling.media/veranstaltung/details/samaja-marketing-social-media-basics/

2003 gegründet, ist die coupling media GmbH als Full Service Online Marketing Agentur auf sämtliche Disziplinen spezialisiert, die online relevant sind: Das Kerngeschäft der regional etablierten Media-Agentur umfasst nicht nur Marketingkompetenzen in den Bereichen Google Ads, Suchmaschinenoptimierung, Social Media- und Affiliate Marketing, sondern auch den technischen Bereich der Programmierung und Wartung User-freundlicher Business Websites und Online-Shops.

