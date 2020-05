Social-Media-Plattformen und wie sie im Online-Marketing

Social Media Plattformen sind aus der Welt des Internets nicht mehr wegzudenken. Millionen Menschen kann man dort erreichen und deshalb sind sie auch für das Online-Marketing unverzichtbar, so findet es SWE Netz GmbH.

Facebook

Facebook ist eines der größten Netzwerke und noch immer versammeln sich dort potentielle Kunden und Sie sollten dies nutzen. Facebook ist effektiv für längere Texte und Bilder, die man von seinem Produkt oder seinen Ideen einstellen kann. Auch kann man Veranstaltungen erstellen und Menschen einladen, die dann teilnehmen können oder nicht. Facebook bietet damit eine breite und günstige Methode, eine Unternehmung ins Rollen zu bringen.

Twitter

Twitter ist ein Kurznachrichtendienst, der in Deutschland zwar nicht so sehr greift wie Facebook oder Instagram, aber dennoch Millionen von deutschen Mitgliedern hat. Twitter nutzt man am effektivsten, wenn man kurze Statusupdates postet. Wie läuft es grad mit dem Projekt? Was für Pläne hat man? Und vielleicht auch etwas Persönlicheres? Dafür ist Twitter optimal und bietet eine persönlichere Atmosphäre als es Facebook tut.

Instagram

Instagram lebt vor allem von Bildern und Videos. Texte sind da nicht so sehr gefragt wie bei Facebook oder Twitter, auch wenn man diese natürlich auch unter Bilder posten kann, sie spielen aber nur eine untergeordnete Rolle. In den Instagram Stories kann man auch Anküdigungen verbreiten, über den eigenen Betriebsalltag informieren oder die Follower auf sonstige Unternehmungen mitnehmen, damit sie einen guten Einblick haben, was man macht und was man vorhat.

YouTube

YouTube ist ganz klar für Videos der längeren Sorte gedacht. Einen eigenen Kanal hier zu haben kann sich je nach Idee anbieten. Hat man etwas, worüber man regelmäßig sprechen möchte? Dann kann man einen Vlog, also einen Blog in Videoform einrichten. Aber auch sonstige Produktpräsentationen, Livestreams und dergleichen sind möglich. Damit kann man Millionen von Menschen erreichen, wenn die Videos professionell genug erstellt, geschnitten und vertont sind. Da kann man sich von SWE Netz GmbH auch beraten lassen.

Fazit

Soziale Medien sind für ein gelingendes Online-Marketing unverzichtbar. Man sollte sich da auf jeden Fall einlesen und einarbeiten oder jemanden engagieren, der sich damit auskennt und die jeweiligen Kanäle angemessen betreut. Unterschätzen sollten Sie dir Wirkung auf jeden Fall nicht, denn diese Medien sind eine preiswerte und sehr nützliche Form, an die Kunden heranzutreten und ihnen einen Einblick in die Unternehmenskultur oder der eigenen Persönlichkeit zu eröffnen. Das schafft Vertrauen und es fällt im Folgenden leichter, diese Menschen von den eigenen Ideen zu überzeugen.

Medienagentur

Firmenkontakt

SWE Netz GmbH

Stefan Altmaier

Frankenstr. 13

55545 Bad Kreuznach

067179638077

kontakt@swenetzgmbh.de

https://swenetzgmbh.de/social-media-plattformen-und-wie-sie-im-online-marketing

Pressekontakt

SWE Netz GmbH

Stefan Altmaier

Frankenstr. 13

55545 Bad Kreuznach

067179638077

kontakt@swenetzgmbh.de

https://www.swenetzgmbh.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.