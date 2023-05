Social Media Marketing – erfolgreich und langfristig sichtbar

Der Weg zu einer erfolgreichen Social-Media-Strategie ist mit dem Training für einen Langstreckenlauf zu vergleichen. Wer heute eine Strategie für sein Social Media Marketing entwickeln möchte, der sollte planvoll auf ein langfristiges Ziel hinarbeiten. Wer dauerhaft wahrgenommen werden möchte, der muss sich von anderen Wettbewerbern abheben und sichtbar sein. Ein Läufer sucht sich das für ihn passende Streckenprofil. Ebenso sollten Sie Ihre Ziele und Ihre Zielgruppe definieren. In sozialen Medien sind über 4 Milliarden Menschen weltweit unterwegs. Wer langfristig bemerkt werden möchte, der muss sich aus der Masse der Teilnehmer herausheben. Um dies zu erreichen, müssen die Ziele des Auftritts in den Social-Media-Kanälen festgelegt werden.

Probieren Sie verschiedene Kanäle aus

Es ist sinnvoll, verschiedene Kanäle aufzubauen. Probieren Sie unterschiedliche Kanäle aus. Wichtig ist, dass Sie diese Kanäle pflegen können. Sie sollten in der Lage sein, regelmäßig Inhalte zu veröffentlichen. Am Ende werden Sie sich auf den Kanal konzentrieren, der am besten zum Erreichen Ihrer Ziele beiträgt. Dies ist ein Prozess, der einige Zeit in Anspruch nehmen kann, bevor messbare Erfolge erkennbar sind. Finden Sie heraus, in welchen Kanälen Ihre definierte Zielgruppe unterwegs ist. Im folgenden Schritt erforschen Sie, welche Sprache dort gesprochen wird. Analysieren Sie, ob auf den Kanälen für Ihre Zielgruppe mit Bildern gearbeitet wird. Als Alternative können kurze Textbeiträge beliebt sein. Wichtig ist es, einen integrierenden Stil zu finden. Durch einen zu überheblich wirkenden Sprachstil werden Menschen schnell ausgegrenzt.

Probieren Sie verschiedene Techniken aus

Auf unterschiedlichen Kanälen lassen sich verschiedene Inhalte ausprobieren. Versuchen Sie, mit Ihren Kunden auf unterschiedliche Art zu kommunizieren. Bestimmte Begriffe werden häufiger wahrgenommen. Inhalte mit überschaubarem Informationsgehalt werden gerne konsumiert, weil sie oft gefunden und gelesen werden. Ein guter Weg ist das Erzählen von kleinen emotionalen Geschichten. So wird zwischen dem Leser und Ihnen eine Beziehung hergestellt, die sich im besten Fall positiv auf Ihre Produkte und Dienstleistungen auswirkt. Den Dienstleistungen wird mit der Geschichte eine zusätzliche Bedeutung verliehen.

Passen Sie Ihr Vorgehen an das Feedback an

Langfristig möchten Sie herausfinden, mit welchem Kanal Sie Ihre Zielgruppe am besten erreichen. Die gängigen Tracking Tools helfen bei der Analyse. Sie zeigen auf, wie oft Ihre Seiten besucht werden und welche Beiträge in welcher Häufigkeit angeklickt wurden. Mit Unterstützung dieser Tools erfahren Sie, welche Suchbegriffe am häufigsten dazu führen, dass Ihre Seite gefunden wird. Es wird zusätzlich ausgewertet, aus welchen Ländern die Klicks kamen. Aus diesen Informationen ziehen Sie wichtige Schlüsse über die Besucher Ihrer Seiten. Mit diesen Informationen können Sie Ihr Vorgehen auf den Social-Media-Kanälen an die Zielgruppe anpassen.

Seien Sie geduldig und ungeduldig zugleich

Erfolg stellt sich wie im Sport nach vielen Trainingseinheiten ein. Seien Sie ungeduldig, weil Sie in kurzen Abständen regelmäßig Beiträge veröffentlichen. Verändern Sie Ihr Vorgehen, sobald Sie beim Tracking bemerken, dass bestimmte Beiträge nachgefragt werden. Seien Sie geduldig, weil sich der messbare Erfolg nicht sofort einstellt. Vielfaches und stetiges Verändern Ihres Vorgehens führt zum Ziel. Die langfristige Strategie hilft, dieses Ziel vor Augen zu behalten und zu erreichen.

