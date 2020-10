Social Media Content Produktion

Kreativer Social Media Content aus Berlin!

Content Produktion aus Berlin – onehundred.digital! – Content Produktion

Social Media Kanäle haben sich in den letzten Jahren von der Visitenkarte eines Unternehmen zu einem virtuellen Informationspoint der jeweiligen Unternehmen entwickelt. Hier muss man kein Kontaktformular ausfüllen oder sein Mailprogram nutzen, sondern kann per Kommentar oder Direktnachricht sofort mit einem Unternehmen in Kontakt treten. Auch deshalb wird es immer wichtiger, wie wir Social Media nutzen und was wir dort publizieren.

Guter Social Media Content sollte die Antwort auf drei wesentliche Fragen sein: Wer ist die Zielgruppe? Wie soll diese mein Unternehmen wahrnehmen? Welches Ziel verfolge ich über Social Media? Um neues Personal anzuwerben, Öffentlichkeitsarbeit zu machen oder eine Produkt-Kampagne über seine Social Media Kanäle zu verbreiten, es wird immer wichtiger sich von der Masse abzuheben und sich mit seinem Content von anderen zu unterscheiden.

Social Media Content mit Persönlichkeit führt zum Ziel!

Genau deshalb bietet onehundred.digital verschiedene Möglichkeiten der Content Produktion an. Wir übernehmen die Planung und Erstellung von kreativem Content, sowie der Distribution anhand von abgestimmten Social Media Kampagnen. Als Kunde erhalten Sie dadurch einzigartigen Content, der textlich und gestalterisch überzeugt und den Kunden einen Mehrwert bietet.

Anhand einer guten Planung, ist es uns möglich die Content Produktion auch selbst durchzuführen. Dazu planen wir Produktionstage beim Kunden vor Ort ein, wo wir Fotos und Videos für Social Media erstellen. Durch eine profimäßige Nachbearbeitung und zusätzlicher Texterstellung erzeugen wir viralen Content, der Social Buzz erzeugen kann.

Kontaktieren Sie uns noch heute fĂĽr eine unverbindliche und kostenlose Erstberatung!

Online Marketing maĂźgeschneidert aus Berlin!

Für Sie analysieren und konzeptionieren wir alle Facetten des Online Marketings mit seinen unendlichen Möglichkeiten.

SEO und Website Programmierung: Wir machen Sie sichtbarer!

SEA und Google Ads: Wir steigern Ihre Reichweite!

Social Media und Content Produktion: Wir erweitern den Kreis Ihrer Fans und Follower!

Tauchen Sie mit uns in den Kreativ-Dschungel ein und erleben Sie, was Online Marketing bewirken kann.

Sie brauchen es, wir haben es. Online Marketing | zu 100 Prozent.

Firmenkontakt

onehundreddigital GmbH

Simon Boé

BergmannstraĂźe 102

10961 Berlin

+49 30 612 86 010

hello@onehundred.digital

https://www.onehundred.digital/

Pressekontakt

markengold PR GmbH

Christina Eulgem

MĂĽnzstraĂźe 18

10178 Berlin

+ 49 30 219 159 60

+ 49 30 219 159 69

presse@onehundred.digital

https://www.onehundred.digital/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.