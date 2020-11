Social-App Yubo erhält 40 Millionen Euro

Die Series-C-Phase folgt auf ein Jahr exponentiellen Wachstums: Die Plattform verzeichnet 2020 in Deutschland einen Anstieg der Userzahlen um 400 Prozent.

Berlin, 19. November 2020_ Yubo, eine Social-Livestreaming-App, mit der Jugendliche neue Online-Freundschaften schließen können, erhält in einer Series-C-Finanzierungsrunde 40 Millionen Euro von bestehenden Investoren wie Alven, IDinvest, Iris Capital und Sweet Capital sowie von neuen Investoren, darunter Gaia Capital Partners. Im Zuge der Runde wird Jerry Murdoch, Mitgründer von Insight Partners, den Beirat als unabhängiges Mitglied verstärken. Mit Insight Partners investierte Jerry Murdoch in der Vergangenheit in Unternehmen wie Twitter, Snapchat und TrueCaller.

In weniger als einem Jahr sammelte Yubo ĂĽber 50 Millionen Euro (60 Mio. US-Dollar) von internationalen Gelgebern wie Village Global und den Investoren der aktuellen Finanzierungsrunde ein. Mit dem frischen Kapital will Yubo die Entwicklung der Plattform weiter vorantreiben und damit seine Position als fĂĽhrendes soziales Netzwerk, in dem die Generation Z neue Freundschaften schlieĂźen kann, weiter ausbauen.

Yubo hat mit seiner App einen sicheren “Social Room” fĂĽr junge Menschen geschaffen. Entwickelt, um das Konzept von sozialen Medien, die auf Likes und Follower-Zahlen basieren, abzulösen, verändert Yubo die Art und Weise, wie die Generation Z sich vernetzt und miteinander kommuniziert.

Ambitionierte Ziele nach einem Jahr exponentiellen Wachstums

Seit dem Launch 2015, verzeichnet Yubo ein signifikantes Wachstum in den Kernmärkten USA, Großbritannien, Australien, Kanada und Frankreich. Auch in Deutschland stieg 2020 die Zahl der Nutzer um 400 Prozent, die in den Live-Streams verbrachte Zeit sogar um 2.000 Prozent. In Zukunft plant das Unternehmen nach Südostasien, Japan, Taiwan und Südkorea zu expandieren und noch weitere Standorte in seinen Kernmärkten zu eröffnen.

Nach einem bereits sehr erfolgreichen Jahr 2019 rechnet Yubo Ende 2020 mit einem Umsatz von 20 Millionen US-Dollar, doppelt so viel wie noch im Vorjahr. Um die Entwicklung der Plattform verstärkt voranzutreiben, vergrößert Yubo seine Belegschaft um das Zehnfache, einschließlich des weltweiten Sicherheitsteams.

“Yubo zeichnet sich vor allem durch ein innovatives und im Vergleich zu anderen Social Media Plattformen differenziertes Geschäftsmodell aus. Yubo vernetzt die schwer zugängliche Generation Z weltweit. Die App hat sich schnell zum MarktfĂĽhrer im hart umkämpften englischsprachigen Raum etabliert. Ich bin der festen Ăśberzeugung, dass Yubo mit seinem innovativen Ansatz zur sozialen Vernetzung eine noch wichtigere Rolle in der Zukunft spielen wird”, kommentiert Jerry Murdock.

Innovative und pädagogische Ansätze für eine gesteigerte User Experience

Das Series-C-Investment zielt auf die Weiterentwicklung der Live-Streaming-Funktion der App ab und ergänzt sie um neue Kommunikationsfeatures. Diese steigern die User Experience durch zusätzliche Inhalte über die YouTube-Integration, neue Aktivitäten und Games. Yubo kooperiert außerdem mit Snap Inc., um das Camera Kit, also die Kamera und AR-Features von Snapchat, in die Yubo-Plattform zu integrieren. Des Weiteren arbeitet Yubo an Empfehlungsalgorithmen, um das Erlebnis der Nutzer auf Basis ihrer Interessen, sozialen Interaktionen und Aktivitäten in der App zu personalisieren.

Diese Finanzierungsrunde dient außerdem dazu, die strengen Sicherheitsmaßnahmen der Plattform weiter auszubauen. Neben Features wie Altersnachweisen und Interventionen in Echtzeit, sollen nun weitere Maßnahmen integriert werden. Dazu zählen auch regionale Hilfe-Hotlines in allen aktiven Ländern sowie erweiterte Moderationskapazitäten in mehr als 36 Sprachen. Darüber hinaus wird Yubo seine Fähigkeiten im Bereich der Unterstützung und Prävention durch pädagogische Instrumente und wichtige Partnerschaften mit NGOs weiter ausbauen.

Sacha Lazimi, CEO und MitbegrĂĽnder von Yubo, sagt: “2020 war ein bedeutendes Jahr fĂĽr Yubo und wir freuen uns, es mit einem Hoch zu beenden. FĂĽnf Jahre nach dem Start unserer Plattform sind wir stolz darauf, einen neuen Raum fĂĽr junge Menschen geschaffen zu haben, in dessen Mittelpunkt die Kommunikation untereinander steht. Yubo schafft damit eine Plattform, auf der die User Zeit verbringen und sich ĂĽber die Welt und sich selbst austauschen können”.

“Wir begleiten Yubo bereits seit 2016 auf dem Weg zur wichtigsten europäischen Social-Media-Plattform”, sagt Franois Meteyer, Partner bei Alven. “Socializing war schon immer ein groĂźes menschliches BedĂĽrfnis. Im Vergleich zu vorherigen Generationen durchbricht Yubo physische Hindernisse und öffnet seinen GenZ-Nutzern ein digitales Erkundungsfenster zur Welt und zu sich selbst. Gerade in der aktuellen Situation ist das relevanter denn je.”

“Yubo hat gezeigt, dass die Generation Z die Plattform sehr gut annimmt und erfreut sich zunehmender Beliebtheit in neuen Geographien. Das Unternehmen durchläuft gerade seine schnellste Wachstumsphase und schickt dabei seine jungen Nutzer auf eine sichere und vor allem internationale Entdeckungsreise”, fĂĽgt Gil Doukhan, Principal bei Iris Capital, hinzu. “Die neue Finanzierungsrunde wird das Wachstum und den Erfolg der Plattform in Nordamerika, Europa, Asien und SĂĽdamerika weiter ankurbeln und sicherstellen, dass Yubo ein sicherer Ort fĂĽr seine jungen Nutzer bleibt.”

Alice Albizzati, MitbegrĂĽnderin von Gaia Capital Partners, kommentiert abschlieĂźend: “Yubo hat seit der GrĂĽndung ein enormes Wachstum und eine beispiellose Performance an den Tag gelegt. Es ist gelungen, User frĂĽhzeitig zu monetarisieren und dabei gleichzeitig in ihre Sicherheit zu investieren. Wir waren nicht nur von der starken Kapitaleffizienz und den Aktivitäten in den USA beeindruckt, sondern auch davon, wie das Unternehmen das Thema Sicherheit angeht und den Weg fĂĽr einen Customer Social Media Space ebnet. Als verantwortungsvolle Investoren freuen wir uns, das Team auf seinem Weg zu begleiten, um in den nächsten Jahren die Spitze der sozialen Medien zu erobern.”

Ăśber Yubo

2015 gelauncht, ist Yubo die weltweit größte Social-Discovery-Plattform, die speziell für die Generation Z entwickelt wurde. Mit über 40 Millionen Usern in 40 Ländern verknüpft Yubo das Beste aus der Off- und Online-Welt. Yubo wurde speziell entwickelt, um es jungen Menschen zu ermöglichen, online genauso wie im richtigen Leben in einem sicheren Rahmen Kontakte zu Gleichaltrigen auf der ganzen Welt zu knüpfen.

Weitere Informationen unter: https://yubo.live/de

Ăśber Iris Capital

Iris Capital ist eine auf die digitale Wirtschaft spezialisierte, europäische Venture-Capital-Gesellschaft. Iris Capital investiert in Unternehmen in verschiedenen Wachstumsphasen, vom Startup bis zu Late-Stage- und Growth-Playern. Aufgrund der besonderen Spezialisierung auf einzelne Branchen und der über 30-jährigen Erfahrung sowie der Unterstützung seiner Unternehmenssponsoren, begleitet Iris Capital aktiv die Unternehmen des eigenen Portfolios. Iris Capital hat Büros in Paris, Berlin, München, San Francisco, Tel Aviv, Tokio und Dubai.

IrisNext ist ein Fonds von Iris Capital, hinter dem als Investoren führende Unternehmen wie Orange, Publicis, Valeo und Bridgestone sowie Finanzinvestoren und Institutionen wie Bpifrance und BRED Banque Populaire stehen. Zu den investments gehören unter anderem Adjust, Careem, Kyriba, Open-Xchange, Jedox, reBuy, Scality, Searchmetrics, Shift Technology, Staffbase, Studitemps, Talend, Talon.One, Unu Motors, Virtuo und Yubo.

Weitere Informationen unter: www.iriscapital.co

